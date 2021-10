Moët Hennessy invite dix artistes, jeunes diplômés des Beaux-Arts de Paris pour son nouveau siège parisien

« Nous sommes ravis de nous associer avec nos voisins des Beaux-Arts de Paris. Les artistes ont été très inspirés par les savoir- faire et le patrimoine des 25 Maisons de notre groupe, ils ont aussi rendu hommage au tableau de Jean-François de Troy, Le Déjeuner d'huîtres. Leurs œuvres seront exposées au sein de notre nouveau siège parisien dans lequel art, architecture, design et gastronomie dialoguent. » Philippe Schaus, Président de Moët Hennessy.

Le Déjeuner d'huîtres est une œuvre emblématique de l'artiste Jean-François de Troy. Cette toile est la parfaite illustration de l'art de vivre à la française au XVIIIème siècle, avec une richesse foisonnante de détails (les mets, les vins, l'argenterie…). Mais c'est la présence d'un bouchon en lévitation, qui fait de cette scène festive d'un repas entre gentilhommes dans une salle richement décorée, un tableau iconique. Ce chef d'œuvre est la première représentation d'une bouteille de champagne dans l'histoire de l'Art. Cette commande royale de Louis XV, réalisée en 1735, destinée à décorer la salle à manger des retours de chasse des petits appartements du château de Versailles, est aujourd'hui conservée au musée Condé à Chantilly.

Dans le cadre de cette collaboration exclusive avec les Beaux-Arts de Paris, un appel à projets a été proposé aux étudiants et jeunes diplômés. Dix projets (œuvres en céramique, terre cuite, bois, cire, résine, sur papier…) ont été sélectionnés, puis spécifiquement produits, pour prendre place au sein des espaces de réception de Moët Hennessy, situés au 142 rue du Bac et conçus par l'agence d'architecture Barbarito Bancel.

« Ces 10 étudiants et jeunes diplômés, apportent des saveurs complémentaires à ces espaces. Comme des vins jeunes, ils promettent. Certains les trouveront un peu verts ou trop vifs, d'autres déjà fins et étoffés ou équilibrés, et apprécieront leurs arômes. Mais ils sont certes frais en bouche et forts en sensations. Nous sommes fiers des réponses qu'ont réalisées ces artistes. Les photographies, céramiques, dessins, sculptures qu'ils ont installés, donnent une image savoureuse de la création d'aujourd'hui, de sa liberté, de son effervescence. » Jean de Loisy, Directeur des Beaux-Arts de Paris.

De tels appels à projets sont l'occasion parfaite, pour les artistes de se confronter à des contraintes esthétiques, architecturales, juridiques et temporelles spécifiques, auxquelles Juliette Green, Shengqi Kong, Clara Mazzoleni, Juliette Minchin, Alice Nikolaeva, Lia Pradal, Wan Lin Qin, Pierre Seiter, Théophile Stern, Alžběta Wolfova ont répondu avec succès.

A propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division vins et spiritueux de LVMH, regroupe vingt-cinq Maisons haut de gamme, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal dont elles sont issues. Le groupe LVMH détient également des domaines viticoles de renom au travers de "LVMH Vins d'Exceptions". Moët Hennessy est par ailleurs mécène de la filière professionnalisante des Beaux-Arts de Paris « Artistes et métiers de l'exposition ».

A propos des Beaux-Arts de Paris

Les Beaux-Arts de Paris sont à la fois un lieu de formation et d'expérimentations artistiques, d'expositions et de conservation de collections historiques et contemporaines et une maison d'édition. Héritière des Académies royales de peinture et de sculpture, l'École placée sous la tutelle du ministère de la Culture, a pour vocation première de former des artistes de haut niveau. Elle occupe une place essen­tielle sur la scène artistique contemporaine. La formation permet à chaque étudiant.e d'appréhender les enjeux de l'art contemporain et le statut de l'artiste aujourd'hui. Ancrés dans la réalité économique et sociale, les Beaux- Arts de Paris se donnent également pour mission de créer des passerelles entre la vie étudiante et la vie profession­nelle, notamment en initiant les étudiants au monde de l'art et en favorisant les rencontres avec ses acteurs, mais aussi avec d'autres territoires au sein desquels l'expression de l'artiste trouve toute sa place.

