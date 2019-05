- Mónaco se prepara para celebrar la 9th Global Family Office Investment Summit de Anthony Ritossa, que representa una riqueza de 4.000 billones de dólares, del 18 al 20 de junio

MÓNACO, 31 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Están en marcha las preparaciones finales como anticipación de la 9th Global Family Office Summit, que se va a llevar a cabo del 18 al 20 de junio en Mónaco bajo el Patrocinio Superior de Su Alteza Serena el Príncipe Alberto II de Mónaco, hospedándose por medio de la Ritossa Family Office de 600 años de antigüedad. Un grupo de élite de más de 400 multimillonarios, jeques, familias reales y líderes empresariales, que representan una riqueza de inversión de 4.000 billones de dólares, serán el centro de atención en el Fairmont Monte Carlo Hotel para realizar una celebración legendaria del tema de negocios familiar mundial titulado "The Rise and Rise of Family Offices".