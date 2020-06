MolecuLight gibt bekannt, dass das CMS einen APC-Erstattungscode für sein MolecuLight i:X®-Verfahren zur bakteriellen Bildgebung mittels Fluoreszenz vergeben hat

Neuer Code ermöglicht Kostenerstattung an ambulante Krankenhauszentren, die das MolecuLight-Verfahren durchführen, was Wundversorgungspatienten zugutekommt

TORONTO, 11. Juni 2020 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., führend auf dem Gebiet der Fluoreszenz-Bildgebung am Point-of-Care für die Echtzeit-Detektion von Bakterien in Wunden, gibt bekannt, dass die US-Behörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) dem MolecuLight i:X-Bildgebungsverfahren für die fluoreszenzbasierte Echtzeit-Wundbildgebung am Point-of-Care für bakterielle Präsenz, Lokalisierung und Belastung (CPT®-Code 0598T (Kategorie III)) eine Ambulatory Payment Classification (APC) unter dem Code 5722 zugewiesen hat. Der neue APC-Code tritt am 1. Juli 2020 in Kraft und ermöglicht die Kostenerstattung für Einrichtungen im Rahmen des Medicare Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS), mit einem Erstattungssatz für ambulante Krankenhausbehandlungen von ca. 253,10 USD im Jahr 2020. Dies erfolgt zusätzlich zu den beiden CPT-Codes der Kategorie III (0598T und 0599T), die ebenfalls am 1. Juli 2020 in Kraft treten und es Ärzten ermöglichen, von den Kostenträgern für ihre Dienste, bei denen sie das MolecuLight i:X-Bildgebungsverfahren nutzen, eine Erstattung zu verlangen.