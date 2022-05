Módulos 5G da Quectel viabilizam conectividade de última geração impulsionada pelo NVIDIA Jetson AGX Orin

Em testes recentes baseados em uma porta de conexão de inteligência artificial de borda da TZTEK, a integração do módulo 5G Sub-6GHz da série RM500Q da Quectel com o Jetson AGX Orin foi bem-sucedida, um resultado que permitirá aos desenvolvedores reduzir significativamente o tempo e o custo de desenvolvimento. Além disso, a combinação pronta para uso do "módulo 5G Quectel + plataforma Jetson AGX Orin" ajudará a simplificar o desenvolvimento do dispositivo, melhorar a estabilidade do produto e acelerar o tempo de comercialização dos terminais de clientes.