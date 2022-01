Momentum amplía su presencia mundial y se centra en los turismos

John Holland, antiguo directivo de Jaguar Land Rover, ha sido nombrado para dirigir estas actividades de Momentum Dynamics Corporation como nuevo director comercial para Europa y Oriente Medio

MALVERN, Pa., 12 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Con una cartera de proyectos de carga automática e inalámbrica de alta potencia para vehículos eléctricos en rápida expansión por todo Estados Unidos, Momentum Dynamics Corporation da ahora un gran paso global hacia Europa, Oriente Medio y más allá.

Momentum Dynamics Global Deployment & Outlook, 2022

Hasta la fecha, Momentum se ha centrado en la carga de autobuses y camiones eléctricos. Sin embargo, en respuesta a la aceleración de la demanda de los clientes a nivel mundial para la carga inalámbrica automática de los vehículos de pasajeros privados, en particular en los segmentos de lujo y las operaciones de taxi de alta utilización, Momentum está ampliando su huella global y su oferta de productos. También está aumentando la presión para desplegar la carga inalámbrica automática para la industria de vehículos autónomos en desarrollo, donde la carga de manos libres se considera esencial.

Para acelerar estas oportunidades de crecimiento en Europa y Oriente Medio, y para aportar una gran experiencia en turismos y vehículos autónomos, Momentum ha anunciado el nombramiento de John Holland, anteriormente en Jaguar Land Rover, para el nuevo puesto de director comercial de Europa y Oriente Medio.

"El equipo de Momentum está entusiasmado y orgulloso de que John nos represente en todo lo relacionado con el Este del Atlántico", comentó Bob Kacergis, director comercial de Momentum. "John tiene un historial demostrado dedicado a la entrega en una gran cartera de proyectos complejos con múltiples socios. Que un profesional de la automoción tan experimentado se una a Momentum procedente de Jaguar Land Rover es un gran logro para nuestra empresa. John tiene una visión y una energía ilimitadas combinadas con una auténtica creencia en nuestra tecnología, por lo que esperamos que se produzcan cosas extraordinarias; de hecho, ya se han producido. La experiencia única de John en ingeniería de automoción y el hecho de haber supervisado con éxito una integración inalámbrica serán de gran ayuda para nuestro despliegue más amplio en el mercado de los vehículos de pasajeros".

John cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector del automóvil y es un líder de asociaciones comerciales y un profesional del desarrollo de negocios estratégicos que ha producido un impresionante catálogo de entrega de programas con éxito durante su carrera hasta la fecha.

Inmediatamente antes de unirse a Momentum, John dirigió la asociación de Jaguar Land Rover con Waymo, la empresa de conducción autónoma de Google. Una primicia mundial para el Jaguar I-Pace totalmente eléctrico; que ahora conduce de forma autónoma por las calles de Estados Unidos. El equipo de desarrollo de negocios de John entregó el programa que produjo el primer vehículo totalmente eléctrico de Google Street View / Air View (control de la calidad del aire) en Dublín. Durante su tiempo en JLR, John también dirigió el primer programa de flota de taxis EV de carga inalámbrica del mundo coordinando con Momentum Dynamics, que es donde Momentum lo descubrió.

En Momentum, el mandato de John es hacer crecer la presencia de la carga inalámbrica fuera de los Estados Unidos y liderar nuevas asociaciones en el sector de los turismos. John también dirige el enfoque actual de las operaciones de flotas comerciales de alta utilización en estas nuevas regiones objetivo. La visión de Momentum es cambiar fundamentalmente la forma en que se cargan los vehículos eléctricos, de manera que la carga se vuelva invisible, automática, y simplemente ocurra en segundo plano sin necesidad de pensar.

"Estoy convencido de que Momentum Dynamics tiene la tecnología que cambiará el mundo para mejor. Permitir que los vehículos eléctricos de alta utilización funcionen todo el día con cargas frecuentes "oportunistas" reduce la necesidad de llevar enormes paquetes de baterías para la autonomía. El aumento del valor de los materiales de las baterías, ya que la demanda supera con creces la oferta, hará que la atención se centre en un uso más responsable y sostenible. Los vehículos eléctricos, mucho más baratos, ligeros y eficientes, podrán circular durante todo el día sin tener que preocuparse por la carga. Este enfoque de la carga también es más delicado para la batería, ya que el mantenimiento de altos estados parciales de carga mejora el estado de salud y la duración de la batería", explicó John.

John Holland es un ingeniero profesional colegiado por el IMechE en el Reino Unido, habiendo obtenido una licenciatura de primera clase en Ingeniería y Gestión de la Fabricación por la Universidad de Loughborough en Reino Unido. Fue galardonado con el Leadership Award por el Chartered Quality Institute en 2017. John fue galardonado con el Premio Europeo de Tecnología Henry Ford a la Innovación y fue dos veces ganador del premio anual Global Tata Edge Award. John ha trabajado en muchas disciplinas de ingeniería a lo largo de su carrera; sin embargo, considera que el reto de llevar múltiples modelos de vehículos a la producción en masa es su mayor logro.

John centró su carrera en la mejora de la calidad y la excelencia durante varios años, liderando el programa corporativo 6-Sigma de JLR como Master Black Belt y Lean-Kaizen Sensei. También se convirtió en el primer evaluador del Modelo de Excelencia Empresarial Tata (TBEM) de JLR, logrando la mayor puntuación de los primeros solicitantes del Grupo Tata y, al año siguiente, la mayor mejora interanual del grupo.

La carga inalámbrica mantiene a las flotas en movimiento

La carga inalámbrica para vehículos eléctricos permite la carga automática durante la operación regular. La carga de los autobuses en las paradas de autobús, de los taxis en las paradas de taxi, de las furgonetas en el muelle de carga y de los transbordadores en el puerto permite una operación de transporte muy eficiente. No hay tiempo de inactividad debido a la carga. La carga es automática y no requiere ninguna acción o supervisión por parte del conductor, que puede continuar con sus tareas principales, como cargar el vehículo o atender a los pasajeros. El sistema funciona en cualquier condición meteorológica y no se ve afectado por la lluvia, el hielo o la nieve.

La carga automática inalámbrica también permite la carga automatizada de toda la gama de vehículos autónomos, incluidas las flotas restringidas (patios de logística, depósitos de vehículos, zonas geocercadas) y las flotas de carretera abierta (vehículos de reparto, de movilidad compartida y de pasajeros).

