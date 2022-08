MolecuLight obtient un financement de la BDC Canada et de iGan Partners pour soutenir son expansion commerciale

Nouveau financement pour faire face à la croissance significative de la demande mondiale des dispositifs d'imagerie au point d'intervention i:X® et DX™ pour le secteur des soins des plaies

TORONTO, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. ., le leader de l'imagerie en fluorescence au point de service pour la détection en temps réel de plaies contenant des charges bactériennes élevées, a annoncé avoir conclu un financement avec BDC Capital et iGan Ventures. Ces fonds sont destinés à soutenir la poursuite de l'expansion mondiale de MolecuLight afin de faire face à la demande croissante des clients pour ses dispositifs MolecuLight i:X® et DX™. Leonard Kofman et Jody Staggs, directeur général de SWK Holdings, rejoindront le conseil d'administration de MolecuLight en tant qu'observateurs.

MolecuLight receives financing from iGan Partners and BDC Ventures

« Face à la croissance continue de la demande mondiale pour nos plateformes i:X et DX, nous sommes heureux d'annoncer ce financement octroyé par BDC Capital et iGan Ventures, qui a été l'un des premiers investisseurs dans MolecuLight », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight Inc. « Le produit de ce financement permettra de soutenir la croissance continue de nos opérations commerciales et de notre infrastructure pour répondre à la demande du marché. »

« Nous avons investi dans MolecuLight depuis sa création et sommes très heureux de voir l'entreprise connaître un succès commercial mondial », déclare Sam Ifergan, fondateur et président d'iGan Partners. « Ses clients continuent de générer une multitude de données publiées faisant état de l'amélioration des résultats et de la réduction des coûts, ce qui permet à MolecuLight de devenir la référence en matière de soins des plaies à l'échelle mondiale. »

« BDC est fière de participer au financement de MolecuLight, une entreprise canadienne impressionnante qui exerce un impact mondial en termes d'amélioration des résultats des soins de santé », déclare Leonard Kofman, associé de la pratique Financement adossé à la propriété intellectuelle de BDC Capital. « MolecuLight a répondu à un besoin clinique non satisfait - la nécessité de détecter la charge bactérienne dans les plaies - et a commercialisé une série de produits qui ont un impact positif sur le traitement des plaies à l'échelle mondiale. La demande de cette technologie est forte et croissante et nous pensons que la société est bien positionnée pour assurer une croissance et un succès continus ».

Les dispositifs MolecuLight sont vendus en Amérique du Nord par son équipe de ventes directes et à travers des applications cliniques et, au niveau international, par les 15 distributeurs spécialisés de MolecuLight dans 18 pays.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa plateforme technologique d'imagerie fluorescente exclusive sur de multiples marchés cliniques. La suite de dispositifs commerciaux de MolecuLight, qui comprend les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, sont des des dispositifs d'imagerie portatifs au point d'intervention pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible qui comprennent deux codes CPT® pour le travail du médecin afin d'effectuer « l'imagerie par fluorescence pour la présence, l'emplacement et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les Services de Consultations Externes des Hôpitaux (SCEH) et les Centres Chirurgicaux Ambulatoires (CCA) par le biais d'une Classification de Paiement Ambulatoire (CPA). La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux présentant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

Tungsten Advisors a agi à titre de conseiller financier exclusif de MolecuLight Inc.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la branche d'investissement de la BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital fait office de partenaire stratégique pour les entreprises les plus innovantes du pays. Elle offre un éventail complet de capitaux, des investissements de démarrage au capital de transition, pour soutenir les entrepreneurs canadiens qui souhaitent faire de leur entreprise un leader mondial. Visitez le site bdc.ca/capital .

À propos d'iGan Partners :

Basé à Toronto, i Gan Partners est le principal investisseur canadien dans le domaine des technologies de la santé, axé sur la perturbation du secteur grâce à des innovations révolutionnaires qui améliorent considérablement les brevets tout en réduisant les coûts. L'entreprise se concentre sur l'identification à un stade précoce, puis sur la commercialisation et le développement des avancées technologiques dans le domaine des dispositifs médicaux améliorés par l'IA/Cloud et de la santé numérique. iGan fournit aux entreprises de son portefeuille un capital intelligent, un soutien actif et l'accès à un réseau de partenaires industriels et de co-investisseurs sectoriels pour les aider à se développer et à réussir.

À propos de Tungsten Advisors :

Tungsten Advisors (www.tungstenadv.com) est une société de banque d'investissement axée sur le conseil stratégique et le financement d'entreprise pour les sociétés technologiques et spécialisées dans les soins de santé. Tungsten fournit des services transactionnels, y compris des financements (placements privés/PIPE), des licences d'entreprises, et des fusions et acquisitions (F&A). Tungsten se concentre également sur l'incubation d'entreprises et fait des investissements directs tout en créant de nouvelles entreprises dans les soins de santé et la technologie.

Les titres sont offerts par Finalis Securities LLC, membre de FINRA/SIPC. Tungsten Partners LLC d/b/a Tungsten Advisors et Finalis Securities LLC sont des entités distinctes et non affiliées.

Contact : Rob Sandler, directeur marketing, MolecuLight Inc., T. +1.647.362.4684, [email protected], www.moleculight.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1876348/MolecuLight_MolecuLight_Secures_Financing_from_BDC_Canada_and_iG.jpg

