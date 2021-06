MolecuLight gewinnt LMT Surgical als neuen Vertriebspartner für Australien und Neuseeland

LMTs umfassendes Vertriebs- und Support-Netzwerk erfüllt die große Nachfrage oder das MolecuLight i:X® in der Wundversorgung

TORONTO und QUEENSLAND, Australien, 23. Juni 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zur Erkennung von Wunden mit erhöhter bakterieller Belastung, gibt bekannt, dass es LMT Surgical als neuen Vertriebspartner in Australien und Neuseeland gewonnen hat. LMT, ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den medizinischen Markt, wird seine umfassenden kommerziellen Fähigkeiten einbringen, um die große Nachfrage nach dem MolecuLight i:X in der Wundversorgung in Australien und Neuseeland zu bedienen.