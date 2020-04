Modul Vertex od spoločnosti Trina Solar dosahuje podľa výsledkov firmy TÜV Rheinland výstupný výkon 515,8 W

Modul Vertex so svojim ultra vysokým výstupným výkonom stanovuje nové štandardy v odvetví

CHANGZHOU, Čína, 27. apríla 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Trina Solar Co., Ltd (ďalej len ako „Trina Solar" alebo „spoločnosť") oznámila, že jej modul Vertex dokáže dosiahnuť výstupný výkon 515,8 W. Vyplýva to z výsledkov testov nezávislého hodnotenia firmy TÜV Rheinland. Ide o ďalší prelomový moment a míľnik po tom, čo spoločnosť Trina Solar 18. marca oficiálne spustila sériovú výrobu modulu Vertex na pilotnej linke a 27. marca dodala prvú várku modulov Vertex.

Vertex je jedným z prvých modulov s ultra vysokým výkonom, ktorý získal certifikát medzinárodných testovacích inštitúcií. Absolvoval IEC test pre fotovoltické moduly firmy TÜV Rheinland a získal certifikáty podľa štandardu IEC 61215 pre fotovoltické moduly aj podľa štandardu IEC 61730 pre bezpečnosť modulov.

Chris Zou, viceprezident pre solárne systémy firmy TÜV Rheinland v Číne, uviedol: „Od momentu, kedy spoločnosť Trina Solar začala s vývojom modulov s ultra vysokým výkonom, boli naši odborníci z TÜV Rheinland začlenení do diskusií o vlastných skúsenostiach v otázkach bezpečnosti a spoľahlivosti produktov. Modul Vertex od firmy Trina Solar prešiel komplexným a prísnym testovaním spoločnosti TÜV Rheinland so špičkovými výsledkami v oblasti výkonu dosahujúceho až 515,8 W. Trina Solar tak potvrdila svoje silné stránky vo sfére výskumu a vývoja ako aj v oblasti podpory dodávateľského reťazca získanej v priebehu rokov praxe. Gratulujeme zástupcom spoločnosti Trina Solar k vynikajúcim výsledkom, ktoré ju dostávajú na čelo odvetvia a oceňujeme jej prínos k inovácii."

„Modul Vertex vytvoril úplne novú technologickú platformu integráciou a inováciou množstva technológií ako sú veľkorozmerné 210-milimetrové kremíkové doštičky, viacpočetné zbernice, technológia 1/3 rezu, nedeštruktívne rezanie a balenie s vysokou hustotou, ktoré nám poskytujú náhľad do budúcnosti vývoja a nechávajú priestor pre ďalšie očakávania a možnosti," hovorí Yin Rongfang, zástupca generálneho manažéra a výkonný viceprezident spoločnosti Trina Solar.

„S rozvojom a zdokonalením odvetvového reťazca, najmä skvalitnením kapacity dodávok skla, pridaním ďalšieho stĺpca článkov do súčasného dizajnu piatich radov, dokážeme zvýšiť výstupný výkon modulu Vertex na viac ako 600 W. Ďalej očakávame, že konverzná účinnosť článkov PERC+ prekročí 24%, a to spolu s ostatnými faktormi ako je optimalizácia dizajnu modulov, zlepšenie kapacity zaťaženia a inštalácie u zákazníkov, umožní neustály rast výstupného výkonu modulu Vertex. Takto bude podľa nás vyzerať budúcnosť a smerovanie fotovoltických modulov, ktoré bude ďalej poháňať neustály pokles nákladov na rovnováhu systému a na výrobu elektrickej energie v solárnych systémoch," dodáva Yin Rongfang.

Odkaz na fotografie: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/TUV_Test.png

Titulok pod fotografie: Výsledky testov modulov Vertex od firmy TÜV Rheinland

O spoločnosti Trina Solar

Spoločnosť Trina Solar vznikla v roku 1997 a v súčasnosti je popredným svetovým poskytovateľom fotovoltiky a komplexných riešení v oblasti inteligentnej energie. Trina Solar sa tiež zameriava na výskum a vývoj, výrobu a predaj v oblasti fotovoltiky, realizáciu fotovoltických projektov, prevádzku a údržbu, vývoj a predaj inteligentných mikro-sietí a multienergetických doplnkových systémov ako aj prevádzku cloudových energetických platforiem. V roku 2018 založila firma Trina Solar pobočku špecializujúcu sa na internet vecí v oblasti energetiky a vytvorila Odvetvovú alianciu pre vývoj priemyselného internetu vecí Trina a Inovačné centrum odvetvia internetu vecí v novej energetike spolu so špičkovými svetovými podnikmi a výskumnými inštitúciami. Spoločnosť Trina Solar je odhodlaná stať sa lídrom v oblasti globálneho odvetvia inteligentnej energetiky. Viac informácií nájdete na: www.trinasolar.com.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd