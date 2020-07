Mohamed A. El-Erian mianowany przewodniczącym Gramercy Funds Management

GREENWICH, Connecticut, 22 lipca 2020 r. /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management, firma inwestycyjna specjalizująca się w rynkach wschodzących, ogłosiła dzisiaj, że Mohamed A. El-Erian został mianowany na nowo utworzone stanowisko przewodniczącego firmy.

El-Erian jest inwestorem i starszym doradcą Gramercy od kwietnia 2019 r. W swojej pracy w firmie skupiał się na globalnych problemach makroekonomicznych i ich wpływie na inwestycje na rynkach wschodzących. Dzięki temu Gramercy mogło wzmocnić swoją odgórną strukturę wspierającą i wzmacniającą własne zinstytucjonalizowane oddolne analizy inwestycyjne na rynkach wschodzących.

Na nowym stanowisku El-Erian będzie aktywnie wspierać Gramercy w następujących obszarach:

zapewnianie zespołowi inwestycyjnemu globalnej, regionalnej i krajowej perspektywy na zmiany gospodarcze, rynkowe i geopolityczne;

przekazywanie wskazówek związanych z wieloma kwestiami inwestycyjnymi (w szczególności w zakresie światowych trendów inwestycyjnych oraz ich bezpośredniego i długoterminowego wpływu na klasy aktywów na rynkach wschodzących);

wspomaganie interpretacji zachodzących zmian w gospodarce i polityce i koncentracja na ich potencjalnym wpływie na rynki wschodzące;

opracowywanie tematów makroekonomicznych, które kształtują i wpływają na poszczególne transakcje;

doradzanie w konkretnych kwestiach inwestycyjnych, w tym w zakresie alokacji wielu aktywów.

„W ciągu minionego roku, Mohamed wniósł istotny wkład w naszą działalność. Na nowym stanowisku będzie dalej pomagał Gramercy realizować misję pozytywnego wpływu na dobrobyt swoich klientów, inwestycje portfelowe i członków zespołu" – powiedział Robert Koenigsberger, partner zarządzający i dyrektor ds. informatyki (CIO) Gramercy Funds Management.

„Mohamed doskonale pasuje do Gramercy jako jeden z najbardziej utalentowanych analityków tematów makroekonomicznych w strukturze odgórnej, inwestor, który potrafi przekuć ich znajomość w pomysły inwestycyjne i osoba, która od dawna dzieli naszą pasję do inwestowania na rynkach wschodzących" – dodał Koenigsberger.

„Praca w Gramercy przez ostatnie 16 miesięcy była dla mnie prawdziwą radością i zaszczytem, szczególnie przy tematach i w obszarach, które mnie fascynują. Gdy dobrze poznałem zespół i inwestorów, mój dotychczasowy szacunek i podziw wobec firmy jeszcze wzrósł. To wszystko sprawia, że z ochotą przyjmuję nową funkcję w tym trudnym czasie, gdy wszyscy zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób poradzić sobie z niespotykaną niepewnością wywołaną szokiem, jakim jest pandemia COVID-19 – powiedział El-Erian. - Gramercy znajduje się w wyjątkowo dobrym położeniu, aby stać się liderem innowacyjnych rozwiązań na niezliczone wyzwania, przed którymi stoją zarówno inwestorzy, jak i emitenci na rynkach wschodzących, a które mają wpływ na ludzi dla których pracują i których zatrudniają".

El-Erian jest prezydentem elektem Queens' College na Uniwersytecie w Cambridge i głównym doradcą ekonomicznym Allianz. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora generalnego i jednego z dyrektorów inwestycyjnych PIMCO (2007-14), do którego dołączył jeszcze w 1999 r., aby prowadzić jego zespół zarządzający portfelem rynków wschodzących. Był przewodniczącym Rady ds. Rozwoju Światowego (ang. Global Development Council) w gabinecie prezydenta Obamy i spędził 15 lat w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gdzie był wicedyrektorem oraz był dyrektorem generalnym i prezesem Harvard Management Company. Pracował także jako dyrektor zarządzający Salomon Smith Barney/Citigroup w Londynie. Był profesorem-praktykiem w Wharton School (Uniwersytet Pensylwanii) i starszym pracownikiem naukowym w Lauder Institute.

El-Arian jest członkiem Zewnętrznej Grupy Doradczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, administratorem kilku organizacji non-proft (m.in. zasiada w komitecie wykonawczym NBER) oraz członkiem zarządu Barclays i Under Armour. Jest redaktorem współpracującym w Financial Times i felietonistą Bloomberga, napisał także dwa bestsellery z dziedziny ekonomii i finansów.

Gramercy Funds Management

Gramercy to firma specjalizująca się w zarządzaniu inwestycjami na rynkach wschodzących z siedzibą w Greenwich w stanie Connecticut, USA mająca swoje oddziały w Londynie i Buenos Aires. Warta dziś 4,75 mld dolarów firma powstała w 1998 r, a jej celem jest zapewnianie inwestorom najwyższych zysków skorygowanych o ryzyko dzięki kompleksowemu podejściu do rynków wschodzących opartemu na przejrzystej i solidnej platformie instytucjonalnej. Gramercy oferuje zarówno strategie alternatywne, jak i skoncentrowane na pozycjach długich w całym szeregu klas aktywów na rynkach wschodzących, w tym w zakresie rozwiązań kapitałowych, kredytów prywatnych, długów zagrożonych, długów w dolarach amerykańskich i lokalnych walutach, wysoko oprocentowanych dłużnych papierów wartościowych/papierów dłużnych przedsiębiorstw i sytuacji szczególnych. Firma Gramercy jest certyfikowanym doradcą inwestycyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ (UNPRI). Gramercy Ltd, podmiot stowarzyszony, jest zarejestrowany w FCA. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gramercy.com .

