Módulos DeepBlue 4.0 X n-Type da JA Solar entram no mercado colombiano

PEQUIM, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A JA Solar recentemente anunciou o envio de seu módulo DeepBlue 4.0 X n-type para a Colômbia. O primeiro módulo da empresa com base na tecnologia de células n-type que tem uma eficiência de conversão de potência de até 22,4% e uma potência máxima de saída de 625W.

Lançado em maio deste ano, o DeepBlue 4.0 X é um dos primeiros módulos a receber o certificado de Regulamentação Técnica Colombiana para Instalações Elétricas (RETIE) na Colômbia, indicando a prontidão do produto para entrar no mercado do país.

Com a permissão do certificado, o DeepBlue 4.0 X foi escolhido para ser instalado no projeto Cordoba II 9,9 MW FV na Colômbia, que se acredita ser a primeira aplicação de módulos bifaciais n-type em um projeto fotovoltaico em escala de serviços públicos no país sul-americano.

Com células Bycium+, interconexão flexível perfeita (GFI) e fita redonda, os módulos de destacam por sua estabilidade e confiabilidade. Os resultados de um teste de rendimento de energia de um ano realizado pela JA Solar e pela TUV NORD, divulgados no início deste ano, mostraram que o módulo fotovoltaico n-type gera, em média, 3,9% mais eletricidade em comparação com os módulos p-type regulares.

Para atender à crescente demanda do mercado global por módulos com maior eficiência energética, estima-se que as remessas do módulo ocuparão cerca de 30% do total de remessas da empresa em 2023.

O Sr. Aiqing Yang, presidente rotativo da JA Solar, disse: "A Colômbia é um mercado importante para focarmos como parte de nossos planos de expansão global, e temos o prazer de apresentar o DeepBlue 4.0 X ao mercado colombiano. Nosso primeiro produto com base em módulos n-type, este painel solar apresenta nossa maior eficiência de conversão de energia, e estamos confiantes de que será um enorme sucesso na Colômbia e em todo o mundo a partir de 2023."

FONTE JA Solar Technology Co., Ltd.

