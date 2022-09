MolecuLight Point-of-Care-Wundbildgebungsgeräte erhalten Gruppeneinkaufsvertrag mit AllSpire Health GPO

Auftrag für Produkte zur Verbesserung des Gesundheitswesens vergeben

PITTSBURGH, 30. September 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp. , das führende Unternehmen im Bereich Point-of-Care-Fluoreszenzbildgebung für den Echtzeit-Nachweis von Bakterien in Wunden, gibt bekannt, dass es einen neuen Gruppeneinkaufsvertrag mit AllSpire Gesundheit GPO , einem Mid-Atlantic GPO und Partner der HealthTrust Purchasing Group, der mit über fünfzig Krankenhäusern in Maryland, New Jersey und Pennsylvania zusammenarbeitet, abgeschlossen hat. AllSpire hilft Gesundheitssystemen, ihre Abläufe zu optimieren, indem es Einkaufsvolumen und Ausgaben zusammenfasst, Verhandlungen mit Lieferanten rationalisiert und Effizienzsteigerungen in der gesamten Lieferkette umsetzt. Die MolecuLight i:X®- und DX™-Wundbildgebungsgeräte, die ab sofort den Mitgliedern von AllSpire zur Verfügung stehen, helfen Klinikern dabei, den Zustand der Wundversorgung zu verbessern und letztendlich die Ergebnisse zu steigern.

MolecuLightDX point-of-care imaging system for detection of elevated bacterial loads in wounds and for performing digital wound measurement and tracking

Die MolecuLight-Bildgebungsgeräte sind die einzigen von der FDA zugelassenen Geräte, mit denen Ärzte das Vorhandensein, die Position und die Belastung von Bakterien (>104 KBE/g) in Wunden in Echtzeit visualisieren können. Veröffentlichte Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten klinischen Studie mit 350 Patienten und an 14 Standorten zeigten, dass der klinische Behandlungsstandard allein 15 % der Wunden mit erhöhter Bakterienlast erkannte. Die Zugabe des MolecuLight-Geräts führte zu einer 400%igen Verbesserung bei der Erkennung dieser Wunden.2 Es ist bekannt, dass das Vorhandensein einer erhöhten Bakterienlast die Wundheilung behindert1 und die Entfernung der Keimbelastung ist entscheidend für verbesserte Ergebnisse an den Wunden.1 Die Geräte i:X und DX liefern wertvolle bakterielle Informationen, um klinische Entscheidungen direkt am Point-of-Care zu treffen und gezielte Wundtherapien zu ermöglichen. In einer randomisierten kontrollierten Studie (RCT)3 aus dem Jahr 2022, der höchsten Stufe der evidenzbasierten Forschung, verdoppelte sich die Heilungsrate nach 12 Wochen bei den Patienten, die mit Hilfe der MolecuLight-Fluoreszenzbildgebung behandelt wurden, im Vergleich zu den Patienten, die nicht behandelt wurden. Es wurde auch über eine Verbesserung der Lebensqualität der Patienten berichtet. Eine weitere aktuelle Studie, in der über erhöhte Wundheilungsraten durch die Einbeziehung bakterieller Informationen aus der MolecuLight-Bildgebung berichtet wurde, ergab auch einen wesentlich geringeren Einsatz von antimikrobiellen Verbänden und systemischen Antibiotika.4 Die MolecuLight-Geräte führen auch eine präzise digitale Wundmessung durch, die eine konsistente Überwachung und Dokumentation der Wunden ermöglicht.

„Wir sind begeistert, dass wir einen Liefervertrag mit AllSpire Health GPO abgeschlossen haben", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Von dem i:X und dem DX erhoffen wir uns signifikante Kosteneinsparungen und eine Verbesserung der klinischen Ergebnisse. Die zahlreichen Mitglieder von Premier können jetzt problemlos auf die MolecuLight-Bildgebungsgeräte für Wunden zugreifen und die klinischen Vorteile in ihren Wundversorgungspraxen nutzen."



„Wir sind sehr beeindruckt von dem klinischen Nutzen, den die MolecuLight i:X- und DX-Geräte dem Wundpflegepersonal bieten, und freuen uns, unseren Mitgliedskrankenhäusern das MolecuLight-Portfolio über unser Group Purchasing Agreement anbieten zu können", sagt James Wallick, Senior Director, Strategic Sourcing bei AllSpire Health GPO. „AllSpire ist bestrebt, die innovativsten Produkte zu beschaffen, die zur Verbesserung der klinischen Entscheidungsfindung und der Kosteneffizienz beitragen. Wir sind davon überzeugt, dass die MolecuLight-Geräte höchst innovativ sind und dazu beitragen werden, solche klinischen und operativen Vorteile zu bieten."

Zusätzlich zu den klinischen Vorteilen profitieren MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, von einem verfügbaren Rückvergütungsprogramm . Dieses umfasst zwei CPT®-Codes für den Behandlungsaufwand des Arztes zur Durchführung von „Fluoreszenz-Bildgebungsverfahren zur Ermittlung des Vorhandenseins sowie der Lage und des Ausmaßes der Bakterienbelastung" und eine Vergütung für Krankenhausambulanzen (Hospital Outpatient Department, HOPD) und ambulante chirurgische Zentren (Ambulatory Surgical Center, ASC) mittels einer APC-Zuweisung (Ambulatory Payment Classification, APC).

Informationen zu MolecuLight Corp.

MolecuLight Corp. ist die US-Tochtergesellschaft von MolecuLight Inc. , einem privaten Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine proprietäre Fluoreszenz-Imaging-Plattform-Technologie entwickelt hat und in mehreren klinischen Märkten vermarktet. Die kommerziell erhältliche Produktpalette von MolecuLights, einschließlich der MolecuLight i:X® und DX Fluoreszenz-Bildgebungssysteme und deren Zubehör, bietet tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte für den globalen Wundversorgungsmarkt zur Echtzeiterkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung (bei Einsatz aufgrund klinischer Anzeichen und Symptome) und zur digitalen Wundmessung . Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch auf anderen Märkten weltweit mit relevantem und bislang ungedecktem Bedarf an diesem Verfahren. Dazu zählen die Bereiche Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und weitere zentrale Industriemärkte.

Informationen zu AllSpire Health GPO

AllSpire Health GPO, LLC , gegründet im Jahr 2016, ist eine kollaborative, regionale Einkaufsorganisation, die Innovationsanalysen sowie die Standardisierung von Produkten und eingekauften Dienstleistungen als Plattform nutzt, um die Verbesserung der klinischen Ergebnisse zu fördern, einen besseren Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu gewährleisten und die Zufriedenheit von Patienten, Ärzten und Klinikern unter ihren Mitgliedern zu verbessern. AllSpire Health GPO bietet einen Mehrwert durch die Entwicklung und Durchführung von Initiativen zur Verbesserung der klinischen Versorgung und der Leistungserbringung im gesamten Versorgungsbereich.

