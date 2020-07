MolecuLight bringt i:X® Telemedizin-Lösung für die Bildgebung von Bakterien in Wunden heraus

Neue Telemedizin-Lösung ermöglicht Nutzung des MolecuLight i:X Geräts am Krankenbett für synchrone Interpretation der Bilder durch behandelnde Ärzte aus der Ferne

TORONTO, 16. Juli 2020 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Bildgebung in der Pflege zur Feststellung von Bakterien in Wunden in Echtzeit, gibt die Einführung seiner neuen i:X® Telemedizin-Lösung bekannt. Die i:X Telemedizin-Lösung liefert eine synchrone Verbindung vom Krankenbett des Patienten zum behandelnden Arzt, der sich so an einem anderen Ort befinden kann. Mit dieser sicheren Lösung kann MolecuLight i:X Bildgebung an jedem Ort der Behandlung stattfinden und die zutreffende Feststellung von Wunden mit Bakterienbefall (> 104 CFU/g) ist in Echtzeit möglich. Ärzte müssen nicht vor Ort sein, um objektive Informationen über den Status des Bakterienbefalls der Wunde zu erhalten und Anweisungen zur Behandlung zu geben.