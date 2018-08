Moedas finamente trabalhadas rememoram os melhores momentos militares do Canadá na última oferta numimástica da Casa da Moeda Real Canadense

Também lembrado é o período de 8 de agosto a 11 de novembro de 1918 na moeda "2018 $20 Fine Silver Coin – First World War Battlefront Series: Canada's Hundred Days" (Moeda de prata fina de $ 20 de 2018 – Série Frente de Batalha da Primeira Guerra Mundial: Cem Dias do Canadá). A ilustração de Joel Kimmel de soldados contemplando a sepultura improvisada de um camarada enterrado no meio de escombros de uma cidade devastada simboliza o sacrifício dos canadenses que lutaram em batalhas custosas, mas bem-sucedidas, de Amiens a Mons, nos últimos 100 dias da Primeira Guerra Mundial.

Na moeda "2018 $20 Fine Silver Coin – First World War Allied Forces: France" (Moeda de prata fina de $ 20 de 2018 – Forças Aliadas da Primeira Guerra Mundial: França), a artista Pandora Young capturou a esperança e a determinação das forças terrestres francesas, com os camaradas aviadores voando acima, conforme faziam suas arremetidas finais para a vitória nos meses de encerramento da guerra. A insígnia da bomba flamejante da infantaria francesa, seletivamente folheada em ouro, acrescenta um floreado especial à moeda que honra os homens valentes que deram tudo para garantir uma vitória aliada em sua terra natal.

Em outra frente, a Casa da Moeda continua a reinventar moedas por alterar, criativamente, suas formas. Desta vez, ela produziu sua primeira moeda em forma de selo, a "2018 $20 Fine Silver Coin – Canada's Historical Stamps: Parliament Building 1927 Confederation" (Moeda de prata fina de $ 20 de 2018 – Selos Históricos do Canada: Edifício do Parlamento, Confederação de 1927). Reproduzindo fielmente o selo postal comemorativo do carmim brilhante emitido em celebração do 60º aniversário do Canadá, essa moeda tem bordas serrilhadas para imitar perfurações. Outro objeto de coleção único é a moeda em forma ovalada, a "2018 $20 Fine Silver Coin – Four Seasons of the Maple Leaf" (Moeda de prata fina de $ 20 de 2018 – Quatro Estações da Folha de Bordo), em que a artista Margaret Best ilustrou a icônica folha de bordo (maple leaf), em cores vivas e revestimento seletivo em ouro, conforme ela se desenvolve e se transforma durante cada estação.

Outros ótimos objetos colecionáveis disponíveis na loja neste mês incluem:

O conjunto "2018 Fine Silver Colourised Coin Set – Classic Canadian Coins" ( Conjunto de moedas coloridas de prata fina de 2018), primeiro conjunto da Casa da Moeda de reproduções em prata primorosamente coloridas dos designs de circulação tradicional do Canadá, que incluem um medalhão de prata pura das instalações da Casa da Moeda em Ottawa e Winnipeg , em comemoração de seu 110º aniversário;

A moeda "2018 $100 Fine Silver Coin – Portrait of a Princess" (Moeda de prata fina de $ 100 de 2018 – Retrato de uma Princesa) é uma reprodução elegante da famosa foto de 1951, por Yousuf Karsh , de uma jovem princesa Elizabeth, em uma formidável moeda de prata pura de 10 onças;

A moeda de 10 onças seletivamente folheada em ouro "2018 $100 Fine Silver Coin – Keepers of Parliament: The Beaver" (Moeda de prata fina de $ 100 de 2018 – Protetores do Parlamento: o Castor), que traz a obra de arte de Patrick Bélanger;

A moeda "2018 $20 Fine Silver Coin – Nocturnal by Nature: Cunning Cougar" (Moeda de prata fina de $ 20 de 2018 – Noturno por Natureza: Puma Astucioso), cujo design revestido em ródio preto de um puma à espreita é acentuado por uma lua prateada, em um design de Tony Bianco ;

A moeda "2018 $20 Fine Silver Coin – Canadian Mosaics: Grizzly Bear" (Moeda de prata fina de $ 20 de 2018 – Mosaicos Canadenses: Urso-cinzento), com design da artista Jori van der Linde ;

A moeda "2018 $3 Fine Silver Coin - Canadian Coasts: True North" (Moeda de prata fina de $ 3 de 2018 – Costas Canadenses: o Norte Verdadeiro ), moeda em forma quadrada, cujo design de Maurade Baynton traz símbolos icônicos de nosso litoral norte;

A moeda "2018 5-Ounce Fine Silver Coin – Big Coin Series: One-Cent Coin" (Moeda de prata fina de 5 onças de 2018 – Série Grandes Moedas: Moeda de Um Centavo), folheada seletivamente em ouro cor-de-rosa;

O conjunto "2019 Pure Gold Maple Leaf Fractional Set – 40 th anniversary of the Gold Maple Leaf" (Conjunto fracionário da folha de bordo de ouro puro de 2019 – 40 o aniversário da Folha de Bordo Dourada), com uma moeda colorida em série de 1 onça, bem como versões entalhadas de ¼, 1/10 e 1/20 de onças, embaladas em um estojo de madeira de bordo em forma de folha;

A moeda "2018 $15 Fine Silver Coin – Blessings of Harmony" (Moeda de prata fina de $ 15 de 2018 – Bênçãos de Harmonia), moeda em forma de vieira, inteiramente folheada em ouro, criada por Aries Cheung, traz um par de andorinhas, simbolizando a harmonia;

A moeda "2019 $2,500 Pure Gold Coin – Year of the Pig" (Moeda de ouro puro de $ 2.500 de 2019 – Ano do Porco), moeda de um quilo em forma de vieira, criada por Three Degrees Creative, e a moeda "2019 $150 Gold Coin – Year of the Pig" (Moeda de ouro de $ 150 de 2019 – Ano do Porco), criada por Aries Cheung, ambas celebrando o Ano Novo Lunar Chinês;

A moeda "2018 $100 Fine Silver Coin – The Bronze Age of DC Comics" (Moeda de prata fina de $ 100 de 2018 – a Era do Bronze da DC Comics), uma moeda impressionante de 10 onças em forma de escudo, que apresenta as encarnações das décadas de 70 e de 80 dos super-heróis da Liga da Justiça , ilustrada inteiramente em cores por Jason Fabok e Brad Anderson ;

A moeda "2018 $3 Fine Silver Coin – The Thirteen Teachings from Grandmother Moon: Thimbleberry Moon" (Moeda de prata fina de $ 3 de 2018 – Os Treze Ensinamentos da Avó Lua: Lua de Thimbleberry), criada por Frank Polson ; e

A moeda aprimorada por cristais "2018 $5 Fine Silver Coin – Birthstones: September" (Moeda de prata fina de $ 5 de 2018 – Pedras Zodiacais: Setembro), com uma safira inspirada em mandala, criada pela artista Pandora Young .

Cunhagem de moedas, preços e informações completas de procedência sobre cada um dos produtos podem ser encontradas na aba "Shop" do site www.mint.ca. Imagens das moedas podem ser vistas aqui.

Os pedidos de todos esses produtos podem ser feitos diretamente à Casa da Moeda, pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá e 1-800-268-6468 nos EUA ou pela Internet em www.mint.ca. As moedas também estão disponíveis nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, bem como através de nossa rede global de revendas e distribuidoras, incluindo pontos de vendas participantes do Correio do Canadá.

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela emissão e distribuição de moedas em circulação no Canadá. Corporação com certificado ISO 9001, a Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda no mundo, oferecendo uma grande variedade de produtos de cunhagem especializados, de alta qualidade, e de serviços relacionados, em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite www.mint.ca.

