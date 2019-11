Moët Hennessy à Vinexpo : Une Agora Pour Fédérer Autour des Sols Vivants

Sa présence à cet événement prendra une dimension tout à fait inédite. Moët Hennessy dédiera son espace à une agora qui sera le théâtre de réflexions autour des défis de la viticulture de demain. Ce sera la première prise de parole de Moët Hennessy sur le sujet du développement durable aux côtés d'experts internationaux et de personnalités engagées. Pendant trois jours se succéderont des débats afin de comprendre et d'envisager comment transmettre des terroirs préservés et plus sains aux prochaines générations.

UN RENDEZ-VOUS RESPONSABLE SUR LES DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

Ecouter, partager les connaissances et les bonnes pratiques, débattre avec les nouvelles générations et inspirer de nouvelles actions. Durant les trois jours du salon, le programme des talks de Moët Hennessy abordera les enjeux du secteur des vins et spiritueux avec transparence, pertinence et pragmatisme.

Comment produire en s'adaptant au changement climatique ?

Quelles options s'offrent au secteur pour préserver sa ressource la plus précieuse, les sols vivants ?

Les innovations technologiques ouvrent-elles la voie d'une nouvelle agriculture durable ?

Autant de questions qui feront l'objet d'échanges entre les experts des Maisons de Moët Hennessy, des spécialistes venus du monde entier et le public de Vinexpo dans un format volontairement ouvert et dynamique : une série d'interventions de trente minutes suivies de dix minutes de questions / réponses.

Ce programme sera ponctué de moments de partage dédiés à des dégustations et des master classes autour des produits d'exception des Maisons de Moët Hennessy.

LE DEVELOPPEMENT DURABLE, UN ENGAGEMENT PRIS PAR MOËT HENNESSY DEPUIS PLUSIEURS ANNEES

Chaque Maison de Moët Hennessy s'est engagée depuis plusieurs années sur la voie du développement durable. Il y a cinq ans, Moët Hennessy décide alors de rassembler des collaboratrices et collaborateurs de toutes ses Maisons pour bâtir un projet commun autour d'un comité œnologique qui orchestre le partage des savoir-faire acquis sur les terres des Maisons à travers le monde. Cette démarche se traduit par des actions concrètes : investissements importants en équipements respectueux de l'environnement, formation des vignerons et des agriculteurs aux nouvelles technologies, accompagnement dans les démarches de certifications en viticulture durable et soutien de projets scientifiques et universitaires pour diffuser les savoirs et transmettre des sols vivants aux générations futures.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1034653/Vinexpo_Vineyard.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1034652/Moet_Hennessy_Logo.jpg

