Модули Suntech мощностью 27 МВт введены в эксплуатацию в рамках первого масштабного фотоэлектрического проекта Shell, реализованного компанией Biosar

Являясь ведущим брендом отрасли возобновляемой энергетики, Suntech была выбрана Shell (SNE) и Biosar Enery (UK) Limited не случайно: оба партнера также являются лидерами в своих сферах. Руководствуясь «клиентоориентированной» философией менеджмента, Suntech использует оптимизированные методы управления для предоставления клиентам высокого качества обслуживания. Оперативно реагируя на запросы клиентов в процессе производства и предпринимая соответствующие меры, компания Suntech известна первоклассным уровнем сервиса и надежностью продукции. Благодаря особому акценту на удовлетворении пожеланий и запросов клиентов, предприятию удалось создать коммуникационный «мост» между заказчиками и компанией. Таким мостом служит сеть сервисных центров Suntech по всему миру.

Новую «симфонию» в коммерческой линейке Suntech играет концепция энергетического перехода Solar Civilization, смещающая акцент на формирование экологически устойчивой среды обитания. Эта концепция уже успела зарекомендовать себя в рамках многочисленных совместных проектов - таких как солнечная электростанция Shell в Мурдейке. Занимая лидерские позиции в мировой энергетической отрасли, компания Shell активно продвигает стратегию энерготрансформации и подает традиционным отраслевым игрокам пример использования солнечной энергии для решения проблемы выбросов диоксида углерода в промышленном производстве.

Suntech - первый бренд фотоэлектрической техники, выбранный Biosar и Shell в качестве проверенного поставщика. Компания уверена, что успешное сотрудничество между Shell, Biosar и Suntech заложило прочный фундамент для будущих достижений. В Мурдейке партнерам удалось объединить традиционный и возобновляемый источники энергии, заставив их играть общую «симфонию». Дальнейший рост и инновации станут залогом продолжения и приумножения этого успешного опыта.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/836976/Suntech_Moerdijk_Solar_Park.jpg

SOURCE Suntech