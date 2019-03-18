Модули Suntech мощностью 27 МВт введены в эксплуатацию в рамках первого масштабного фотоэлектрического проекта Shell, реализованного компанией Biosar
Mar 18, 2019, 14:38 ET
Наследие, традиции и инновации: симфония энергии
РОТТЕРДАМ (ROTTERDAM), Нидерланды, 18 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Мурдейк - один из крупнейших нефтепромысловых регионов Европы, а Moerdijk Solar Park входит в число крупнейших солнечных парков Нидерландов. Монтаж солнечных модулей на территории парка осуществлял один из ведущих ЕРС-подрядчиков Biosar Energy (UK) Limited, входящий в состав AKTOR Group. За более чем 12 лет успешного сотрудничества с Suntech компания Biosar спроектировала, построила и обеспечила эксплуатационное обслуживание солнечных электростанций совокупной мощностью в один гигаватт. В портфеле реализованных ею проектов представлены и такие отраслевые «эталоны», как солнечный парк в Мурдейке. Moerdijk Solar Park оснащен 76 000 высокоэффективных, монокристаллических, полуэлементых солнечных модулей от Suntech. Сверхсовременные фотоэлектрические модули китайского производителя были доставлены в порт Роттердам в сентябре прошлого года и на сегодняшний день уже генерируют около 27 мегаватт пиковой мощности в солнечном парке компании Shell в Мурдейке. Генерируемого ими электричества достаточно для удовлетворения потребностей 9 000 голландских домохозяйств. Согласно полученной информации, все солнечные модули на территории парка демонстрируют превосходные показатели контурной оптимизации и сокращения внутренних потерь, что объясняется неизменным стремлением компании к высочайшему качеству поставляемой продукции: все без исключения модули Suntech проходят строгие многоэтапные испытания, гарантирующие их стабильную и безопасную работу на месте эксплуатации.
Являясь ведущим брендом отрасли возобновляемой энергетики, Suntech была выбрана Shell (SNE) и Biosar Enery (UK) Limited не случайно: оба партнера также являются лидерами в своих сферах. Руководствуясь «клиентоориентированной» философией менеджмента, Suntech использует оптимизированные методы управления для предоставления клиентам высокого качества обслуживания. Оперативно реагируя на запросы клиентов в процессе производства и предпринимая соответствующие меры, компания Suntech известна первоклассным уровнем сервиса и надежностью продукции. Благодаря особому акценту на удовлетворении пожеланий и запросов клиентов, предприятию удалось создать коммуникационный «мост» между заказчиками и компанией. Таким мостом служит сеть сервисных центров Suntech по всему миру.
Новую «симфонию» в коммерческой линейке Suntech играет концепция энергетического перехода Solar Civilization, смещающая акцент на формирование экологически устойчивой среды обитания. Эта концепция уже успела зарекомендовать себя в рамках многочисленных совместных проектов - таких как солнечная электростанция Shell в Мурдейке. Занимая лидерские позиции в мировой энергетической отрасли, компания Shell активно продвигает стратегию энерготрансформации и подает традиционным отраслевым игрокам пример использования солнечной энергии для решения проблемы выбросов диоксида углерода в промышленном производстве.
Suntech - первый бренд фотоэлектрической техники, выбранный Biosar и Shell в качестве проверенного поставщика. Компания уверена, что успешное сотрудничество между Shell, Biosar и Suntech заложило прочный фундамент для будущих достижений. В Мурдейке партнерам удалось объединить традиционный и возобновляемый источники энергии, заставив их играть общую «симфонию». Дальнейший рост и инновации станут залогом продолжения и приумножения этого успешного опыта.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/836976/Suntech_Moerdijk_Solar_Park.jpg
SOURCE Suntech
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