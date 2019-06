Mohamed Al Ali wird beim 9. Global Family Office Investment Summit des Ritossa Family Office in Monaco mit Family Office Enlightened Governance 2019 Award ausgezeichnet

Unter dem Motto „Der kontinuierliche Aufstieg der Family Offices" versammelte der Monaco-Gipfel vom 18. bis 20. Juni für drei Tage führende Familien aus der ganzen Welt, um das aktuell relevante Weltgeschehen, Investitionsideen, strategische Partnerschaften und philanthropische Themen auf höchster Ebene zu diskutieren. Das Gipfeltreffen zog mehr als 600 erstrangige Milliardäre, Scheichs, königliche Familien und Wirtschaftsführer an, die über 4 Billionen US-Dollar an Anlegervermögen repräsentieren.

„Der 9. Global Family Office Summit in Monaco war ein großartiger Erfolg für Anthony Ritossa, die lokalen und internationalen Partner und alle Beteiligten. Die Teilnehmer sind aus der ganzen Welt angereist, um an hochrangigen Diskussionen in Bezug auf strategische Partnerschaften zu partizipieren, die die Welt verändern. Es war eine überragende Veranstaltung, auf der mehrere Abschlüsse in Milliardenhöhe zustande kamen. East meets West, die Begegnung zwischen Ost und West, ist ein Thema, das auch für zukünftige Gipfel gelten wird, und wir freuen uns darauf, die Gruppe in Dubai im November zu Gast zu haben", sagte Mohamed Al Ali.

„Ich freue mich auf das Gipfeltreffen in Dubai, das vom 23. bis 25. November stattfinden wird, und bin Mohamed Al Ali, der dazu beigetragen hat, dass jeder Summit ein Erfolg wird, immens dankbar. Sein Einsatz und seine Unterstützung für strategische globale Partnerschaften und eine geschäftliche und persönliche Zusammenarbeit, die über Grenzen hinweg reicht, sind wirklich bewundernswert", erklärte Sir Anthony Ritossa, Vorstandsvorsitzender des Ritossa Family Office, ein Familienunternehmen, das bereits über 600 Jahre seit dem Venezianischen Reich in Europa Bestand hat.

Detailinformationen zum kommenden 10. Global Family Office Investment Summit, der vom 23. – 25. November in Dubai stattfindet (nur für geladene Gäste), erhalten Sie per Anfrage an email@DubaiSummit.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/930535/Ritossa_Monaco.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/930536/Ritossa_Monaco.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/930537/Ritossa_Monaco.jpg

