Mohawk Industries publie ses résultats du troisième trimestre et annonce un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars

CALHOUN, Géorgie, 28 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 227 millions $ et un bénéfice dilué par action (BPA) de 3,02 $ pour le troisième trimestre 2018. Le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 246 millions $ et le BPA s'est chiffré à 3,29 $, hors coûts de restructuration, d'acquisition et autres charges, ce qui représente une baisse de 12 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre 2018 a atteint 2,5 milliards $, soit une hausse de 4 % pour le trimestre et de 5 % à taux de change constant. Au troisième trimestre 2017, le chiffre d'affaires se chiffrait à 2,4 milliards $, le bénéfice net à 270 millions $ et le BPA à 3,61 $ ; le bénéfice net ajusté était de 281 millions $ et le BPA de 3,75 $, hors coûts de restructuration, d'acquisition et autres charges.

Pour la période de neuf mois close le 29 septembre 2018, le bénéfice net et le BPA se sont chiffrés à 632 millions $ et 8,42 $, respectivement. Le bénéfice net, hors coûts de restructuration, d'acquisition et autres charges s'est chiffré à 735 millions $ et le BPA à 9,80 $, soit une baisse de 4 % par rapport au BPA ajusté de la période de neuf mois équivalente de 2017. Pour la période de neuf mois en 2018, le chiffre d'affaires net a atteint 7,5 milliards $, soit une hausse de 6 % par rapport à l'exercice précédent tel que déclaré, ou de 2 % sur une base historique à taux de change constant. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires net s'est chiffré à 7,1 milliards $, le bénéfice net à 731 millions $ et le BPA à 9,77 $ ; hors coûts de restructuration, d'acquisition et autres charges, le bénéfice net et le BPA ont été de 763 millions $ et de 10,19 $, respectivement.

S'exprimant sur la performance de Mohawk Industries au troisième trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, président du conseil et PDG, a commenté : « Nos résultats du troisième trimestre ont été inférieurs à nos attentes. La croissance du chiffre d'affaires dans tous les segments a été inférieure à nos estimations, les hausses de prix ont eu moins d'impact et nous avons connu une inflation supérieure aux prévisions. Les coûts du transport ont continué d'augmenter en raison de la disponibilité limitée des transporteurs publics et de la hausse des prix du carburant. D'autres réductions de la fabrication ont été nécessaires au cours de la période afin de contrôler nos niveaux de stocks. Nos ventes de carreaux de vinyle de luxe (LVT) ont fortement augmenté, mais ont été limitées par la production interne. Nos marges ont également subi l'impact d'une diminution de notre mix de produits découlant de la baisse des transactions des clients, de la concurrence des importations due à l'appréciation du dollar américain et à l'augmentation des volumes dans les canaux qui utilisent des produits de moindre valeur. La plupart de nos marchés ont connu un affaiblissement de la demande, une inflation et des pressions sur les prix. Au cours de la période, l'acquisition de Godfrey Hirst a ajouté du chiffre d'affaires à hauteur d'environ 70 millions $, même si le marché australien a ralenti en raison de la hausse des taux hypothécaires, des restrictions sur les prêts et de la réduction des exportations vers la Chine. Pour la période, les coûts de démarrage liés aux nouveaux projets de capitaux se sont élevés à 20 millions $, conformément à notre plan.

« Aux États-Unis, nous continuons d'appliquer d'autres mesures de fixation des prix dans la plupart des catégories de produits afin de compenser les pressions inflationnistes continues. Nos ventes de LVT sont en plein essor grâce à l'augmentation de la production interne et des programmes d'approvisionnement. Nous avons annoncé des hausses de prix sur les produits que nous importons de Chine pour faire face aux nouveaux tarifs douaniers et à d'autres facteurs d'inflation. Nous augmentons notre transport routier interne afin d'améliorer le service à nos clients et de contrôler les coûts. La plupart de nos régions situées hors des États-Unis connaissent un fléchissement de la demande et une augmentation de l'inflation et des pressions des devises. Nous augmentons les prix lorsque les conditions le permettent, nous lançons des produits innovants, élargissons notre distribution et réduisons les coûts.

« Nous avons entrepris de nombreux investissements dans de nouveaux produits et dans des régions géographiques à divers stades d'avancement qui ont, à eux tous, un potentiel de ventes de 1,2 milliard $. Cela devrait nous permettre d'obtenir des marges similaires à celles de nos activités existantes lorsqu'elles seront optimisées. Ces projets déjà lancés concernent le revêtement LVT rigide et le stratifié haut de gamme aux États-Unis, les carreaux en céramique au Mexique, ainsi que le LVT rigide, les carreaux de moquette, les dalles de porcelaine, le carrelage technique et le stratifié haut de gamme en Europe. Parmi les autres projets en cours, on compte des plans de travail en quartz aux États-Unis, des carreaux de porcelaine en Pologne, ainsi que des feuilles de vinyle et du stratifié haut de gamme en Russie.

« Nous avons confiance en la place qu'occupe Mohawk sur le marché mondial, et notre conseil d'administration a approuvé un nouveau plan de rachat de 500 millions $ d'actions de notre société. Bien que nous continuions de voir des occasions d'investissements et de fusions et acquisitions, nous croyons que nos actions représentent une opportunité intéressante.

« Pendant le trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Céramique mondiale a diminué de 1 % tel que déclaré et a augmenté de 1 % à taux de change constant. La marge d'exploitation s'est chiffrée à environ 13 %, ce qui représente une baisse en glissement annuel en raison de l'inflation, des pressions sur les prix et du ralentissement de la croissance dans la plupart de nos marchés. Notre volume de céramiques aux États-Unis s'est accru, tandis que les marges ont subi la pression des prix, du mix des produits et de la hausse des coûts du transport. La concurrence accrue des importations due à l'appréciation du dollar et à la croissance du segment LVT a continué d'affecter l'industrie américaine de la céramique. Nous avons annoncé une augmentation des prix pour récupérer le fret et nous prenons d'autres mesures pour améliorer notre mix et nos marges. Nous faisons croître le segment de nos carreaux de grande taille, augmentons nos collections de porcelaine technique et élargissons nos produits de dalles de porcelaine. Nous intégrons le LVT à usage commercial dans l'offre de Dal-Tile et nous testons un certain nombre de nouvelles innovations qui pourraient être importantes, notamment une technologie brevetée visant à réduire le temps et le coût d'installation de la céramique et un système breveté de tuiles en porcelaine. Au cours de la période, nos ventes de plans de travail en Amérique du Nord ont augmenté de 15 %, et les ventes de ceux en quartz ont connu une hausse nettement plus marquée. Notre usine de fabrication de plans de travail en quartz du Tennessee se prépare à démarrer au quatrième trimestre. Les tarifs douaniers et les taxes d'importation sur les plans de travail en quartz venant de Chine ont augmenté et sont passés à 44 %, et nous avons trouvé d'autres fournisseurs dans d'autres pays. Bien que le marché mexicain de la céramique soit en baisse cette année, nos ventes ont augmenté à mesure que nous avons élargi notre distribution et lancé des produits innovants. Les marges de nos activités européennes dans le segment Céramique ont été sous pression en raison de la baisse de la demande et des prix dans l'industrie, ainsi que de l'inflation accrue. Pour y parvenir, nous avons lancé des collections plus différenciées et élargi notre offre commerciale afin d'améliorer notre mix. Dans nos activités de céramique en Russie, les ventes et les volumes se sont améliorés, mais ont été partiellement compensés par une inflation plus élevée. Au cours de la période, notre croissance en Russie a été limitée par notre capacité, que nous augmentons.

« Le 15 octobre, nous avons conclu un accord portant sur l'acquisition d'Eliane, l'une des plus importantes entreprises de carreaux de céramique du Brésil, pour environ 250 millions $. Le Brésil est le troisième marché mondial des carreaux de céramique, où Eliane est un fer de lance de la porcelaine haut de gamme avec des ventes annuelles d'environ 215 millions $. Nous prévoyons que l'acquisition sera terminée au quatrième trimestre.

« Au cours du trimestre, les ventes de notre segment Revêtement de sols Amérique du Nord ont augmenté de 2 %. La marge d'exploitation du segment s'est chiffrée à 9 % tel que déclarée et à 10 % sur une base ajustée, sous l'effet de l'inflation, d'une production inférieure aux prévisions et des coûts de démarrage. Les ventes et les volumes ne se sont pas améliorés comme nous l'avions prévu, et le mix a diminué en raison de la croissance des moquettes en polyester, de la baisse de la clientèle et de l'augmentation des ventes dans les canaux à moindre valeur. Nos augmentations de prix ont pris plus de temps à se faire et ont été plus faibles que prévu au cours du trimestre. Nous constatons une plus grande incidence de nos hausses de prix à l'orée du quatrième trimestre. Au cours du trimestre, la production de notre nouvelle ligne de production de LVT a été plus faible que prévu, mais les récentes améliorations ont augmenté la production de plus de 30 %. Nous avons annoncé d'autres hausses de prix de la moquette pour la fin du quatrième trimestre afin de compenser d'autres augmentations importantes découlant de la hausse des prix du pétrole et des produits chimiques. Nos canaux de distribution pour la construction résidentielle neuve et de logements multifamiliaux ont enregistré les meilleurs résultats au cours de la période, et le segment LVT a continué d'acquérir une plus grande part du marché des revêtements de sol. Nous prévoyons une croissance continue du segment LVT au fur et à mesure que notre offre de produits s'élargit avec l'augmentation de la production locale et des produits à la source identifiée. Nous avons produit avec succès un LVT rigide, que nous allons commencer à lancer sur le marché. Nos ventes de produits à usage commercial se sont améliorées au fil du trimestre, la croissance des ventes de surfaces dures ayant largement dépassé celle des ventes de moquettes. Nous regroupons plusieurs entrepôts et fermons deux usines de fabrication à coûts plus élevés afin d'améliorer notre efficacité.

« Pendant le trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Revêtements de sols Reste du monde a augmenté de 17 % tel que déclaré et de 19 % à taux de change constant. La marge d'exploitation du segment s'est chiffrée à 14 % tel que déclarée et à 16 % sur une base ajustée, en raison de l'amélioration des prix, du mix et de la productivité, compensant ainsi l'inflation et les coûts de démarrage. Les ventes de notre segment ont nettement augmenté grâce à la récente acquisition de Godfrey Hirst, tandis que la croissance traditionnelle du segment a été de 4,6 %, ce qui suppose un ralentissement par rapport aux très bons résultats du deuxième trimestre. Au cours de la période, le LVT a mené la croissance du segment, aux côtés des produits pour l'isolation et des panneaux de bois. Notre nouvelle production de LVT a été limitée lors du démarrage de notre nouvelle ligne. Des solutions d'ingénierie ont été mises en place sur la nouvelle ligne et la production journalière a augmenté d'environ 30%. Nous produisons d'autres collections de LVT rigide pour élargir notre offre et renforcer notre position sur le marché. Dans le segment du stratifié, notre technologie brevetée d'imperméabilité alliée à nos textures de surface uniques améliorent notre mix. Avec nos nouvelles lignes de production belge et russe, nous élargissons l'offre de ces produits stratifiés haut de gamme. Notre nouvelle usine russe de fabrication de feuilles de vinyle démarrera d'ici la fin de l'année et fournira davantage de produits à vendre en Europe. Nous avons annoncé des hausses de prix de l'ordre de 4 % à 7 % sur les feuilles de vinyle pour l'année prochaine afin de couvrir l'inflation. Notre activité de panneaux en bois continue d'afficher de solides résultats grâce à la hausse des prix et à l'amélioration de notre mix. Dans le secteur de l'isolation, la demande de produits augmente à mesure que les coûts des matériaux reviennent à des niveaux plus normaux.

« Nous prévoyons que les résultats du quatrième trimestre poursuivront la légère tendance à la baisse que nous avons connue au cours du troisième trimestre. Nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires soit légèrement inférieur à celui du trimestre précédent dans la plupart des marchés et des catégories de produits. Même avec des hausses de prix dans toute l'entreprise, nous ne parviendrons pas à compenser l'inflation et nos résultats resteront soumis à des pressions. Nos marges sont affectées par des environnements plus concurrentiels, la réduction du mix et la baisse des taux de fabrication. Nous lançons de nouveaux produits et réduisons nos coûts pour améliorer notre performance. Nous développons notre système de transport interne et optimisons notre stratégie de distribution aux États-Unis. L'acquisition de Godfrey Hirst bénéficiera à nos résultats au fil de l'intégration de nos activités en Australie et en Nouvelle-Zélande. En prenant tout cela en compte, notre objectif de BPA pour le quatrième trimestre se situe entre 2,45 $ et 2,60 $, hors frais ponctuels. Selon cette estimation, notre EBITDA pour 2018 sera d'environ 1,7 milliard $. Au premier trimestre 2019, nous prévoyons une certaine amélioration par rapport au quatrième trimestre, avec un bénéfice d'exploitation qui devrait se situer entre 225 millions $ et 250 millions $.

« À l'heure actuelle, le fléchissement des conditions du marché, l'inflation importante et la diminution du mix de produits nuisent à nos résultats. Le segment LVT est une occasion de prendre de l'ampleur tout en ayant une incidence sur le volume, le mix et les prix de nos autres produits aux États-Unis. Nous réagissons à l'appréciation du dollar qui a comprimé nos marges. À l'avenir, nos résultats devraient s'améliorer tandis que nous harmoniserons nos prix et améliorerons notre offre de produits. Nos nouveaux investissements sont prêts pour la construction, le démarrage et l'acquisition de clients et ils produiront des rendements appropriés lorsqu'ils seront optimisés. Nous continuerons d'acquérir des sociétés de premier plan comme Eliane afin d'élargir notre offre et notre ampleur géographique. Mohawk est la plus grande entreprise de revêtements de sol au monde et nous avons des structures de coûts peu élevés dans tous nos produits. L'exploitation chevronnée de Mohawk, ses produits innovateurs et son bilan solide sont autant d'avantages concurrentiels pour créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Autorisation de rachat d'actions

Le conseil d'administration de Mohawk a approuvé un programme de rachat d'actions en vertu duquel la société peut racheter jusqu'à 500 millions $ de ses actions ordinaires. Notre nouveau programme de rachat d'actions démontre la confiance du conseil et de la direction dans le modèle d'exploitation de Mohawk et son potentiel de génération de flux de trésorerie. Ce nouveau programme nous fournit un autre levier dans notre approche équilibrée pour créer de la valeur pour nos actionnaires.

Les achats seront effectués conformément à toutes les lois et à tous les règlements applicables sur les valeurs mobilières et seront financés à partir des liquidités disponibles, notamment la trésorerie ou les emprunts disponibles aux termes des facilités de crédit actuelles ou futures. Le programme de rachat d'actions n'oblige pas la société à acquérir un nombre déterminé d'actions ordinaires et peut être suspendu ou résilié à tout moment à la discrétion de la société. Le moment et le montant des achats d'actions ordinaires seront déterminés en fonction de notre liquidité, de la conjoncture commerciale et de la conjoncture du marché en général et d'autres facteurs, y compris d'autres opportunités d'investissement.

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le fabricant mondial leader de revêtements de sol qui conçoit des produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, revêtements de sol stratifiés, en bois, en pierre et en vinyle. Notre innovation à la pointe du secteur a donné lieu à des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de réaménagement et de nouvelles constructions. Nos marques sont parmi les plus reconnues du secteur et englobent American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol qui exerce ses activités en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation futurs et d'autres sujets similaires, et ceux qui utilisent les termes « pourrait », « devrait », « croire », « anticiper », « prévoir » et « estimer » ou d'autres expressions similaires, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs soient exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses hypothèses, assujetties à des facteurs de risque et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats futurs et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation sur les marchés de la consommation ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts d'intrants ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en capital ; le moment et l'application d'augmentations tarifaires sur les produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les opérations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des opérations ; les réclamations en matière de fiscalité, de réforme fiscale, de produits et autres ; les litiges ; ainsi que d'autres facteurs de risque présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. ET FILIALES (Non auditées) Données condensées des états consolidés des opérations Trimestre clos le Neuf mois clos le (Montants en milliers USD, sauf données par action) 29 septembre 2018 30 septembre 2017 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Chiffre d'affaires net $ 2 545 800 2 448 510 7 535 016 7 122 193 Coût des ventes 1 825 367 1 665 209 5 343 336 4 879 403 Bénéfice brut 720 433 783 301 2 191 680 2 242 790 Frais de vente, généraux et administratifs 433 189 403 203 1 309 730 1 232 083 Résultat d'exploitation 287 244 380 098 881 950 1 010 707 Intérêts débiteurs 9 025 7 259 24 416 23 854 Autres charges, nettes 706 1 285 6 794 1 455 Bénéfice avant impôts sur le revenu 277 513 371 554 850 740 985 398 Charge d'impôt sur le revenu 49 487 100 532 215 928 251 572 Bénéfice net incluant les intérêts minoritaires 228 026 271 022 634 812 733 826 Bénéfice net attribuable aux participations minoritaires 1 013 997 2 447 2 566 Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 227 013 270 025 632 365 731 260 Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. Bénéfice de base par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 3,03 3,63 8,46 9,84 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - de base 74 603 74 338 74 599 74 330 Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. Bénéfice dilué par action attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 3,02 3,61 8,42 9,77 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - diluées 74 945 74 841 74 977 74 830 Autres informations financières (Montants en milliers) Dépréciation et amortissement $ 132 972 113 515 382 673 328 300 Dépenses en capital $ 144 594 229 207 642 949 654 630 Données condensées du bilan consolidé (Montants en milliers) 29 septembre 2018 30 septembre 2017 ACTIFS Actifs à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 91 351 84 502 Comptes débiteurs, nets 1 755 710 1 656 064 Stocks 2 214 295 1 911 029 Charges payées d'avance et autres actifs à court terme 487 114 345 515 Total des actifs à court terme 4 548 470 3 997 110 Immobilisations corporelles, nettes 4 586 236 4 090 099 Écarts d'acquisition 2 522 139 2 454 360 Actifs incorporels, nets 944 661 890 298 Impôts sur le bénéfice reportés et autres actifs non-courants 399 420 390 946 Total des actifs $ 13 000 926 11 822 813 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme : Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce $ 1 333 853 1 172 781 Comptes créditeurs 1 623 418 1 524 237 Total du passif à court terme 2 957 271 2 697 018 Dette à long terme, moins la portion échue 1 528 551 1 544 665 Impôts reportés et autres éléments de passif à long terme 912 100 755 020 Total du passif 5 397 922 4 996 703 Intérêts minoritaires rachetables 31 227 28 508 Total capitaux propres 7 571 777 6 797 602 Total passif et capitaux propres $ 13 000 926 11 822 813 Informations concernant les segments Trimestre clos le Au ou pour les neuf mois clos le (Montants en milliers) 29 septembre 2018 30 septembre 2017 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Chiffre d'affaires net : Céramique mondiale $ 885 773 893 399 2 691 618 2 581 038 Revêtements de sol, Amérique du Nord 1 047 540 1 031 773 3 055 468 3 011 568 Revêtements de sol, Reste du monde 612 487 523 338 1 787 930 1 529 587 Ventes inter-segment - - - - Chiffre d'affaires net consolidé $ 2 545 800 2 448 510 7 535 016 7 122 193 Résultat (perte) d'exploitation : Céramique mondiale $ 118 716 143 368 366 893 411 961 Revêtements de sol, Amérique du Nord 93 369 163 494 268 779 383 118 Revêtements de sol, Reste du monde 84 108 83 042 273 334 245 189 Éliminations corporatives et inter-segment (8 949) (9 806) (27 056) (29 561) Bénéfice d'exploitation consolidé $ 287 244 380 098 881 950 1 010 707 Ressources : Céramique mondiale $ 4 999 334 4 826 619 Revêtements de sol, Amérique du Nord 3 989 784 3 699 633 Revêtements de sol, Reste du monde 3 709 623 3 128 213 Éliminations corporatives et inter-segment 302 185 168 348 Actifs consolidés $ 13 000 926 11 822 813

Rapprochement du bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. et du bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. et bénéfice dilué par action ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. (Montants en milliers USD, sauf données par action) Trimestre clos le Neuf mois clos le 29 septembre 2018 30 septembre 2017 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Bénéfice net attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 227 013 270 025 632 365 731 260 Eléments d'ajustement : Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres charges 19 890 13 853 58 036 33 709 Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris augmentation des stocks 7 090 3 551 8 638 13 314 Libération de l'actif d'indemnisation - - 1 749 - Impôts sur le revenu - contre-passation de positions fiscales - - (1 749) - Impôts sur le revenu (1) (7 701) (6 545) 35 465 (15 637) Bénéfice net ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 246 292 280 884 734 504 762 646 Bénéfice dilué par action ajusté attribuable à Mohawk Industries, Inc. $ 3,29 3,75 9,80 10,19 Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation - diluées 74 945 74 841 74 977 74 830 (1) Inclut un montant de 54 674 $, comptabilisé au deuxième trimestre de 2018, lié à l'impact de l'avis 2018-26 émis par le Département du Trésor le 2 avril 2018. Rapprochement de l'endettement total et de l'endettement net (Montants en milliers) 29 septembre 2018 Portion échue de la dette à long terme et des effets de commerce $ 1 333 853 Dette à long terme, moins la portion échue 1 528 551 Moins : trésorerie et équivalents de trésorerie 91 351 Dette nette $ 2 771 053 Rapprochement du résultat d'exploitation et de l'EBITDA ajusté (Montants en milliers) Trimestre clos le Pour les douze mois derniers mois 31 décembre 2017 31 mars 2018 30 juin 2018 29 septembre 2018 29 septembre 2018 Résultat d'exploitation $ 343 466 268 399 326 307 287 244 1 225 416 Autres (charges) recettes (3 750) (3 998) (2 090) (706) (10 544) Bénéfice net (perte) attribuable aux participations minoritaires (488) (475) (959) (1 013) (2 935) Dépréciation et amortissement 118 372 122 654 127 048 132 972 501 046 EBITDA 457 600 386 580 450 306 418 497 1 712 983 Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres charges 15 231 22 104 16 042 19 890 73 267 Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks - 1 354 194 7 090 8 638 Libération de l'actif compensatoire 4 459 1 749 - - 6 208 EBITDA ajusté $ 477 290 411 787 466 542 445 477 1 801 096 Ratio de la dette nette sur l'EBITDA ajusté 1,5 Rapprochement des ventes nettes et des ventes nettes à taux de change constant hors volume d'acquisition (Montants en milliers) Trimestre clos le Neuf mois clos le 29 septembre 2018 30 septembre 2017 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Chiffre d'affaires net : $ 2 545 800 2 448 510 7 535 016 7 122 193 Ajustement des ventes nettes à taux de change constant 23 400 - (123 758) - Ventes nettes à taux de change constant 2 569 200 2 448 510 7 411 258 7 122 193 Moins : impact du volume d'acquisition (75 165) - (121 680) - Ventes nettes à taux de change constant hors volume d'acquisition $ 2 494 035 2 448 510 7 289 578 7 122 193 Rapprochement du chiffre d'affaires net et du chiffre d'affaires net à taux de change constant hors volume d'acquisition (Montants en milliers) Trimestre clos le Céramique mondiale 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Chiffre d'affaires net $ 885 773 893 399 Ajustement du chiffre d'affaires net à taux de change constant 13 081 - Chiffre d'affaires à taux de change constant, hors volume d'acquisition $ 898 854 893 399 Rapprochement du chiffre d'affaires net du segment et du chiffre d'affaires net du segment à taux de change constant (Montants en milliers) Trimestre clos le Revêtements de sol, Reste du monde 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Chiffre d'affaires net $ 612 487 523 338 Ajustement du chiffre d'affaires net du segment à taux de change constant 10 319 - Chiffre d'affaires net du segment à taux de change constant 622 806 523 338 Moins : impact du volume d'acquisition (75 165) - Chiffre d'affaires net du segment à taux de change constant hors volume d'acquisition $ 547 641 523 338 Rapprochement du bénéfice brut et du bénéfice brut ajusté (Montants en milliers) Trimestre clos le 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Bénéfice brut $ 720 433 783 301 Ajustements au bénéfice brut : Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres charges 10 202 8 845 Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks 7 090 3 551 Bénéfice brut ajusté $ 737 725 795 697 Rapprochement des frais généraux, administratifs et de vente et des frais généraux, administratifs et de vente ajustés (Montants en milliers) Trimestre clos le 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Frais de vente, généraux et administratifs $ 433 189 403 203 Ajustements des frais de vente, généraux et administratifs : Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres charges (9 688) (5 008) Frais de vente, généraux et administratifs ajustés $ 423 501 398 195 Rapprochement du résultat d'exploitation du segment et du résultat d'exploitation ajusté du segment (Montants en milliers) Trimestre clos le 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Résultat d'exploitation $ 287 244 380 098 Ajustement du résultat d'exploitation : Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres charges 19 890 13 853 Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks 7 090 3 551 Résultat d'exploitation ajusté $ 314 224 397 502 Rapprochement du résultat d'exploitation du segment et du résultat d'exploitation ajusté du segment (Montants en milliers) Trimestre clos le Céramique mondiale 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Résultat d'exploitation $ 118 716 143 368 Ajustements du résultat d'exploitation du segment : Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres charges 181 2 800 Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks - 3 551 Résultat d'exploitation ajusté du segment $ 118 897 149 719 Rapprochement du résultat d'exploitation du segment et du résultat d'exploitation ajusté du segment (Montants en milliers) Trimestre clos le Revêtements de sol, Amérique du Nord 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Résultat d'exploitation $ 93 369 163 494 Ajustements du résultat d'exploitation du segment : Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts 10 603 8 682 Résultat d'exploitation ajusté du segment $ 103 972 172 176 Rapprochement du résultat d'exploitation du segment et du résultat d'exploitation ajusté du segment (Montants en milliers) Trimestre clos le Revêtements de sol, Reste du monde 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Résultat d'exploitation $ 84 108 83 042 Ajustements du résultat d'exploitation du segment : Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres coûts 5 596 1 620 Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks 7 090 - Résultat d'exploitation ajusté du segment $ 96 794 84 662 Rapprochement du bénéfice avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus, et du bénéfice ajusté avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus (Montants en milliers) Trimestre clos le 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Bénéfice avant impôts sur le revenu $ 277 513 371 554 Intérêts minoritaires (1 013) (997) Ajustements des bénéfices avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus : Coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration, et autres charges 19 890 13 853 Comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks 7 090 3 551 Ajustements des bénéfices avant impôts sur le revenu, intérêts minoritaires inclus $ 303 480 387 961 Rapprochement de la charge d'impôts sur le revenu et de la charge d'impôt sur le revenu ajustée (Montants en milliers) Trimestre clos le 29 septembre 2018 30 septembre 2017 Charge d'impôts sur le revenu $ 49 487 100 532 Effet fiscal des éléments d'ajustement 7 701 6 545 Charge d'impôts sur les bénéfices ajustée $ 57 188 107 077 Taux d'impôt sur les bénéfices ajusté 18.8 % 27,6 %

La société complète ses états financiers consolidés condensés, qui sont préparés et présentés conformément aux mesures PCGR des États-Unis, avec certaines mesures financières non-PCGR. Comme l'exigent les règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non-PCGR de la société à la mesure PCGR des États-Unis la plus directement comparable. Chacune des mesures non-PCGR énoncées ci-dessus doivent être prises en compte en plus de la mesure PCGR des États-Unis comparable, et peuvent ne pas être comparables aux mesures du même titre déclarées par d'autres sociétés. La société estime que ces mesures non-PCGR, rapprochées de la mesure PCGR des États-Unis correspondante, aide ses investisseurs de la manière suivante : mesures du chiffre d'affaires non-PCGR facilitant l'identification des tendances de croissance et les comparaisons du chiffre d'affaires avec des périodes précédentes et futures, et mesures de rentabilité non-PCGR facilitant la compréhension des tendances de rentabilité à long terme des activités de la société et les comparaisons de ses bénéfices avec des périodes antérieures et futures. La société exclut certains éléments de ses mesures du chiffre d'affaires non-PCGR car ces éléments peuvent varier considérablement entre les périodes et peuvent voiler les tendances commerciales sous-jacentes. Les éléments exclus des mesures du chiffre d'affaires non-PCGR de la société sont les suivants : les transactions et la conversion de devises étrangères et l'impact des acquisitions. La société exclut certains éléments de ses mesures de rentabilité non-PCGR car ces éléments peuvent ne pas être révélateurs de, ou non liés à la performance d'exploitation de base de la société. Les éléments exclus des mesures de rentabilité non-PCGR de la société sont les suivants : coûts de restructuration, d'acquisition et d'intégration et autres coûts, comptabilisation de l'achat des acquisitions, y compris l'augmentation des stocks, la libération de l'actif compensatoire et la contre-passation de positions fiscales incertaines.

