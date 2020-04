Modul Vertex společnosti Trina Solar dosáhl při testování laboratoří TÜV Rheinland výkonu 515,8 W

Vertex určuje svým mimořádně vysokým výkonem nový průmyslový standard

ČCHANG-ČOU, Čína, 27. dubna, 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Trina Solar Co., Ltd („Trina Solar" nebo „Společnost") oznámila, že na základě výsledku nezávislého testu certifikační laboratoře TÜV Rheinland je její modul Vertex schopen dosáhnout výstupního výkonu 515,8 W. Jedná se o další významný průlom a mezník poté, co společnost Trina Solar 18. března zahájila formální sériovou výrobu pilotní řady modulů Vertex a první objednávky modulů Vertex odeslala 27. března.

Vertex je jedním z prvních vysoce výkonných modulů, které byly certifikovány mezinárodními testovacími institucemi. Úspěšně prošel testem IEC provedeným certifikační laboratoří TÜV Rheinland a byl mu udělen certifikát výkonnosti fotovoltaických modulů IEC 61215 a také certifikát bezpečnosti fotovoltaických modulů IEC 61730.

Chris Zou, viceprezident společnosti Solar Services, která je zástupcem laboratoře TÜV Rheinland v pevninské Číně, řekl: „Laboratoř TÜV Rheinland se od doby, kdy společnost Trina Solar začala vyvíjet moduly s velmi vysokým výkonem, účastnila diskuse a dělila se o své vlastní zkušenosti v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti produktů. Moduly Vertex prošly komplexními a přísnými testy laboratoře TÜV Rheinland s výkonem dosahujícím 515,8 W, který je přední v oboru. Tento výsledek plně demonstruje schopnost společnosti Trina Solar v oblasti výzkumu a vývoje a podpory průmyslového řetězce v průběhu let. Blahopřejeme společnosti Trina Solar k jejím vynikajícím úspěchům při podpoře růstu v tomto odvětví a vážíme si jejího inovativního ducha."

„Modul Vertex vybudoval zcela novou technologickou platformu prostřednictvím integrace a inovací různých technologií, jako jsou velké křemíkové plátky o tloušťce 210 mm s více přípojnicemi, technologie 1/3 řezu, nedestruktivní řezání a balení s vysokou hustotou, což nám poskytuje náhled do budoucího vývoje, a zároveň jsme nadšeni z jeho možností," řekl Yin Rongfang, zástupce generálního ředitele a výkonný viceprezident společnosti Trina Solar.

„S rozvojem a zlepšením průmyslového řetězce, zejména se zlepšením kapacity dodávek skla, může přidání další řady článků ke stávajícího návrhu pěti řad zvýšit výkon modulu Vertex na více než 600 W. Kromě toho s konverzí článků PERC+ se očekává, že účinnost překročí 24 % v kombinaci s dalšími faktory, jako je optimalizace designu modulů, zlepšení zátěžové kapacity a vlastní instalace. Tímto se výkon modulů Vertex nadále bude zvyšovat, což poskytuje směr a cestu pro iterativní vývoj solárních modulů, které budou dále vést k poklesu provozních nákladů (BOS) a nákladů na výrobu energie (LCOE) fotovoltaických systémů," dodal pan Yin.

O společnosti Trina Solar

Společnost Trina Solar byla založena v roce 1997 a je předním světovým poskytovatelem komplexních řešení v oblasti fotovoltaiky a inteligentní energie. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem fotovoltaických produktů; vývojem solárních projektů; provozem a údržbou, vývojem a prodejem inteligentních mikroprocesorů a víceenergetických doplňkových systémů, jakož i provozem energetických cloudů. Společnost Trina Solar představila v roce 2018 svou značku Energy Internet of Things (Internet věcí v energetice) a iniciovala Alianci průmyslového rozvoje Trina Energy IoT a Inovační centrum pro IoT v energetice s předními světovými podniky a výzkumnými ústavy v Číně a v zahraničí. Prostřednictvím těchto kroků se společnost Trina Solar zavazuje spolupracovat se svými partnery na budování energetického IoT ekosystému a na vývoji inovační platformy pro zkoumání nového energetického IoT, protože se chce stát lídrem v oblasti globální inteligentní energie. Další informace naleznete na webových stránkách www.trinasolar.com.

