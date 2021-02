Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence e Weizmann Institute of Science estabelecem programa conjunto de IA

O professor Eric Xing, presidente da MBZUAI, e o presidente do Instituto Weizmann, professor Alon Chen, assinaram o novo acordo de parceria durante uma cerimônia virtual na presença de representantes de ambos os estabelecimentos.

S. Ex.ª Dr. Sultão Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e presidente do Conselho de Administração da MBZUAI, participou do evento e fez observações iniciais. Ao comentar o anúncio, ele disse: "A colaboração entre a MBZUAI e o WIS está alinhada com a nossa visão de liderança de estender e fortalecer as pontes de colaboração a serviço de nossa nação e da humanidade e busca permitir o progresso socioeconômico por meio da inovação de IA. Estamos confiantes de que as parcerias que alavancam talentos, recursos de tecnologia e de pesquisa permitirão avanços na IA que capacitarão a quarta revolução industrial e contribuirão para encontrar soluções para os maiores desafios que enfrentamos como comunidade internacional – como a COVID-19, a segurança alimentar e muito mais. A MBZUAI tem orgulho de trabalhar com institutos líderes, como o Weizmann Institute of Science, para concretizar um futuro construído sobre conhecimento, sustentabilidade e resiliência."

O professor Alon Chen disse: "as implicações da IA são grandes e afetarão todos os aspectos de nossas vidas. Por meio do programa conjunto MBZUAI-WIS de inteligência artificial, estamos reunindo algumas das principais mentes nas áreas de IA, ciências naturais e exatas, com a ambição de estender limites e capacitar nossos cientistas com acesso a recursos excepcionais. Juntos, progrediremos com a IA, descobrindo novos meios de alavancar as imensas possibilidades dessa tecnologia diversificada e empolgante para o benefício da humanidade."

O professor Eric Xing disse: "os esforços colaborativos entre os líderes no campo da IA nos permitirão alcançar um progresso significativo. A criação do programa de IA fortalece ainda mais nossa parceria com o Instituto Weizmann, estabelecendo a base para melhorar o ecossistema global de IA e progredir ainda mais em áreas de ciência, tecnologia e ensino superior. Isso proporcionará aos nossos alunos e corpo docente acesso aos recursos de classe mundial além da nossa própria universidade, promovendo uma cultura de parceria internacional e compartilhamento de conhecimento."

