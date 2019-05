Monaco s'apprête à accueillir le 9e sommet mondial de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes, représentant une fortune totale de 4 000 milliards de dollars, organisé par Anthony Ritossa du 18 au 20 juin

Quelques places restent à pourvoir pour le tournoi international de tennis des gestionnaires de grandes fortunes qui se tiendra le vendredi 21 juin sous la direction du légendaire tennisman professionnel de l'ATP Diego Nargiso. Les joueurs s'affronteront en simple et en double lors d'événements masculins et féminins au Monte-Carlo Country Club . M. Éric Seigle, directeur du MCCC, remettra personnellement des prix aux trois vainqueurs de chaque catégorie.

« Anthony Ritossa et moi-même nous sommes engagés dans un partenariat à long terme dans l'intérêt des riches familles et des gestionnaires de grandes fortunes qui considèrent le sommet comme une opportunité clé pour interagir et collaborer. Il n'existe véritablement aucun autre événement dans le monde qui inclut des conférenciers et des représentants d'un tel calibre comme le Ritossa Family Office est en mesure de le faire », a déclaré Giuseppe Ambrosio, président de la Monaco Single & Multi Family Office International Association. « D'ailleurs, la réponse au sommet de Monaco a été si spectaculaire que nous avons dû déplacer le sommet à l'hôtel Fairmont Monte-Carlo Hotel afin de pouvoir accueillir un nombre record d'invités. »

« Monaco est toujours le lieu idéal pour organiser nos sommets des gestionnaires de grandes fortunes, et j'ai hâte d'accueillir le 3e événement qui se déroulera ici en juin. C'est en grande partie grâce au soutien apporté par le Prince Albert II of Monaco, Giuseppe Ambrosio et le comité consultatif du sommet que cet événement suscite un tel engouement dans le monde. Nous avons la chance que Markus Lehner, membre du comité consultatif et résident de Monaco depuis 25 ans, soit le président estimé du sommet », a déclaré Anthony Ritossa, président du Ritossa Family Office.

« C'est pour moi un privilège et un honneur de présider le prochain sommet de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes, qui se tiendra ici même à Monaco. Non seulement celui-ci se déroulera dans notre principauté unique, mais il abordera également des sujets passionnants et d'avant-garde tels que la blockchain, l'intelligence artificielle et les investissements progressifs, qui changeront notre monde comme jamais auparavant », a déclaré Markus Lehner, directeur du Markus Lehner Family Office et président du sommet.

« J'ai produit littéralement des milliers d'événements et de conférences à travers le monde, et je n'ai jamais trouvé de vision ni de projet aussi vaste. Le soutien officiel du Cheikh Zayed et du Prince de Monaco, la présence des héritiers des familles dirigeantes de Bahreïn et de Yougoslavie, des héritiers de Reynolds, Rockefeller, Bismarck, Muhammad, Menelik, Selassie ainsi que d'une plateforme financière mondiale des plus innovantes sont autant d'éléments inédits qui caractérisent ce sommet. Votre événement se classe au premier rang des sommets mondiaux les plus étonnants et les plus inspirants. Je suis extrêmement fier d'y collaborer », a déclaré Matteo Peri, de CNBC Europe.

« Votre formidable sommet s'est avéré être l'une des meilleures conférences auxquelles j'ai assisté. Ce n'est que grâce à vos efforts à votre gestion remarquables que cet événement a été si réussi, stimulant et bénéfique pour tous les participants », a déclaré Hadi Al Alawi, président-directeur général d'Al Hayat Group, du Royaume de Bahreïn.

« Les sommets Ritossa sont ce qu'il se fait de mieux dans un environnement idéal – nous avons réalisé 360 millions de dollars d'investissements », a déclaré Nick Ayton, fondateur et PDG de Chainstarter Ventures & Family Office Digital Asset Advisor, au Royaume-Uni.

« Nous avons obtenu des résultats extraordinaires dans le cadre du 8e sommet mondial de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes. Je remercie tout spécialement Anthony Ritossa pour sa grande hospitalité. J'ai hâte de participer au 9e sommet à Monaco », a déclaré Abdullah Al-Weshah, du bureau privé de Son Excellence Mubarak Bin Hamoodah, aux Émirats arabes unis.

« Le 8e sommet mondial de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes a été un couronnement pour Anthony Ritossa et tous ceux qui y ont participé. Personne ne sera surpris d'apprendre qu'il s'agit du rassemblement mondial de gestionnaires de grandes fortunes le plus grand et le plus exclusif de tous les temps, et c'est un honneur que de parrainer un événement aussi illustre. Lors des sommets précédents, de nombreuses grandes familles du monde entier se sont réunies pour avoir des discussions de haut niveau sur les différentes façons d'enrichir l'héritage familial, de faire croître et de préserver leur fortune et de partager des idées. Nous attendons avec impatience les prochains événements », a déclaré Mohamed Al Ali, PDG et conseiller de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, aux Émirats arabes unis.

Pour plus de détails sur le prochain sommet de l'investissement des gestionnaires de grandes fortunes, qui se déroulera sur invitation uniquement à Monaco du 18 au 20 juin, veuillez adresser un courriel à info@MonacoSummit.org.

Pour plus de détails sur la Monaco Single & Multi Family Office International Association et sur l'accréditation pour les gestionnaires de grandes fortunes monégasques locaux, veuillez écrire à Giuseppe Ambrosio à l'adresse info.mc.foa@gmail.com.

