Moët Hennessy junta-se à Clean Cargo, uma iniciativa global dedicada ao transporte marítimo sustentável

A Clean Cargo é uma iniciativa de liderança business-to-business fundada em 2004 pela BSR. A rede global de membros da BSR inclui mais de 80 membros em todo o setor de transportes marítimos, todos comprometidos em reduzir o impacto ambiental dos fretes globais e promover o transporte responsável.

Comprometidos, inovadores e visionários, os membros da Clean Cargo reduziram com sucesso as emissões de CO2 por contêiner transportado em 9,6% entre 2015 e 2018, e em 5,6% entre 2018 e 2019.

" Estamos ansiosos para trabalhar com a Moët Hennessy em nosso esforço colaborativo para descarbonizar o transporte marítimo. Juntos, podemos enviar sólidos sinais de mercado que demonstram o valor estratégico da sustentabilidade nas operações de frete", afirma Sarah Mouriño, Diretora de Transporte e Frete Ecológico da BSR.

Nos últimos cinco anos, o transporte marítimo da Moët Hennessy representou 85% a 90% de seus fretes, e quase um terço de suas emissões totais de CO 2 (cerca de 10% para o transporte rodoviário e <1% para o transporte aéreo). Embora o frete marítimo continue a ser o modo de transporte com o menor impacto ambiental, ele ainda contribui para o aquecimento global, bem como para a poluição do ar e da água. A Moët Hennessy e o grupo de trabalho de carga limpa estão ativamente comprometidos em minimizar a poluição, maximizar a eficiência energética e proteger a biodiversidade marinha.

"Temos a sorte de exportar nossos produtos para todo o mundo, e sempre foi nossa prioridade fazer isso da forma mais ambientalmente adequada possível. O ajuste fino de nossa cadeia de suprimentos nos permitiu ter 87% de nossas remessas por frete marítimo em 2020. A parceria com a Clean Cargo demonstra nosso compromisso de melhorar ainda mais nossas práticas de transporte marítimo para soluções de transporte mais sustentáveis." Alain Doudard, Diretor da Cadeia de Suprimentos, Moët Hennessy.

Além de servir como um fórum para discussão entre os membros, a Clean Cargo oferece às empresas a oportunidade de descobrir as últimas inovações e as melhores práticas no transporte marítimo. Ferramentas de medição de última geração também estão disponíveis para monitorar e controlar o impacto ambiental do frete marítimo.

"Graças ao trabalho de nossas equipes ao longo de muitos anos para promover o transporte marítimo, mantivemos as emissões de CO 2 do transporte de nossos produtos sob controle. Com esta parceria, poderemos medir melhor essas emissões de CO 2 de uma porta a outra e encontrar soluções para reduzir ainda mais nossa pegada geral de carbono." Sandrine Sommer, Diretor de Sustentabilidade, Moët Hennessy

Por meio desta nova parceria, a Moët Hennessy continua seu compromisso com o programa Living Soils Living Together, em particular, adotando medidas adicionais para um transporte mais sustentável.

Sobre a Moët Hennessy

A Moët Hennessy, divisão de vinhos e destilados da LVMH, reagrupa vinte e quatro Maisons, reconhecidas internacionalmente pela riqueza de seus terroirs, a qualidade de seus produtos e pela habilidade com que são criados. A Moët Hennessy está comprometida há muitos anos com seu programa ambiental e social, Living Soils Living Together. O grupo LVMH também detém propriedades vinícolas renomadas por meio da "LVMH Vins d'Exceptions".

Sobre a Clean Cargo



A Clean Cargo é uma iniciativa de liderança de negócios business-to-business que envolve grandes marcas, transportadoras de cargas e agentes de carga, dedicados a reduzir os impactos ambientais do transporte global de bens e promover o transporte responsável. A Clean Cargo representa cerca de 85% da capacidade global de carga de contêineres e constitui o principal fórum de comprador-fornecedor para sustentabilidade no setor de transporte marítimo de cargas.

Como uma das iniciativas de frete ecológico mais bem estabelecidas e uma das poucas com alcance global, a metodologia de cálculo de emissões de CO 2 da Clean Cargo é o padrão de transporte marítimo mais amplamente utilizado.

A BSR fornece a direção executiva e o secretariado para a Clean Cargo. As atividades da Clean Cargo são supervisionadas pelo comitê diretor, com a participação ativa dos membros da Clean Cargo.

Para saber mais sobre o programa Clean Cargo Working Group, acesse o site https://www.clean-cargo.org/

Sobre a BSR

A BSR™ é uma organização de especialistas em negócios sustentáveis que trabalha com sua rede global das principais empresas do mundo para construir um mundo justo e sustentável. Com escritórios na Ásia, Europa e América do Norte, a BSR™ oferece informações, orientações e iniciativas colaborativas para ajudar você a ver um mundo em constante mudança com mais clareza, criar valor de negócios de longo prazo e impacto em escala. Saiba mais sobre nós em https://www.bsr.org

