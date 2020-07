Mohamed A. El-Erian est nommé président de Gramercy Funds Management

GREENWICH, Connecticut, 22 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management, un cabinet de gestion de portefeuille spécialisé dans les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui que Mohamed A. El-Erian a été nommé président de l'entreprise, un nouveau poste.

M. El-Erian est investisseur et conseiller principal de Gramercy depuis avril 2019. Au sein du cabinet, il a essentiellement travaillé sur des questions macroéconomiques mondiales et sur les conséquences de celles-ci sur les investissements dans les marchés émergents. Cela a permis à Gramercy de renforcer le cadre de travail descendant (top-down) qui étaye et augmente son analyse d'investissements ascendants (bottom-up) institutionnalisés dans les marchés émergents.

Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, M. El-Erian contribuera au succès de Gramercy en se chargeant de :

Fournir à l'équipe d'investissement des points de vue mondiaux, régionaux et nationaux sur les développements économiques, de marché et géopolitiques ;

Apporter des idées sur une série de questions liées à l'investissement (en particulier, les tendances mondiales en matière d'investissement et leurs conséquences immédiates et à long terme sur les catégories d'actifs dans les marchés émergents) ;

Aider à déchiffrer les développements économiques et les orientations politiques, en s'attachant à leurs effets potentiels sur les marchés émergents ;

Approfondir des thèmes macroéconomiques qui éclairent et influencent les transactions individuelles et ;

Donner des conseils sur des questions d'investissement spécifiques, notamment sur les répartitions d'actifs multiples.

« L'année dernière, Mohamed a grandement contribué au succès de notre entreprise. À son nouveau poste, il veillera encore plus à ce que Gramercy concrétise sa mission, laquelle consiste à avoir des effets positifs sur le bien-être de nos clients, les investissements du portefeuille et les membres de notre équipe », a déclaré Robert Koenigsberger, associé directeur et directeur des systèmes d'information (DSI) de Gramercy Funds Management.

« Mohamed est un choix parfait pour Gramercy car il n'a pas son pareil pour déchiffrer les mouvements descendants des sujets macroéconomiques, qu'il est un investisseur capable de transformer ces sujets en idées d'investissement et qu'il partage depuis longtemps notre passion pour les marchés émergents », a ajouté M. Koenigsberger.

« Cela a été une grande joie et un honneur de travailler avec Gramercy au cours des 16 derniers mois, en particulier sur des questions et dans un domaine qui me passionnent véritablement. Après avoir appris à bien connaître l'équipe et les investisseurs, le grand respect et la sincère admiration que j'avais déjà pour le cabinet n'ont fait que croître. C'est pourquoi je me réjouis d'assumer ce nouveau rôle, en particulier à un moment où nous cherchons tous à nous orienter dans l'incertitude inhabituelle causée par le choc de la COVID-19 », a déclaré M. El-Erian. Il a ajouté : « Gramercy est exceptionnellement bien placée pour être à l'avant-garde des solutions innovantes qui répondent à la myriade de défis auxquels sont confrontés les investisseurs et les émetteurs des marchés émergents, ce qui a un impact sur les personnes qu'ils emploient et sur celles auxquelles ils apportent leurs services ».

M. El-Erian est président désigné du Queens' College de l'université de Cambridge et conseiller économique principal d'Allianz. Auparavant, il a été PDG et co-directeur des investissements de PIMCO (2007-2014), qu'il avait rejoint en 1999 pour diriger l'équipe de gestion de portefeuille des marchés émergents. Il a présidé le Conseil du développement mondial sous le président Obama, a passé 15 ans au Fonds monétaire international où il était directeur adjoint, et a été président-directeur général de la Harvard Management Company. Il a aussi occupé le poste de directeur général chez Salomon Smith Barney / Citigroup à Londres. Il a été professeur de pratique à la Wharton School (Université de Pennsylvanie) et Senior Global Fellow à l'institut Lauder.

M. El-Erian est membre du groupe consultatif externe du FMI, administrateur de plusieurs organisations à but non lucratif (dont le comité exécutif du NBER) et membre du conseil de Barclays et d'Under Armour. Il est conseiller de rédaction du Financial Times et chroniqueur chez Bloomberg. Il est par ailleurs l'auteur de deux bestsellers sur l'économie et la finance.

À propos de Gramercy Funds Management

Gramercy est un cabinet de gestion de portefeuille spécialisé dans les marchés émergents. Basé à Greenwich, dans l'État du Connecticut, il dispose également de bureaux à Londres et à Buenos Aires. Fondé en 1998 et pesant désormais 4,75 milliards de dollars, le cabinet vise à procurer aux investisseurs des rendements supérieurs ajustés aux risques en appréhendant les marchés émergents d'une manière globale, avec l'appui d'une plateforme institutionnelle transparente et robuste. Gramercy propose des stratégies alternatives et classiques couvrant toutes les classes d'actifs des marchés émergents, telles que les solutions de capital, les crédits privés, les créances en difficulté, les dettes en USD et en devises locales, les créances à haut rendement / d'entreprise et les situations particulières. Gramercy est une société de conseil en placement enregistrée auprès de la SEC et signataire des Principes pour l'investissement responsable (UNPRI). Gramercy Ltd, une filiale, est enregistrée auprès de la FCA. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.gramercy.com

Related Links

https://www.gramercy.com



SOURCE Gramercy Funds Management LLC