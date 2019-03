Mołdawskie krajowe biuro ds. winorośli i wina: innowacyjna strategia ukierunkowana na jakość przynosi efekty w postaci rekordowej liczby medali

KISZYNIÓW, Mołdawia, 18 marca 2019 r. /PRNewswire/ -- Mołdawscy producenci wina świętują zdobycie 42 medali (19 złotych i 23 srebrnych) podczas tegorocznej wiosennej edycji renomowanego konkursu MundusVini, który odbył się w niemieckim Neustadt. Odznaczenia te powiększą kolekcję 550 nagród zdobytych w konkursach w 2018 r., dwukrotnie większą niż w 2017 r. Uznanie międzynarodowych sędziów stanowi oczekiwane potwierdzenie słuszności decyzji całego sektora winiarskiego podjętej w 2014 r., aby wdrożyć wyjątkowo ambitny program ukierunkowany na jakość.

Wieloletnia historia produkcji wina w Mołdawii sięga 7000 lat wstecz, do neolitycznej cywilizacji Cucuteni, co czyni Mołdawię jednym z najstarszych wytwórców wina na świecie. Od początku swej historii, wino i winogrona zawsze były głęboko zakorzenione w kulturze, mitologii, folklorze i legendach tego kraju. Mimo swojej tysiącletniej historii produkcji wina, mołdawski sektor winiarski ucierpiał w czasach sowieckich, kiedy dominowała produkcja masowa skierowana do mniej wymagających konsumentów. Po mających podłoże polityczne zakazach importu mołdawskiego wina na rynek rosyjski w 2006 i 2013 r., wielkość sektora zmniejszyła się trzykrotnie.

Gheorghe Arpentin, dyrektor mołdawskiego krajowego biura ds. winorośli i wina (ang. National Office for Vine and Wine, NOVW): „Sektor winiarski jest jednym z filarów naszej gospodarki. Mamy największe zagęszczenie winnic na świecie, a 25% aktywnej zawodowo populacji znajduje zatrudnienie w sektorze, przeważnie w winnicach zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Pięć lat temu musieliśmy całkowicie zmienić nasz model biznesowy i nasz sektor, koncentrując się na jakości".

NOVW powstało przy wsparciu międzynarodowych partnerów rozwojowych, umożliwiając realizację szerokiej gamy programów mających na celu poprawę jakości. Powstała potrzeba zmiany lokalnych przepisów dotyczących wina, aby zapewnić zgodność z zasadami obowiązującymi w UE, utworzono również cztery chronione oznaczenia geograficzne (ang. protected geographical indication, PGI).

Wśród pozostałych inicjatyw znalazły się: całkowita przebudowa mołdawskich laboratoriów winiarskich, utworzenie systemu identyfikacji pochodzenia, doradztwo dla małych producentów oraz wsparcie producentów wina na większą skalę przy przejściu na wytwarzanie wina butelkowanego wyższej jakości.

Jednym z ważnych elementów było również rozpowszechnianie wiedzy o winie mołdawskim na świecie za pośrednictwem krajowej marki „Wine of Moldova", wzrost sprzedaży na rynkach Europy i Azji Pacyficznej oraz promowanie turystyki winiarskiej. (W przewodniku Lonely Planet, Mołdawia została nazwana najbardziej naturalnym miejscem w Europie. Kraj ten był również gospodarzem Międzynarodowej Konferencji nt. Turystyki Winnej UNWTO).

Wymierne skutki reformy są naprawdę imponujące. W 2013 r. Mołdawia rozpoczęła zmiany w zakresie kierunków eksportu, które zakończyły się powodzeniem – obecnie ponad 60% dochodów z eksportu pochodzi z krajów spoza WNP. Nacisk na jakość został podkreślony w 2017 r., kiedy eksport wina butelkowanego wzrósł o 6% pod względem wielkości, ale o 24% pod względem wartości, podczas gdy w 2018 r. eksport wina butelkowanego odnotował dodatkowy wzrost rzędu 15% powyżej średniej z 3 lat.

Wspomniane statystyki sprzedaży, medale zdobyte w konkursach i transmisje w mediach – które w latach 2016-2018 odnotowały wzrost o prawie 300% – przyczyniają się do umocnienia pozycji Mołdawii wśród krajów będących czołowymi producentami wina w Europie.

Degustacja nagrodzonych win mołdawskich odbędzie się podczas ProWein w dniach od 17 do 19 marca na stoisku Wine of Moldova – Hala 15 / G81 (https://www.prowein.com/floorplan?oid=29556&lang=2&action=showExhibitor&actionItem=2594885&_event=prowein2019) oraz w sekcji degustacji MundusVini – Hala 17 / A51 – B52-A (https://www.prowein.com/floorplan?oid=29556&lang=2&action=showExhibitor&actionItem=2609263&_event=prowein2019)

