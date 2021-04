Moët Hennessy rejoint Clean Cargo, une initiative mondiale dédiée à la durabilité du transport maritime

Clean Cargo est une initiative de leadership interentreprises fondée en 2004 par BSR. Le réseau de membres mondial de BSR compte plus de 80 organisations de l'industrie du transport maritime qui sont toutes engagées à réduire l'impact environnemental du transport mondial de marchandises et à promouvoir des expéditions responsables.

Engagés, innovateurs et visionnaires, les membres de Clean Cargo ont réussi à réduire les émissions de CO 2 par conteneur transporté de 9,6 % entre 2015 et 2018, et de 5,6 % entre 2018 et 2019.

« Nous sommes impatients de travailler avec Moët Hennessy dans le cadre de notre effort collaboratif visant à décarboner le transport maritime. Ensemble, nous pouvons envoyer de forts messages au marché qui démontrent la valeur stratégique de la durabilité dans le transport de marchandises », a déclaré Sarah Mouriño, directrice du transport et du fret écologique de BSR.

Sur les cinq dernières années, le transport maritime a représenté 85 à 90 % des expéditions de Moët Hennessy, ainsi que près d'un tiers de ses émissions totales de CO 2 (contre 10 % pour le transport routier et moins de 1 % pour le transport aérien). Même si le fret maritime reste le mode de transport dont l'impact environnemental est le plus faible, il contribue tout de même au réchauffement planétaire et à la pollution de l'air et de l'eau. Moët Hennessy et le groupe de travail de Clean Cargo s'engagent activement à minimiser la pollution, à maximiser l'efficacité énergétique et à protéger la biodiversité marine.

« Nous avons la chance d'exporter nos produits dans le monde entier et nous nous efforçons depuis toujours d'employer les moyens les plus écologiques. Grâce à l'optimisation de notre chaîne d'approvisionnement, nous effectuons 87 % de nos expéditions par fret maritime depuis 2020. Le partenariat avec Clean Cargo témoigne de notre engagement à améliorer encore nos pratiques de transport pour parvenir à des solutions de transport plus durables », a affirmé Alain Doudard, directeur de la chaîne d'approvisionnement à Moët Hennessy.

En plus d'être un forum de discussion pour ses membres, Clean Cargo offre aux entreprises l'occasion de découvrir les dernières innovations et les meilleures pratiques en matière de transport maritime. Elle fournit aussi des outils de mesure de pointe pour surveiller et contrôler l'impact environnemental du fret maritime.

« Nos équipes travaillent depuis de nombreuses années pour promouvoir le transport maritime et, grâce à leurs efforts, nous avons gardé sous contrôle les émissions de CO 2 produites par l'expédition de nos produits. Ce partenariat nous permettra de mieux mesurer les émissions de CO 2 entre les ports et de trouver des solutions pour réduire davantage notre empreinte carbone globale », a indiqué Sandrine Sommer, directrice de la durabilité de Moët Hennessy

Ce nouveau partenariat prolonge l'engagement de Moët Hennessy envers le programme Living Soils Living Together et se traduira notamment par de nouvelles mesures visant à rendre le transport plus durable.

À propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division des vins et spiritueux de LVMH, regroupe vingt-quatre Maisons reconnues mondialement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire derrière leur fabrication. Moët Hennessy est engagé depuis de nombreuses années à l'égard de son programme environnemental et social Living Soils Living Together. Le Groupe LVMH détient aussi d'autres domaines viticoles de renom, regroupés au sein de l'entité « LVMH Vins d'Exceptions ».

À propos de Clean Cargo

Clean Cargo est une initiative de leadership interentreprises réunissant des marques, des transporteurs de marchandises et des transitaires de premier rang qui sont engagés à réduire les impacts environnementaux du transport mondial de marchandises et à promouvoir des expéditions responsables. Représentant environ 85 pour cent de la capacité mondiale de chargement de conteneurs, Clean Cargo est le principal forum destiné aux acheteurs et fournisseurs et axé sur la durabilité dans l'industrie du transport de marchandises.

Clean Cargo compte parmi les initiatives de fret écologique les mieux établies et est l'une des rares à avoir une portée mondiale. Sa méthodologie de calcul des émissions de CO 2 est la norme la plus largement utilisée dans l'industrie du transport maritime.

La direction exécutive et les services de secrétariat de Clean Cargo sont assurés par BSR. Les activités de Clean Cargo sont supervisées par le comité directeur, avec la participation active des membres de Clean Cargo.

Pour en savoir plus sur le programme Clean Cargo Working Group, visitez le site https://www.clean-cargo.org/ .

À propos de BSR

BSR™ est une organisation d'experts en commerce durable qui travaille avec son réseau mondial d'entreprises internationales de premier rang afin de construire un monde juste et durable. Comptant des bureaux en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, BSR™ offre des informations et des conseils et mène des initiatives de collaboration pour vous aider à percevoir plus clairement ce monde en évolution, à créer de la valeur commerciale à long terme et à avoir un impact à grande échelle. Pour en savoir plus sur BSR, veuillez consulter le site https://www.bsr.org .

