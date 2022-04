Moduły Jolywood Solar Niwa zdobywają złoty medal i błyszczą na polskich targach energetycznych

Do udziału w wystawie zaprasza się ekspertów z branży, którzy co roku wybierają wysokiej jakości moduły o doskonałych właściwościach, które następnie przedstawia się do nagrody. W tegorocznej edycji spośród wybranych produktów moduły Niwa Black zdecydowanie wyróżniały się pod względem doskonałej jakości i innowacyjności, a co za tym idzie, eksperci należący do jury jednogłośnie uznali je za najlepszego kandydata do przyznania Złotego Medalu MTP. Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej liczących się nagród przyznawanych podczas wystawy w niezwykle konkurencyjnej kategorii, a jej przyznanie potwierdza, że moduły Niwa cieszą się ogromną popularnością, a także, że rynek jednogłośnie uznaje ich doskonałą jakość. Moduły Jolywood Solar cieszą się w Polsce niezwykłą popularnością i są „ulubieńcem" rynku. Ich wysoka wydajność, niezawodność, wysoka odporność na degradację spowodowaną wysoką temperaturą i światłem (ang. LeTID), brak efektu LID i inne właściwości spełniają oczekiwania lokalnego rynku, a współczynnik temperatury wynosi zaledwie -0,32%/W, co skutecznie ogranicza straty mocy wyjściowej i ryzyko wywołane oddziaływaniem wysokiej temperatury podczas eksploatacji urządzeń, co z kolei jest doskonałym rozwiązaniem problemu straty mocy wyjściowej w urządzeniach eksploatowanych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych i decyduje o wyjątkowych właściwościach pod względem dostosowania do lokalnych warunków klimatycznych.

Zgodnie z opinią Grupy EC Group, długofalowego dystrybutora produktów Jolywood Solar w Polsce, o wyborze najbardziej odpowiednich modułów decyduje zapotrzebowanie rynku, a najlepszą odpowiedzią na nie są właśnie moduły Niwa. Obecnie moduły Niwa stosuje się w wielu realizowanych w Polsce projektach modułów solarnych instalowanych na dachach budynków, ponieważ ich doskonałe właściwości odpowiadają wymaganiom rynku. Współpraca z Jolywood Solar układa się znakomicie, angażujemy się w dwukierunkową komunikację oraz wspólnie przyczyniamy się do rozwoju polskiego sektora energii odnawialnej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1807685/image1.jpg

