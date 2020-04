Moduły Trina Solar osiągają moc wyjściową 515,8W i posiadają certyfikat TÜV Rheinland

Dzięki bardzo wysokiej mocy wyjściowej, moduł Vertex wyznacza nowe standardy w branży.

CHANGZHOU, Chiny, 27 kwietnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd (zwana dalej "Trina Solar" lub "Firma") ogłosiła dzisiaj na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez TÜV Rheinland w ramach niezależnej oceny, że należący do niej moduł Vertex może osiągnąć nawet 515,8W mocy wyjściowej. To następny ogromny przełom i osiągnięcie po rozpoczęciu przez Firmę masowej produkcji pilotażowej linii Vertex 18 marca i po wysyłce pierwszego zamówienia na moduły Vertex 27 marca.

Vertex jest jednym z pierwszych modułów o bardzo wysokiej mocy, który uzyskał certyfikaty od międzynarodowych instytucji certyfikujących. Moduł przeszedł test modułów fotowoltaicznych IEC TÜV Rheinland i na tej podstawie przyznano certyfikaty zgodności z normą IEC 61215 PV dotyczącą wydajności modułów i normą IEC 61730 PV dotyczącą bezpieczeństwa modułów.

„Odkąd Trina Solar rozpoczęła opracowywanie modułów o bardzo wysokiej mocy, TÜV Rheinland uczestniczy z nami w rozmowach i dzieli się własnymi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności produktu. Moduł Vertex o największej w branży mocy wyjściowej osiągającej 515,8W, produkowany przez firmę Trina Solar, przeszedł kompleksowe i wnikliwe testy TÜV Rheinland. To w zupełności dowodzi umiejętnościom, jakie posiada Dział Badań i Rozwoju Trina Solar, i wsparcia łańcucha przemysłowego zebranego przez lata. Gratulujemy Firmie Trina Solar niesamowitych osiągnięć w uzyskaniu czołowej pozycji w rozwoju branży i doceniamy jej innowacyjność" - powiedział Chris Zou, wiceprezes Solar Services, TÜV Rheinland Greater China.

„Vertex stworzył całkowicie nową platformę technologiczną przez łączenie i wprowadzanie nowości w szereg technologii, jak np. płytki silikonowe o wielkości 210mm, multi-busbar, technologię cięcia 1/3, nieniszczące cięcie, dużą gęstość mocy, dając nam wgląd w przyszłe kierunki rozwoju, jednocześnie wzbudzając w nas ekscytację, jaką niosą ze sobą możliwości" - powiedział Yin Rongfang, zastępca dyrektora generalnego i wiceprezes Trina Solar.

Wraz z rozwojem i udoskonalaniem łańcucha przemysłowego, w szczególności w zakresie potencjału dostaw szkła, dodanie do istniejących pięciu rzędów kolejnego rzędu ogniw może zwiększyć moc wyjściową modułu Vertex do ponad 600W. Ponadto dzięki wydajności przetwarzania ogniw PERC+, która według przewidywań przekroczy 24%, w połączeniu z innymi czynnikami, jak np. optymalizacja projektu modułu, ulepszenia odporności na obciążenia i systemu instalacji, moc wyjściowa modułów Vertex będzie wzrastać. To zapewnia o kierunku i ścieżce ciągłego rozwoju modułów PV, które wpłyną na dalszy rozwój równowagi systemów (BOS) i uśrednione koszty energii elektrycznej (LCOE) w modułach fotowoltaicznych" - dodał Yin Rongfang.

Link do zdjęcia: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/TUV_Test.png

Podpis pod zdjęciem: Wyniki testów modułów Vertex przeprowadzone przez TÜV Rheinland

O Trina Solar

Założona w 1997 roku firma Trina Solar jest wiodącym, globalnym dostawcą modułów fotowoltaicznych i rozwiązań energii inteligentnej. Firma zajmuje się badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą modułów fotowoltaicznych, opracowywaniem projektów fotowoltaicznych, usługą EPC, obsługą i serwisowaniem (O&M) opracowywaniem i sprzedażą inteligentnych systemów mikrosieci i systemów uzupełniających zasilanymi różnymi źródłami energii, a także zarządzaniem platformami energetycznymi w chmurze. W 2018 r. Firma wprowadziła markę Energy IoT, założyła Trina Solar IoT Industry Development Alliance w porozumieniu z wiodącymi w branży producentami i instytutami badawczymi w Chinach i poza krajem oraz założyła centrum innowacji New Energy IoT Industry Innovation Center. Dzięki temu Firma wraz z partnerami zbuduje ekosystem internetu rzeczy dla sektora energii i opracuje innowacyjną platformę badań na potrzeby New Energy IoT. Firma pracuje nad objęciem statusu międzynarodowego lidera w sektorze energii inteligentnej. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.trinasolar.com .

SOURCE Trina Solar Co., Ltd