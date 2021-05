Moët Hennessy devient membre du mouvement de transition agroécologique Pour une Agriculture du Vivant

Rassemblant de nombreuses maisons emblématiques implantées sur différents terroirs, Moët Hennessy a une responsabilité envers la nature. Les sols, en tant qu'écosystèmes complexes, sont l'une des ressources naturelles les plus précieuses permettant de perpétuer l'excellence de ses produits. S'engager pour la régénération des sols est l'un des piliers du programme « Living Soils, Living Together » érigé en 2020 pour se doter de nouveaux objectifs ambitieux en matière de développement durable.

Dans le cadre de ce partenariat, des formations sur la viticulture régénératrice seront dispensées aux équipes de Moët Hennessy, des conseils techniques seront apportés sur les pratiques viticoles et notamment sur les couverts végétaux et un outil de mesure, l'indice de régénération, sera testé et adapté au milieu viticole.

« Protéger les écosystèmes est une priorité pour Moët Hennessy, et nous savons que nos pratiques de viticulture et d'agriculture peuvent faire la différence. Depuis de nombreuses années nos équipes déploient des pratiques de viticulture durable en accord avec les certifications environnementales les plus rigoureuses pour nos différents terroirs à travers le monde. Promouvoir la biodiversité et régénérer les sols sur nos vignobles font partie de nos actions majeures et nous allons les amplifier, l'engagement avec Pour une Agriculture du Vivant va nous permettre de mieux mesurer nos initiatives et d'aller plus loin » Sandrine Sommer, Chief Sustainability Officer, Moët Hennessy.

Fondé en 2018, le mouvement Pour une Agriculture du Vivant est un collectif français regroupant des acteurs des filières agricoles et agroalimentaires souhaitant accélérer la transition vers une agriculture régénératrice, bénéficiant aux écosystèmes. Souhaitant impulser une dynamique solide et sur le long-terme, Pour une Agriculture Du Vivant développe notamment un outil open-source pour évaluer cette transition, « l'indice de régénération », permettant de mesurer et d'accompagner la régénération des sols et la biodiversité.

« Avec le programme Living Soils, Living Together, Moët Hennessy porte une ambition forte vers la régénération des sols et des écosystèmes vivants et nous sommes fiers d'être leur partenaire privilégié pour déployer cette ambition sur le terrain avec tous nos partenaires techniques. En retour, l'implication de Moët Hennessy au sein du collectif Pour une Agriculture du Vivant sera déterminante dans l'accélération de la transition agricole de par la capacité d'entraînement, d'exemplarité et de leadership des maisons au cœur des territoires viticoles. », déclare Anne Trombini, directrice de l'association.

A propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division vins et spiritueux de LVMH, regroupe vingt-quatre Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal dont elles sont issues. Moët Hennessy est engagé depuis de nombreuses années dans un programme environnemental et social qui s'exprime au travers de son programme Living Soils Living Together. Le groupe LVMH détient également des domaines viticoles de renom au travers de "LVMH Vins d'Exceptions".

A propos de Pour une Agriculture du Vivant (PADV)



Créé au printemps 2018, le mouvement Pour une Agriculture du Vivant a pour objectif d'accélérer la transition agricole et alimentaire vers l'agroécologie via la structuration de filières et la diffusion d'outils open-source.

Le mouvement, porté par une association loi 1901 fédérant l'ensemble des acteurs de la transition, met en place le cadre collectif d'action et de responsabilités de chaque acteur et construit avec eux les outils pour sécuriser la structuration de filières agroécologiques.

En mai 2021, le mouvement Pour une Agriculture du Vivant compte 65 entreprises adhérentes et plus de 600 agriculteurs membres.

Pour en savoir plus sur le programme Pour une Agriculture du Vivant, visitez le site https://agricultureduvivant.org.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

