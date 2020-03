Moldavská národní asociace cestovního ruchu: 3 důvody proč navštívit Moldavsko - Tři působivé vinařské stezky k nejskrytějším pokladům Evropy

Moldavské vinařské stezky prochází třemi regiony, které mají zaručené chráněné zeměpisné označení (PGI). Centrální vinařská stezka Codru (Codru PGI Wine Route) představuje největší počet vinic, kde naleznete výjimečná bílá, červená a šumivá vína. Vinařská stezka Trajánův val (The Trajan's Wall PGI Wine Route) vede z hlavního města Kišiněv na jihozápad. Známá svými červenými odrůdami prochází autonomní oblastí Gagauzie s tureckým vlivem a rozmanitou gastronomií. Vinařská stezka Štěpána Velikého (The Stefan the Great PGI Wine Route), která začíná v Kišiněvu a pokračuje na jihovýchod, vám představí neuvěřitelná vína, historické monumenty a krajinu, která vám vezme dech.

„Moldavské vinařské stezky tvoří síť tři stezek, které vedou do historických vinařských regionů Codru, Valul lui Traian a Stefan Voda. Stezky začínají v hlavním městě Kišiněv a slouží jako kulturní a dobrodružné koridory, které mapují festivaly, události a nejzajímavější místa jako penziony, pevnosti, kláštery, přírodní rezervace a archeologické památky. Turistům tato síť poskytne jasný itinerář a zároveň jim ukáže neposkvrněnou autenticitu a neočekávané gurmánské zážitky spojené s více než 5000 lety historie výroby vína a významnou vinařskou produkcí."

