MolecuLight fait l'objet de 10 présentations et affiches lors de la conférence annuelle de l'AAWC 2022

Un ensemble sans précédent de nouvelles preuves cliniques utilisant la plateforme d'imagerie des plaies MolecuLight démontre une amélioration de la prise de décision clinique et des résultats pour les patients

TORONTO et SALT LAKE CITY, Utah, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , le leader de l'imagerie par fluorescence au point de service pour la détection en temps réel des plaies contenant des charges bactériennes élevées, annonce que sa technologie fera l'objet de plus de 10 présentations et affiches cliniques lors de la conférence annuelle de l'American Association of Wound Care (AAWC) 2022 , intitulée Technology in Wound Care. La conférence nationale, qui se tiendra du 10 au 12 novembre 2022 à Salt Lake City, dans l'Utah, portera sur l'utilité des nouvelles technologies pour améliorer la prestation des soins des plaies et les résultats cliniques. Elle comprendra une combinaison de neuf affiches cliniques, un exposé clinique et un atelier pratique présentant les appareils MolecuLight.

« La vague d'innovation technologique dans le domaine du traitement des plaies transforme notre façon de pratiquer. Lors de la conférence Technology in Wound Care, nous rassemblons les technologies les plus innovantes et les plus percutantes afin de partager des preuves et des observations de cliniciens sur la manière dont elles améliorent les décisions de traitement et les résultats pour les patients », a déclaré Alisha Oropallo, MD, FACS, FSVS, FAPWCA, FABWMS, co-présidente de la conférence de l'AAWC et directrice médicale du Comprehensive Wound Healing Center and Hyperbarics à Northwell Health, New York. « MolecuLight a largement validé sa technologie d'imagerie au point de service pour la détection de régions de plaies présentant des charges bactériennes cliniquement préoccupantes et pour la mesure numérique des plaies. MolecuLight est un leader du marché et a établi la norme en matière de preuves de validation pour les technologies d'imagerie des plaies. Il est donc logique que MolecuLight figure dans un si grand nombre de présentations cliniques, de démonstrations et d'affiches, dont plus de 1 800 nouvelles preuves de plaies présentées lors de cette réunion. Cette technologie innovante est devenue une norme de soins dans ma pratique, où elle sert d'outil essentiel pour informer et améliorer notre prise de décisions cliniques. »

Voici de nouvelles preuves de MolecuLight qui seront présentées à l'AAWC 2022 :

la validation du rôle que cette technologie peut jouer dans la lutte contre les inégalités raciales dans l'évaluation de l'infection des plaies,

les résultats concrets des fournisseurs de soins de santé à travers les États-Unis sur les changements de plan de traitement et les améliorations de résultats qui découlent de la mise en œuvre de MolecuLight, et

une validation supplémentaire de la capacité de mesure numérique de la surface de la plaie par l'appareil, qui est désormais sans adhésif.

Les présentations et les affiches cliniques spécifiques sur les appareils MolecuLight i:X et DX lors de l'AAWC 2022 sont les suivantes :

a) PRÉSENTATIONS CLINIQUES

Advances in Addressing the Wound and Skin Microbiome (Progrès dans la guérison du microbiome des plaies et de la peau)

Tomas Serena , MD, FACS, FAAWC

Vendredi 11 novembre 2022, de 13 h 30 à 14 h 05

b) AFFICHES CLINIQUES

Fluorescence imaging prompts more thorough debridement of bacteria & biofilm: Real world

data from 1000 wound assessments across 36 states (L'imagerie par fluorescence entraîne un débridement plus approfondi des bactéries et du biofilm : données du monde réel provenant de 1 000 évaluations de blessures menées dans 36 États)

Ashley Jacob *, BSN RN ; Laura M. Jones *, PhD ; Nathan Krehbiel *, BSN RN ; Audrey Moyer -

Harris*, BSN RN MBA CWS ; Alyssa McAtee , PT, DPT ; Isabel Baker , BSN RN, WCC, OMS* ;

Monique Y. Rennie *, PhD

Point-of-Care Fluorescence Imaging Reveals Extent of Chronic Inhibitory Bacterial Load in

Diabetic Foot Ulcers (L'imagerie par fluorescence au point d'intervention révèle l'étendue de la charge bactérienne inhibitrice chronique dans les ulcères du pied diabétique)

Thomas E. Serena, MD FACS ; David Armstrong, DPM MD PhD, Michael E. Edmonds

Closing the gap on racial disparities in diagnosis of chronic wound infections: the concerning

trend involving skin pigmentation and a role for fluorescence imaging (Combler l'écart entre les disparités raciales dans le diagnostic des infections chroniques des plaies : la tendance préoccupante impliquant la pigmentation de la peau et un rôle pour l'imagerie par fluorescence)

Jonathan Johnson , MD MBA CWSP ; Alton Johnson Jr., DPM FACPM DABPM CWSP ; Charles

Andersen, MD FACS ; Martha Kelso, RN HBOT ; Alisha Oropallo , MD FACS ; Tomas Serena , MD

FACS

l'affiche Location matters when sampling a wound: The impact of fluorescence imaging

on microbiological findings and its role in diagnostic & antibiotic stewardship (L'emplacement est important lors de l'échantillonnage d'une plaie : l'impact de l'imagerie par fluorescence sur les constatations microbiologiques et son rôle dans le diagnostic et la gestion des antibiotiques)

Thomas Serena , MD FACS ; Philip Bowler , Monique Y. Rennie , PhD

l'affiche The Role of Fluorescence Bacterial Scanning in the Identification & Treatment of Intertriginous

Bacteria in Diabetic Feet (Rôle du balayage bactérien par fluorescence dans l'identification et le traitement des bactéries intertrigineuses dans le pied diabétique)

Charles Andersen, MD FACS ; Katherine McLeod , RN ; Rowena Steffan, RN

l'affiche Incorporating clues from imaged wound dressing in high bacterial loads & infection treatment

planning (Intégration d'indices provenant de pansements de plaies imagés dans les charges bactériennes élevées et planification du traitement des infections)

Charles Andersen, MD FACS ; Katherine McLeod , RN ; Rowena Steffan, RN

l'affiche Wound Hygiene Face-off: Scrub vs Soak (Face à face sur l'hygiène des plaies : frotter ou tremper)

Alisha Oropallo , MD ; Amit Rao , MD ; Jai Joshi

l'affiche Accuracy and reproducibility of device-based stickerless digital wound measurement software (Précision et reproductibilité du logiciel de mesure numérique des plaies sans adhésif avec un appareil)

Danielle Dunham ; Monnie Y. Rennie , PhD ; Liis Teene ; Rose Raizman

l'affiche Underappreciated bacterial burden in pressure injuries throughout: clinical trial and real-

world evidence (Charge bactérienne sous-estimée dans les lésions dues à la pression : essai clinique et données issues du monde réel) Charles Andersen, MD FACS ; Katherine McLeod , RN ; Rowena Steffan , RN ; Tomas Serena , MD

En plus des affiches cliniques et des présentations à la conférence annuelle de l'AAWC 2022 , les appareils d'imagerie MolecuLight i:X® et DX™ seront présentés dans l'atelier pratique Integrating Technology Into Wound Care le jeudi 10 novembre 2022. Ils seront également disponibles pour une démonstration au stand n° 2 de MolecuLight dans la salle de bal du 2e niveau du Hilton Salt Lake City Center, Salt Lake City, Utah.

Les systèmes d'imagerie MolecuLight i:X et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie capables de détecter en temps réel une charge bactérienne élevée dans les plaies et ayant obtenu l'autorisation de la FDA, l'approbation de Santé Canada et le marquage CE. Disposant de preuves cliniques irréfutables comprenant plus de 60 publications évaluées par des pairs et portant sur 1 500 patients , ils sont utilisés par les principaux établissements de traitement des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa plateforme technologique d'imagerie fluorescente exclusive sur de multiples marchés cliniques. La suite d'appareils commerciaux de MolecuLight, qui comprend les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, sont des dispositifs d'imagerie portatifs au point de service pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis peuvent bénéficier d'une procédure de remboursement disponible comprenant deux codes CPT® pour le travail du médecin afin de réaliser « l'imagerie par fluorescence pour la présence, la localisation et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les Services de Consultations Externes des Hôpitaux (SCEH) et les Centres de Chirurgie Ambulatoire (CCA) par le biais d'une Classification de Paiement Ambulatoire (CPA). La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux présentant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

www.moleculight.com

