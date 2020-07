MolecuLight lance le manchon chirurgical stérile i:X® pour l'imagerie des bactéries dans les plaies dans un cadre opératoire

« Avec le nouveau manchon chirurgical stérile i: X, notre dispositif i: X peut désormais fournir aux médecins des informations critiques sur la présence et l'emplacement des bactéries dans les plaies dans un cadre opératoire », explique Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Avec plus de 900 000 greffes de peau réalisées chaque année à elles seules dans les blocs opératoires des États-Unis, nous constatons une demande significative pour le MolecuLight i: X pour informer les prises de décision cliniques des chirurgiens qui ont besoin d'une imagerie diagnostique au point d'intervention pour détecter la présence de bactéries. Il est très important pour les chirurgiens de connaître la présence et l'emplacement des bactéries car cela leur permet de préparer adéquatement le lit de plaie avant l'application de substituts cutanés coûteux, améliorant ainsi le succès du traitement et accélérant la cicatrisation de la plaie. » 1,2 .

« Le manchon chirurgical i:X est pour les chirurgiens une excellente occasion d'utiliser pleinement les capacités de diagnostic du dispositif d'imagerie MolecuLight pour la préparation du lit de plaie ; cela garantit que le lit de plaie est approprié pour l'application du greffon en répétant l'imagerie après le débridement et en permettant une révision ciblée et focalisée du débridement pour perfectionner l'utilisation et les résultats du greffon. Cette procédure offre de la valeur, réduit les coûts et présente un potentiel élevé d'accélérer les résultats », déclare Dr. M. Mark Melin , directeur médical du campus ouest du Wound Healing Institute à M Health Fairview, Edina, Minnesota. « Le manchon chirurgical MolecuLight assure la stérilité du champ chirurgical et est largement applicable à toutes les spécialités chirurgicales pour améliorer la détection et la gestion du biofilm et des charges bactériennes critiques qui pourraient autrement rester non détectées et favoriser des résultats négatifs. Je recommanderais fortement à mes collègues de tester le manchon lorsqu'ils envisageront quels cas de patients bénéficieraient d'une évaluation optimisée. »

Les applications spécifiques du manchon chirurgical stérile MolecuLight i:X dans le soin des plaies sont les suivantes :

Utilisation du i:X en bloc opératoire , notamment pour le nettoyage des brûlures, pour le débridement chirurgical des plaies, pour l'application de substituts cutanés et/ou de greffes cutanées, et pour les applications chirurgicales vasculaires.

Utilisation du i:X là où le dispositif doit être protégé des patients comme dans une salle Covid-19 ou dans une salle d'isolement SARM. Au lieu d'effectuer un nettoyage et une désinfection en profondeur du MolecuLight i :X entre les patients, le manchon chirurgical peut être utilisé à la place et peut être rapidement remplacé entre les patients.

Utilisation du i:X là où le dispositif doit être protégé d'une procédure, par exemple d'un débridement ultrasonore d'une plaie où la nature de la procédure entraîne la suspension de particules dans l'air.

La procédure MolecuLight i:X (au 1er juillet 2020) dispose également d'une nouvelle voie de remboursement aux États-Unis qui comprend deux codes CPT® (Catégorie III) pour le travail des médecins et une facilité de paiement pour les cadres de service externe hospitalier (HOPD) et Ambulatory Surgical Center (ASC) via une affectation Ambulatory Payment Classification (APC). Ces codes ont été émis par l' AMA et le CMS , respectivement, après un examen critique du corpus important de preuves cliniques à l'appui, chaque organisme ayant reconnu la nécessité médicale de cette procédure.

Le kit pratique de manchon chirurgical stérile i:X est disponible auprès de MolecuLight.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ( www.moleculight.com ) est une société privée d'imagerie médicale qui développe et commercialise sa technologie à plateforme d'imagerie par fluorescence exclusive pour de multiples marchés cliniques. Le premier dispositif disponible sur le marché de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et ses accessoires sont utilisés pour la détection des bactéries et la mesure numérique des plaies , et pour fournir un outil diagnostique manuel au point d'intervention pour le marché mondial de soins des plaies. La société commercialise également sa technologie à plateforme d'imagerie par fluorescence unique sur d'autres marchés dont les besoins non satisfaits sont globalement pertinents, notamment sur les marchés de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public, ainsi que sur d'autres marchés industriels clés.

MolecuLight exerce ses activités à l'échelle mondiale via son siège, MolecuLight Inc. (Canada) et ses filiales dans divers pays, MolecuLight Corp. (États-Unis), MolecuLight GmbH (Allemagne), MolecuLight France, MolecuLight UK Ltd., MolecuLight Italy S.R.L., et MolecuLight Holland B.V. Chacune de ces entités est appuyée par des équipes locales spécialisées dans les ventes et les applications cliniques de MolecuLight qui fournissent des démonstrations cliniques et dispensent le programme de formation complet de MolecuLight pour soutenir les clients et l'adoption continue du dispositif i:X.

