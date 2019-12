Moedas de colecionador em ouro puro e prata são cunhadas pela primeira vez na Royal Canadian Mint em Winnipeg

Os clientes agora podem adquirir a moeda de $5 em prata fina 2020 – a folha de bordo de prata e a moeda de $50 em ouro puro 2020 – a folha de bordo em ouro com a marca "W" da Mint a partir de hoje. Com a icônica folha de bordo de açúcar no verso, criada por Walter Ott, com acabamento escovado, que lhes confere a incomum aparência fosca, essas moedas de 2020 estão limitadas à cunhagem de 10.000 unidades da edição em prata e 400 da edição em ouro.

Dentre outras moedas disponíveis na oferta numismática final deste ano da Mint, estão:

a moeda de $30 em prata fina 2020 – predador e presa: a coruja-das-neves e o ganso-grande-de-testa-branca, da série Reflexões douradas, projetada por W. Allan Hancock ;

em prata fina 2020 – predador e presa: a coruja-das-neves e o ganso-grande-de-testa-branca, da série Reflexões douradas, projetada por W. ; a moeda de $ 25 em prata fina 2020 com relevo ultra-alto – cabeça de animal multifacetada: lince, criada por Traian Georgescu ;

; a moeda de $3 em prata fina 2019 – em comemoração à diversão canadense e às festividades – árvore de Natal, criada por Steve Hepburn ; e

em prata fina 2019 – em comemoração à diversão canadense e às festividades – árvore de Natal, criada por ; e a moeda de $ 5 em prata fina 2020 – pedra da sorte: janeiro, criada por Pandora Young .

A cunhagem, os preços e as informações completas sobre cada produto podem ser encontrados na aba "Shop" (Compre) do site www.mint.ca. As imagens das moedas estão disponíveis aqui.

Todos esses produtos podem ser adquiridos diretamente da Casa da Moeda, pelo telefone 1 (800) 267-1871, no Canadá,

1 (800) 268-6468, nos EUA, ou no site da Casa da Moeda. As moedas também estão disponíveis nas lojas da Royal Canadian Mint, em Ottawa e Winnipeg, bem como através da rede global de revendedores e distribuidores, incluindo as agências participantes do Correio do Canadá.

