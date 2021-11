Mohammed bin Rashid e Iván Duque Márquez assistem ao lançamento da parceria estratégica de modernização do governo entre os Emirados Árabes Unidos e a Colômbia

Inserida no âmbito do "Programa de Intercâmbio de Experiências Governamentais", lançado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos sob a supervisão do Ministério de Assuntos de Gabinete, a parceria inclui nove fluxos de trabalho, entre eles: desempenho governamental, excelência governamental, serviços governamentais, capacitação governamental, serviço civil, competitividade e estatística, energia, codificação e juventude .

Mohammad Abdullah Al Gergawi, Ministro de Assuntos de Gabinete, e Maria Paula Correa Fernandez, Chefe de Gabinete da Presidência da República da Colômbia, assinaram o memorando de entendimento (MoU) sobre parceria estratégica no campo da modernização governamental. O MoU culmina uma série de reuniões, discussões conjuntas e visitas mútuas entre os governos dos Emirados Árabes Unidos e da Colômbia.

Promovendo parcerias

O governo dos EAU assinou anteriormente uma série de parcerias estratégicas, acordos e memorandos de entendimento sobre modernização governamental com vários países em âmbito regional e mundial, com o objetivo de compartilhar suas experiências de governo bem-sucedidas e seu modelo de governo distinto. Entre os países parceiros estão: a República Árabe do Egito, o Reino Hachemita da Jordânia, a República do Iraque, a República do Sudão, a República do Uzbequistão, a República do Senegal, a República da Costa Rica e a República Helênica.

O "Programa de Intercâmbio de Experiências Governamentais", lançado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos sob a supervisão do Ministério dos Assuntos de Gabinete, visa promover parcerias globais e compartilhar conhecimentos, experiências e sistemas de trabalho governamentais bem-sucedidos, além de apresentar ao mundo as experiências excepcionais desenvolvidas nos Emirados Árabes Unidos no campo da gestão governamental.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1686220/Image.jpg

FONTE The Prime Minister’s office, UAE

