Mohamed Al Ali anlässlich des 10-jährigen Jubiläum des Ritossa Global Family Office Summit, der vom 23. bis 25. November in Dubai stattfindet, von Anthony Ritossa zum "Distinguished Grand Ambassador" ernannt

Mehr als 600 prominente Family Offices, Geschäftsleute, Scheichs, Königsfamilien, private Investmentgesellschaften, internationale Geschäftsmogule, Staatsfonds und Branchenexperten aus dem Nahen Osten und der ganzen Welt werden sich im außergewöhnlichen Four Seasons Resort Jumeirah Beach unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Sheikh Ahmed Al Maktoum für den Ritossa Global Family Office Investment Summit treffen.

Das Resort zieht alle Register, um sicherzustellen, dass die Feier den überaus hohen Erwartungen einer wichtigen Gruppe entspricht, die über 4 Billionen Dollar an Anlegervermögen repräsentiert. Unter dem Motto „Ost trifft West" verspricht dieser hochkarätige Gipfel grandioser und spektakulärer denn je zu werden.

„Es ist eine große Freude und Ehre, zu unserem sechsten Gipfel in den VAE nach Dubai zurückzukehren. Dubai ist immer ein perfekter Gastgeber für unsere angesehene Gruppe und die Tatsache, dass jeder Gipfel größer und beeindruckender ist als der letzte, ist ein Beweis für das anhaltende Engagement der Region für Gastfreundschaft, guten Service und gemeinsame Werte", sagte Anthony Ritossa, Vorstandsvorsitzender des Ritossa Family Office, ein Familienunternehmen mit einer 600-jährigen Geschichte in Europa, die bis auf das Venezianische Reich zurückgeht.

„Die zehnte Veranstaltung des Global Family Office Summit in Dubai wird eine krönende Leistung für Anthony Ritossa und jeden der Teilnehmer des Gipfels sein. Als größtes und exklusivstes weltweites Family Office Treffen aller Zeiten ist die illustre Veranstaltung der ideale Ort für hochkarätige Diskussionen darüber, wie man das Familienerbe bereichern, wachsen, Reichtum bewahren und Ideen austauschen kann. Ich freue mich darauf, meine Kollegen und Freunde aus der ganzen Welt in Dubai willkommen zu heißen", sagte Mohamed Al Ali CEO & Advisor, Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, VAE.

„Die Menschen, die unser Herz und unseren Geist nachhaltig geprägt haben, kann man einer Hand abzählen. Mohamed Al Ali ist eine dieser Personen. Er ist die Verkörperung von „guten Gedanken, guten Worten, guten Taten", sagte Dame Sheila B. Driscoll.

„Ich habe buchstäblich Tausende von Veranstaltungen und Konferenzen auf der ganzen Welt produziert und noch nie eine so breitgefächerte Palette von Visionen und Projekten vorgefunden. Die offizielle Unterstützung von Scheich Maktoum und dem Monaco-Prinzen, die Anwesenheit der Erben der Herrscherfamilien von Bahrain und Jugoslawien, der Erben von Reynolds, Rockefeller, Bismarck, Mohammed, Menelik, Selassie und der innovativsten globalen Finanzplattform ist etwas Ungewöhnliches. Ihre Veranstaltung steht an erster Stelle als der beeindruckendste Weltgipfel voller Inspiration. Ich bin sehr stolz auf die Zusammenarbeit", so Matteo Peri, CNBC Europe.

Informationen zu zukünftigen Veranstaltungen und dem 10. Global Family Office Investment Summit in Dubai (nur für geladene Gäste) erhalten Sie per Anfrage an email@DubaiSummit.org oder auf www.DubaiSummit.org.

