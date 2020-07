Mohamed A. El-Erian byl jmenován předsedou představenstva investiční firmy Gramercy Funds Management

GREENWICH, Connecticut, 23. července 2020 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management, investiční firma zabývající se poskytováním služeb na rozvíjejících se trzích, dnes oznámila, že do nové funkce předsedy představenstva společnosti byl jmenován Mohamed A. El-Erian.

El-Erian působí ve firmě Gramercy jako investor a starší poradce již od dubna 2019. Ve firmě se zabývá makroekonomickými otázkami a jejich dopady na investice na rozvíjejících se trzích. Díky tomu se firmě Gramercy podařilo posílit svou pozici na trhu a zkvalitnit služby v oblasti investiční analytiky na rozvíjejících se trzích.

Ve své nové funkci bude pan El-Erian společnosti Gramercy aktivně pomáhat v následujících oblastech:

Poskytování informací o trhu a o globální, regionální i místní ekonomické a geopolitické situaci investičnímu týmu

Poskytování informací a zkušeností ve věcech týkajících se investic (zejména informace o globálních investičních trendech a jejich okamžitých a dlouhodobých dopadech na rozvíjející se trhy)

Pomoc s odhadováním vlivu hospodářského a politického vývoje na rozvíjející se trhy

Vytvoření rámcových šablon a postupů, které umožní poskytovat informace o jednotlivých obchodech a ovlivňovat jejich průběh

Poradenství v oblasti specifických investičních záležitostí, včetně investiční strategie.

„Za poslední rok Mohamed podstatným způsobem pomohl našemu podnikání. Ve své nové funkci tak společnosti Gramercy ještě více pomůže zajistit naplňování našeho poslání kladně ovlivňovat život našich zákazníků a členů týmu prostřednictvím investic," řekl Robert Koenigsberger, hlavní partner a investiční ředitel firmy Gramercy Funds Management.

„Mohamed je pro společnost Gramercy skvělou volbou, protože je jedním z nejlepších analytiků a investorů, kteří umí získané informace využít k investičním nápadům a navíc se dlouhodobě věnuje rozvíjejícím se trhům," dodal Koenigsberger.

„Je pro mě velkou radostí a poctou pracovat v posledních 16 měsících ve společnosti Gramercy, zejména na věcech a v oblastech, které mě velmi baví a zajímají. Navíc, když jsem se seznámil s týmem a investory, můj obdiv a respekt k této firmě ještě vzrostl. Proto se velmi těším na svou novou práci v nové pozici, zejména v době, kdy se kvůli pandemii COVID-19 musíme všichni vypořádat s nejistou a nestabilní situací na trhu," řekl El-Erian a dodal: „Firma Gramercy má jedinečnou příležitost stát se hybnou silou inovací v době, kdy se investoři i vydavatelé cenných papírů na rozvíjejících se trzích musí vypořádat s celou řadou problémů, které ovlivňují jak jejich zákazníky, tak zaměstnance."

El-Erian je voleným prezidentem vysoké školy Queens' College Cambridgeské univerzity a hlavní ekonomický poradce firmy Allianz. Předtím zastával funkci generálního ředitele a spoluředitele pro investice ve firmě PIMCO (2007-14), kam původně nastoupil v roce 1999 jako vedoucí týmu pro investování na rozvíjejících se trzích. Zastával také funkci předsedy Globálního výboru pro rozvoj (Global Development Council) pod vedením prezidenta Obamy a strávil 15 let v Mezinárodním měnovém fondu, kde zastával funkci zástupce ředitele. Navíc byl generálním ředitelem a prezidentem investiční firmy Harvard Management Company a generálním ředitelem společnosti Salomon Smith Barney/Citigroup v Londýně. Je také profesorem investiční praxe na Whartonské škole Pensylvánské univerzity a vyučujícím na institutu Lauder.

El-Erian je členem poradní skupiny Mezinárodního měnového fondu (IMF), správcem několika neziskových organizací (včetně členství v řídícím výboru organizace NBER) a členem představenstva firem Barclays a Under Armour. Přispívá také do novin Financial Times a píše sloupky pro Bloomberg. Navíc napsal dva bestsellery o ekonomice a financích.

O společnosti Gramercy Funds Management

Gramercy je investiční firma, která se zaměřuje především na rozvíjející se trhy, se sídlem ve městě Greenwich ve státě Connecticut, s pobočkami v Londýně a Buenos Aires. Společnost byla založena v roce 1998 a v současné době spravuje aktiva v hodnotě 4,75 miliardy dolarů. Snažíme se investorům zajistit maximální návratnost investice s co nejnižším rizikem, a to prostřednictvím naší strategie investování na rozvíjejících se trzích, založené na transparentní a robustní institucionální platformě. Firma Gramercy nabízí alternativní i dlouhodobé investiční strategie pro investování na rozvíjejících se trzích včetně kapitálových řešení, poskytování úvěrů a půjček v amerických dolarech či místních měnách, financování firemních i soukromých dluhů a další speciální služby. Společnost Gramercy je registrovaným investičním poradcem u Komise pro cenné papíry (SEC) a signatářem Zásad odpovědného investování (Principles for Responsible Investment - UNPRI). Společnost Gramercy Ltd. je dceřinou firmou registrovanou u britského Úřadu pro finanční služby (FCA). Více informací najdete na webových stránkách www.gramercy.com

