MOET HENNESSY NOMEIA NOVO VICE-PRESIDENTE DE COMUNICAÇÃO

"Tenho o prazer de receber Jean-Martial na Moët Hennessy. Ele ajudará em nossa missão de criar experiências e estratégias de comunicação excepcionais para a Moët Hennessy e nossas vinte e cinco Maisons em todo o mundo. Também gostaria de agradecer a Anne-Catherine por todos esses anos, particularmente por idealizar e executar eventos excepcionais que deixaram lembranças indeléveis tanto em nossas próprias equipes quanto em nossos parceiros e clientes", afirmou Philippe Schaus, ao anunciar esta nomeação.

Jean-Martial tem um histórico de 30 anos na construção e gestão de operações de comunicação de alto desempenho e rentáveis em setores de alto nível. Jean-Martial se formou em ciências políticas e marketing pela Clark University em Massachusetts, bem como em marketing pela KANDAI GAIDAI University, no Japão. Após a graduação, ele se mudou para os EUA, onde assumiu cargos de liderança sucessivamente em agências de comunicação internacionais, particularmente na Ketchum, onde foi vice-presidente de operações globais da Europa.

Especialista em comunicações corporativas, de estilo de vida e de crise, Jean-Martial é diretor administrativo de comunicação do Paris Saint-Germain desde 2014, bem como diretor de comunicação da Qatar Sport Investments.

Anne-Catherine Grimal, após 25 anos na Moët Hennessy e na LVMH, decidiu se aposentar e seguir como freelance oferecendo consultoria em comunicação, por meio da qual continuará a apoiar a Moët Hennessy em diferentes missões.

Sobre a Moët Hennessy

A Moët Hennessy, divisão de vinhos e destilados do LVMH, reagrupa vinte e cinco Maisons, reconhecidas internacionalmente pela riqueza de seus terroirs, pela qualidade dos seus produtos e pela habilidade com que eles são criados. A Moët Hennessy assumiu o compromisso há muitos anos com seu programa ambiental e social, Living Soils Living Together.

Ao Yun, Arbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcán de mi Tierra, Woodinville.

