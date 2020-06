MolecuLight annonce que les CMS ont affecté un code de remboursement d'APC à sa procédure MolecuLight i:X® pour imagerie bactérienne en fluorescence

« Un important jalon pour le remboursement de MolecuLight vient d'être marqué par les CMS, plus grand organisme de services de santé aux États-Unis et qui, après avoir examiné l'important volume de preuves justificatives et reconnu la nécessité médicale de la procédure de MolecuLight, a en conséquence accordé une affectation APC, » souligne Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « MolecuLight se consacre au progrès d'une information clinique de qualité fournie aux médecins à un moment où elle est plus que nécessaire pour immédiatement améliorer les traitements des patients et leurs résultats. »

Le MolecuLight i:X est le premier et le seul appareil portable d'imagerie au monde qui fournisse des informations au point d'intervention sur les bactéries provoquant des infections et qui permette ainsi aux médecins de mieux tracer leur parcours pour soigner les blessures. Les bactéries dans les blessures en retardent la guérison pendant des semaines voire des mois, et se traduisent par des visites et procédures onéreuses pour les patients. Chaque année aux États-Unis plus de 6 millions de patients subissent des procédures mettant en cause des blessures. Grâce à une détection améliorée des bactéries et aux renseignements fournis sur leur localisation et leur charge, la procédure optimisée par le MolecuLight i:X est en bonne position pour faciliter de meilleurs soins de blessures à des millions de patients.

« La mise en application du MolecuLight i:X à Northwell a transformé notre évaluation des blessures et nos méthodes de gestion concernant les bactéries, » constate Dre Alisha Oropallo, directrice du Centre hyperbare et de guérison complète des plaies (Comprehensive Wound Healing and Hyperbaric Center) de Northwell Health à Lake Success dans l'État de New York. « Cet appareil fournit une information essentielle pour diagnostic au point d'intervention en ce qui concerne la présence de bactéries dans les blessures, et ceci a spectaculairement amélioré notre planification des traitements et les soins apportés aux patients. Cette information est vitale pour que nos cliniciens soignant les blessures puissent évaluer, trier et surveiller les blessés, et j'envisage cette technologie comme devenant la norme future des soins pour le traitement des blessures. »

Les nouveaux codes CPT de procédure (0598T et 0599T) peuvent s'appliquer à l'utilisation du MolecuLight i:X pour l'identification de bactéries dans des blessures à des charges supérieures à 104 unités formatrices de colonies (CFU) par gramme. Si la codification et l'affectation en tant qu'APC permet un remboursement, il revient à chaque payeur de décider sur la couverture en fonction de la nécessité médicale affectant le patient.

Aux États-Unis, MolecuLight vend ses produits exclusivement par l'intermédiaire de son équipe de ventes directes dont le siège se trouve à Pittsburgh en Pennsylvanie. Les équipes de ventes et d'applications cliniques de MolecuLight proposent des démonstrations cliniques et assurent le programme de formation complet de MolecuLight afin d'aider sa clientèle et l'adoption en cours de l'appareil i:X et de la procédure qui l'accompagne.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) est une société d'imagerie médicale à capitaux privés, laquelle a mis au point et commercialise sa plateforme technologique en propriété exclusive d'imagerie fluorescente sur de multiples marchés cliniques. Le premier dispositif de MolecuLight à avoir été commercialisé, le système d'imagerie en fluorescence MolecuLight i:X® et ses accessoires sont utilisés dans la détection de bactéries et la mesure numérique de blessures (en anglais), et comme outils de diagnostic portatif au point d'intervention pour le marché mondial des soins aux blessures. Le MolecuLight i:X fournit aux cliniciens des informations sur les caractéristiques fluorescentes de blessures contenant des bactéries pour contribuer à de meilleures décisions de diagnostic et de traitement. La Société a par ailleurs commercialisé sa plateforme technologique unique dans le domaine de l'imagerie en fluorescence sur d'autres marchés où des besoins à ce sujet ne sont pas satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité sanitaire des aliments, les cosmétiques grand public et autres marchés sectoriels clés.

