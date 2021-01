Moins de la moitié des salariés en Europe se sentent en confiance au travail

- La confiance aide les employés à innover et à se sentir engagés, et fait ressortir le meilleur des équipes d'employés

- Les dirigeants et les entreprises devraient se concentrer sur la cohésion de l'équipe pour promouvoir la confiance

ZURICH, 7 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Une nouvelle enquête de Catalyst révèle que seuls 46 % des employés en Europe déclarent qu'on leur fait souvent ou toujours confiance au travail. Cette expérience de confiance est conséquente. Comme le montrent les données, lorsque les gestionnaires dirigent de manière plus inclusive , les expériences de confiance augmentent, et les entreprises ainsi que les employés en bénéficient.

En outre, l'étude montre qu'à mesure que les équipes deviennent plus cohésives, les employés éprouvent des niveaux de confiance plus élevés, ce qui, à son tour, a une influence positive sur l'innovation et l'engagement, et les équipes deviennent également meilleures dans la résolution des problèmes.

Dans l'enquête menée auprès de plus de 1 700 employés à temps plein dans cinq pays d'Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Suède et France), les répondants ont indiqué que le fait d'avoir la possibilité de contribuer aux objectifs de l'entreprise et d'être invité par des collègues à participer à la prise de décision sont les caractéristiques les plus importantes pour qu'on leur fasse confiance.

Le Royaume-Uni est le pays où l'on se sent le plus en confiance souvent ou toujours au travail (50%), suivi des Pays-Bas (48%), de la Suède (48%), de l'Allemagne (39%) et de la France (36%).

« Pour tous ces pays, seule la moitié ou moins de la moitié des employés ont l'impression qu'on leur fait confiance au travail. Les employeurs doivent prêter attention à ce phénomène et agir pour créer la confiance dans le cadre d'une culture de travail inclusive au sein des entreprises », a déclaré Emily Shaffer , auteur du rapport et directrice du département Recherche de Catalyst.

L'étude, deuxième partie de la série Getting Real About Inclusive Leadership a également trouvé que :

Quarante-trois pour cent des femmes font souvent ou toujours confiance à leur entreprise, contre 49 % des hommes.

font souvent ou toujours confiance à leur entreprise, contre 49 % des hommes. Trente-six pour cent des employés qui n'occupent pas de poste de direction, contre 54 % de ceux qui en occupent un, déclarent qu'on leur fait souvent ou toujours confiance au travail.

des employés qui n'occupent pas de poste de direction, contre de ceux qui en occupent un, déclarent qu'on leur fait ou confiance au travail. Soixante-douze pour cent des employés déclarent avoir un degré de confiance élevé lorsque leur équipe est plus soudée, mais seulement 25 % d'entre eux éprouvent le même degré de confiance lorsque leur équipe est moins soudée.

« Il devrait être inquiétant pour les dirigeants que plus de la moitié des employés ne ressentent pas un sentiment de confiance au travail, en particulier lorsque nous avons constaté que cela motive les employés à faire leur meilleur travail », a déclaré Allyson Zimmermann , directrice exécutive de Catalyst, Europe, Moyen-Orient et Afrique. « La confiance doit se manifester par des actions, et nous espérons que ces données aideront les dirigeants d'entreprises en Europe à diriger de manière inclusive et à promouvoir la confiance dans le cadre de leur culture de l'entreprise. »

Les participants à l'enquête étaient employés dans un large éventail de fonctions, de secteurs et de rangs au sein de leur entreprise.

