Moët Hennessy inaugura um novo conceito contemporâneo para «Les Caves Particulières», Aeroporto Paris-Charles de Gaulle

Reunindo outras Maisons emblemáticas de diferentes regiões de França, a Moët Hennessy conseguiu mostrar a excelência das marcas do grupo desde 2014 através de um conceito único e inovador: Les Caves Particulières. Criado para apresentar aos viajantes de todo o mundo o portfólio da Moët Hennessy, o conceito revela os terroirs e a perícia dos vinhos e bebidas espirituosas das Maisons do grupo.

Em busca da excelência, Les Caves Particulières está passando por uma reformulação completa este ano. O novo projeto foi confiado ao arquiteto iconoclasta Hubert de Malherbe, um reconhecido especialista em design e design de varejo. Brincando com a pedra e a madeira, mas também com as emblemáticas caixas de transporte, um dos símbolos do espírito de conquista do grupo, conseguiu modernizar o espaço com um design simples e puro, colocando o consumidor no centro do projeto com uma grande mesa central de experiências. A assinatura olfativa da boutique foi criada por Thierry Wasser, perfumista da Maison Guerlain.

A Les Caves Particulières fica no Terminal 2E do Aeroporto Paris-Charles de Gaulle. Esta área é um lugar único para mostrar as marcas de luxo francesas. Embaixador da art de vivre francesa, o espaço oferecerá experiências imersivas, ao mesmo tempo que exibirá produtos excepcionais disponíveis exclusivamente em Paris ao longo do ano, em particular uma Edição Especial de Hennessy. Estão disponíveis muitos serviços e produtos exclusivos para os viajantes, incluindo a Edition Particulière Hennessy, a edição limitada Hennessy XO Paris, workshops de descoberta e mixologia, personalização, bem como uma série de experiências de harmonização de pratos e vinho desenvolvidas em parceria com o espaço gastronômico, La Halle Gourmande. A Les Caves Particulières e sua equipe, dedicada aos viajantes curiosos e exigentes, é o destino de escolha dos hedonistas.

- Laurent Boidevezi, Presidente Varejo de Viagem e AFME LAC – Vendas Exclusivas: Les Caves Particulières é um projeto de vanguarda que abriu o caminho para o acesso da Moët Hennessy ao varejo de todo o mundo. Atualmente, no aeroporto Paris-Charles de Gaulle, nosso aeroporto de origem, oferecemos uma experiência ainda mais próxima de nossos clientes, que encontrarão os produtos mais exclusivos de nossas Maisons em Les Caves Particulières.

- Donatienne de Fontaines-Guillaume, Diretora Administrativa de Varejo de Viagem EMEA e América - Moët Hennessy: O que impulsionou este projeto foi um forte desejo de que cada viajante que sai de França leve consigo uma parte da art de vivre francesa, as mais belas criações de nossos terroirs, com a generosidade da Mãe Natureza; Tínhamos os tesouros, precisávamos de uma arca do tesouro com o mesmo nível de excelência, um espaço original dedicado a este portfólio único através do qual podemos compartilhar experiências únicas com o viajante. Tivemos a ideia e criamos a derradeira experiência da art de vivre francesa em Paris.

- Hubert de Malherbe, CEO & Designer - Malherbe Paris: Eu queria que a Les Caves Particulières oferecesse uma espécie de jornada imóvel; uma mistura encantadora do espírito de conquista das Maisons e a beleza de seus terroirs e know-how. Temos a alma de cada Maison, desde as margens do Richonne às pedras marrons da região de Cognac, passando pelas caves de calcário onde envelhecem os champanhes. O visitante pode explorar o coração das Maisons graças às telas imersivas, uma experiência física única aliada a uma degustação de produtos excepcionais à volta de um bar central, testemunho da importância do convívio neste espaço.

Sobre a Moët Hennessy

Moët Hennessy, a Divisão de Vinhos e Bebidas Espirituosas da LVMH, reúne vinte e cinco Maisons, muitas das quais já existem há séculos, enquanto que outras estão apenas começando seu percurso. Sua visão é liderar o futuro dos Vinhos e das Bebidas Espirituosas de luxo desde a natureza até às comunidades.

Situada nos terroirs mais prestigiados do mundo, a Moët Hennessy tem um savoir-faire único, desde a vinicultura até à art de vivre, hospitalidade e administração de varejo «brick-and-clicks» para proporcionar experiências excepcionais aos consumidores.

Há muitos anos, com a ambição de passar um mundo melhor para as gerações futuras, a Moët Hennessy tem estado empenhada no programa Living Soils Living Together, estruturado em torno de quatro compromissos principais: Regenerar nossos Solos, Mitigar nosso Impacto Climático, Envolver a Sociedade e Capacitar nossos Funcionários.A Moët Hennessy tem orgulho em promover um ambiente de trabalho diversificado, equitativo e inclusivo para todos.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton

Sobre o Grupo ADP

O Grupo ADP detém e opera aeroportos, incluindo Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly e Paris-Le Bourget. Em 2020, o grupo recebeu 33,1 milhões de passageiros em Paris-Charles de Gaulle e Paris-Orly, 1,8 milhão de toneladas de carga e correio e quase 96,3 milhões de passageiros em aeroportos no exterior sob sua marca Aéroports de Paris. Beneficiando de uma localização geográfica excepcional e de uma grande área de influência, o grupo adotou uma estratégia de expansão da capacidade e melhoria da qualidade de seus serviços e desenvolverá sua atividade varejista e imobiliária. Em 2020, as receitas do Grupo ascenderam a 2,137 milhões de euros e um lucro líquido de 1,169 milhão de euros.

Sobre Hubert de Malherbe

Engenheiro da Arts et Métiers, Hubert criou sua agência em 1993 com o apoio de uma equipe de 190 especialistas. Hubert supervisiona todos os projetos criativos da agência e está pessoalmente envolvido na estratégia de cada um (Dior, Place Vendôme, Sogo...). Está no centro de projetos internacionais, na Ásia e no resto do mundo. Garante que o conjunto original de competências duplas da agência em Mercado de Massas e Luxo é cultivado. Está particularmente envolvido no desenvolvimento internacional da agência.

Sobre Lagardère Travel Retail

Uma das duas filiais do Grupo Lagardère, a Lagardère Travel Retail, é líder mundial no setor de varejo de viagens. Com 4.850 pontos de venda de Travel Essentials, Duty-Free & Fashion e Foodservice em aeroportos, estações de trem e outras concessões em 39 países, a Lagardère Travel Retail gerou 2,3 bilhões de € em vendas em 2020 (base 100%). Através de uma abordagem holística única, a ambição da Lagardère Travel Retail é satisfazer as expectativas dos passageiros ao longo de sua viagem e aumentar o valor dos ativos de seus clientes e de suas marcas parceiras.

Sobre a Société de Distribution Aéroportuaire

A Societé de Distribution Aéroportuaire (SDA) é uma joint-venture entre a Aéroports de Paris e a Lagardère Travel Retail. A SDA é representada pela marca Duty-Free Buy Paris, que oferece aos passageiros uma experiência de compra excepcional em um ambiente relaxante e requintado, ao mesmo tempo que lhes dá a sensação de estar na capital graças a uma decoração e mobiliário realmente parisienses.

