Momentum étend sa présence mondiale et met davantage l'accent sur les voitures particulières

MALVERN, Pennsylvanie, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Avec un portefeuille en pleine expansion de projets de recharge automatique, sans fil et haute puissance des véhicules électriques (VE) aux États-Unis, Momentum Dynamics Corporation fait maintenant un grand pas mondial en Europe, au Moyen-Orient et au-delà.

Momentum Dynamics Global Deployment & Outlook, 2022 John Holland - Commercial Director, Europe and Middle East - Momentum Dynamics

Jusqu'à présent, Momentum s'est concentré sur la recharge des bus et des camions électriques. Cependant, en réponse à l'accélération de la demande mondiale en termes de recharge automatique sans fil des voitures particulières, notamment dans les segments du luxe et des opérations de taxi à forte utilisation, Momentum étend sa présence mondiale et ses offres de produits. Il y a également une pression croissante pour déployer la recharge automatique sans fil pour l'industrie des véhicules autonomes en développement, où la recharge mains libres est considérée comme essentielle.

Afin d'accélérer ces opportunités de croissance en Europe et au Moyen-Orient, et d'apporter une riche expérience en matière de voitures particulières et de véhicules autonomes, Momentum a annoncé la nomination de John Holland, ancien de Jaguar Land Rover, au nouveau poste de directeur commercial pour l'Europe et le Moyen-Orient.

« L'équipe de Momentum est ravie et fière que John nous représente dans tout ce qui concerne l'Est de l'Atlantique », a déclaré Bob Kacergis, directeur commercial de Momentum. « John a fait ses preuves dans la réalisation d'un vaste portefeuille de projets complexes avec de multiples partenaires. Pour ce professionnel chevronné de l'automobile, rejoindre Momentum de Jaguar Land Rover est une grande réussite pour notre entreprise. John a une vision et une énergie sans limites, combinées à une véritable croyance en notre technologie. Nous nous attendons donc à ce que des choses remarquables se produisent ; en fait, elles se sont déjà produites. L'expérience unique de John en ingénierie automobile et le fait d'avoir supervisé avec succès une intégration sans fil joueront un rôle dans notre déploiement plus large sur le marché des véhicules particuliers. »

John possède plus de 24 ans d'expérience dans l'industrie automobile et est un responsable éprouvé des partenariats commerciaux, un professionnel du développement des affaires stratégiques et a produit une liste impressionnante de programmes réussis au cours de sa carrière à ce jour.

Immédiatement avant de rejoindre Momentum, John a dirigé le partenariat de Jaguar Land Rover avec Waymo, la société de conduite autonome de Google. Une première mondiale pour la Jaguar I-Pace entièrement électrique, qui circule désormais de façon autonome dans les rues des États-Unis. L'équipe de développement commercial de John a mis en œuvre le programme qui a produit le tout premier véhicule Google Street View / Air View (surveillance de la qualité de l'air) entièrement électrique à Dublin. Pendant son parcours chez JLR, John a également dirigé le premier programme au monde de recharge sans fil de la flotte de taxis électriques, en coordination avec Momentum Dynamics, où Momentum l'a découvert.

Chez Momentum, John a pour mission d'accroître la présence de la recharge sans fil en dehors des États-Unis et de diriger de nouveaux partenariats dans le secteur des voitures particulières. John dirige également l'objectif actuel des opérations de la flotte commerciale à forte utilisation dans ces nouvelles régions cibles. La vision de Momentum est de changer fondamentalement la façon dont les VE sont rechargés, de sorte que la recharge devienne invisible, automatique et se produise simplement en arrière-plan sans besoin de réfléchir.

« Je crois fermement que Momentum Dynamics possède la technologie qui rendra le monde meilleur. Permettre à des VE à forte utilisation, opérationnels toute la journée de bénéficier d'une recharge « opportuniste » fréquente réduit la nécessité de transporter d'énormes batteries pour l'autonomie. Alors que la demande dépasse largement l'offre, la valeur croissante des matériaux de batteries déplacera l'accent sur une utilisation plus responsable et durable. Des véhicules électriques beaucoup moins chers, plus légers et plus efficaces pourront rouler toute la journée, sans problème de recharge. Cette approche de la recharge est également plus douce pour la batterie, avec des états de charge partiels élevés qui améliorent l'état de santé et la longévité de la batterie », a déclaré John.

John Holland est un ingénieur professionnel agréé de l'IMechE au Royaume-Uni, ayant obtenu un diplôme spécialisé de première classe en ingénierie et gestion de la fabrication de l'Université de Loughborough au Royaume-Uni. Il a reçu le Leadership Award du Chartered Quality Institute en 2017. John a reçu le prix européen Henry Ford Technology Award for Innovation et a remporté deux fois le prix annuel mondial Tata Edge Award. John a travaillé dans de nombreuses disciplines de l'ingénierie au cours de sa carrière, mais il considère le défi d'apporter plusieurs modèles de véhicules dans la production de masse comme sa plus grande réussite.

John a axé sa carrière sur l'amélioration de la qualité et l'excellence pendant plusieurs années, dirigeant le programme d'entreprise 6-Sigma de JLR en tant que Master Black Belt et Lean-Kaizen Sensei. Il est également devenu le premier évaluateur du Tata Business Excellence Model (TBEM) de JLR, obtenant le score le plus élevé du groupe Tata pour la première fois et, l'année suivante, la plus forte amélioration d'une année sur l'autre dans le groupe.

La recharge sans fil maintient les flottes en mouvement

La recharge sans fil pour véhicules électriques permet une recharge automatique dans le cadre d'une exploitation régulière. La recharge des bus dans les arrêts de bus, des taxis dans les stations de taxis, des fourgonnettes dans le quai de chargement et des ferries dans le port permet des opérations de transport très efficaces. Il n'y a aucun temps d'arrêt dû à la recharge. La recharge est automatique et ne nécessite aucune action ni aucune supervision de la part du conducteur qui est libre de continuer ses tâches principales, comme charger le véhicule ou s'occuper des passagers. Le système fonctionne par tous les temps et n'est pas affecté par la pluie, la glace ou la neige.

La recharge automatique sans fil permet également de charger automatiquement toute la gamme de véhicules autonomes, y compris les flottes soumises à restrictions (flottes logistiques, dépôts de véhicules, zones géoclôturées) et les flottes de véhicules routiers (livraison, mobilité partagée et véhicules particuliers).

À propos de Momentum Dynamics

Momentum Dynamics est un développeur de technologie originale, leader sur le marché des systèmes de recharge efficaces, automatiques et sans fil pour les industries de l'automobile, du transport et de la logistique avec la technologie du monde réel en opération qui prouve la capacité et le besoin d'une recharge automatique et rapide des véhicules électriques. Notre solution a été intégrée avec succès dans les véhicules particuliers, les véhicules de livraison, les camions lourds, les petits bus de passagers et les bus de grande taille et lourds. Nous avons déployé avec succès des véhicules autonomes allant des voitures particulières aux camions de classe 8. Notre technologie est actuellement vendue en tant qu'option installée en usine par les principaux équipementiers de véhicules. Momentum s'est déployé dans les flottes opérationnelles depuis 2018 et a su constamment répéter ses ventes auprès des clients.

