Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence und Weizmann Institute of Science gründen gemeinsames KI-Programm

- Neue Kooperationen werden gemeinsame Forschungsprojekte, Trainingsprogramme, Konferenzen, Studentenaustauschprogramme und mehr ermöglichen

ABU DHABI, VAE, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) und das Weizmann Institute of Science (WIS) haben die Gründung des MBZUAI-WIS Joint Program for Artificial Intelligence Research (das KI-Programm) bekannt gegeben. Das neue Programm wird kollaborative Initiativen in der Grundlagenforschung zur künstlichen Intelligenz fördern und KI-Anwendungen in Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Genomik und mehr erforschen.