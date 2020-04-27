Модуль Vertex от Trina Solar продемонстрировал выходную мощность 515,8 Вт в ходе испытаний TÜV Rheinland

Линейка Vertex задает новый отраслевой стандарт сверхвысокой выходной мощности

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 27 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" или "компания") сообщила, что по итогам независимых испытаний TÜV Rheinland ее модуль Vertex продемонстрировал показатель выходной мощности на уровне 515,8 Вт. Это очередной прорыв и важная веха, достигнутая Trina Solar после официального запуска экспериментальной линии серийного производства модулей Vertex 18 марта этого года и поставки первой партии модулей данной линейки, состоявшейся 27 марта.

Изделия Vertex входят в число первых сверхвысокомощных модулей, получивших сертификаты от международной испытательной организации. Линейка прошла тестирование по требованиям МЭК к фотоэлектрическим модулям, проводившиеся агенством TÜV Rheinland, и получила сертификаты на соответствие стандартам производительности и безопасности PV-модулей IEC 61215 и IEC 61730.

Вице-президент подразделения солнечной энергетики TÜV Rheinland Greater China Крис Цзоу (Chris Zou) прокомментировал: "С первых же дней процесса разработки сверхвысокомощных модулей специалисты TÜV Rheinland непрерывно оставались на связи с Trina Solar и делились с компанией собственным опытом в различных аспектах обеспечения безопасности и надежности продукции. Модули Vertex от Trina Solar прошли строжайшие комплексные испытания TÜV Rheinland, продемонстрировав высочайший в отрасли показатель выходной мощности на уровне 515,8 Вт. Данный факт наглядно доказывает успехи, достигнутые Trina Solar за многие годы деятельности в сфере НИОКР и поддержки промышленной цепочки. Мы поздравляем эту компанию со столь выдающимися достижениями в вопросах развития отрасли и высоко оцениваем ее новаторский дух".

"Линейка Vertex формирует новую технологическую платформу путем интеграции различных инновационных разработок – крупноразмерных кремниевых пластин 210 мм, мультишинных систем, урезанной на треть конструкции, неразрушающей резки, высокоплотной упаковки и т.д., - предоставляя нам возможность заглянуть в будущее отрасли", - отметил заместитель генерального директора и исполнительный вице-президент Trina Solar Инь Жунфан (Yin Rongfang).

"По мере развития и усовершенствования отраслевой цепочки, и, в частности, увеличения объемов поставки стекла, мы смогли добавить еще один ряд элементов к традиционной пятирядной конструкции, что позволило увеличить выходную мощность модулей Vertex до уровня более 600 Вт. Кроме того, принимая во внимание прогнозируемое увеличение эффективности энергетического преобразования элементов PERC+ до уровня свыше 24% в сочетании с другими факторами (включая оптимизацию конструкции модулей, повышение допустимой нагрузки и т.д.), мощность систем Vertex будет и дальше расти. Этот факт открывает путь и определяет тенденции последовательной разработки фотоэлектрических модулей, позволяющих сокращать расходы на баланс системы и снижать общую приведенную себестоимостью электроэнергии в PV-системах", - добавил г-н Инь.

Ссылка на изображение: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/TUV_Test.png

Подпись под изображением: Результаты тестирования модулей Vertex агентством TÜV Rheinland

О компании Trina Solar

Основанная в 1997 году компания Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Компания специализируется на исследованиях в сфере фотовольтаики, производстве и сбыте фотоэлектрической продукции; реализации отраслевых проектов, эксплуатационно-техническом обслуживании солнечных электростанций; разработке и продаже умных вспомогательных систем для микросетей и комбинированных источников энергии, а также управлении энергетическими облачными платформами. В 2018 году Trina Solar представила собственный бренд Energy Internet of Things (IoT), а также инициировала создание Альянса по промышленному развитию энергетического Интернета вещей и Центра промышленных инноваций нового энергетического Интернета вещей в сотрудничестве с ведущими предприятиями и исследовательскими учреждениями мира. Реализуя эти инициативы, компания совместно с партнерами развивает экосистему энергетического IoT и формирует платформы инновационных разработок, стремясь сохранять за собой статус лидера в глобальной отрасли смарт-энергетики. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com .

SOURCE Trina Solar Co., Ltd