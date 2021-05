Monapass : Monaco Fait Confiance A Flowbird Pour Transformer Sa Mobilite Urbaine

La Principauté poursuit sa transformation digitale en déployant « Monapass », la nouvelle application de mobilité destinée aux usagers intra-muros, aux touristes et aux pendulaires. Pour concrétiser ce projet, la Principauté de Monaco s'est appuyée sur l'expertise technologique et le savoir-faire de Flowbird, référence internationale dans le domaine de la gestion de la mobilité urbaine.

Application tout-en-un pour smartphone, Monapass dispose d'un système de paiement intégré pour l'ensemble des moyens de transports monégasques : bus du réseau de la Compagnie des Autobus, vélos à assistance électrique « MonaBike » ou encore le stationnement en voirie. Cartes, abonnements et moyens de paiements sont ainsi intégrés dans une seule et même application qui renseigne également des informations relatives au trafic, en temps réel : horaires de bus, nombre de vélos et places disponibles… Cette application gratuite permet donc aux usagers d'organiser et de payer leurs déplacements via un titre unitaire, un pass ou un abonnement bus ou vélo en fonction de leurs besoins et de manière simple et sécurisée. Grâce au « MaaS », les usagers peuvent en effet combiner l'ensemble des modes de déplacements possibles via leur application mobile : ils peuvent par exemple stationner leur véhicule dans la ville avant d'utiliser ensuite d'autres modes de transports publics comme le bus ou le vélo.

En plus d'améliorer l'expérience de mobilité des usagers, Monapass permet donc de favoriser le développement d'une mobilité douce et plus écologique, conformément à l'objectif fixé par le Gouvernement Princier de baisser le trafic de véhicules légers de 20% à l'horizon 2030.

L'OPEN PAYMENT, UNE SOLUTION DIGITALE AU SERVICE DE LA SMART MOBILITY

Grâce à ses solutions digitales, Flowbird est capable d'adapter ses services aux enjeux de mobilité de chaque ville, pour rendre la mobilité urbaine plus simple, multimodale et écologique. A Monaco comme dans plus de 80 pays à travers le monde, Flowbird déploie une offre digitale optimisée et unique pour répondre aux problématiques propres à chaque territoire.

En Principauté, en plus de l'application mobile Monapass, Flowbird déploie l'Open Payment sur le réseau de la Compagnie des Autobus de Monaco. Cette solution, mariage réussi de la billettique et de la monétique, permet aux usagers d'utiliser leur carte bancaire comme un titre de transports. Un simple « tap » sur le valideur avec leur carte bancaire sans contact, en entrant dans le bus, leur suffit pour voyager en règle tout en bénéficiant d'une tarification optimisée en fonction des voyages effectués. Qu'ils soient touristes de passage à Monaco ou résidents à l'année, chaque usager peut donc profiter de ce service qui lui permet de payer exactement ce qu'il consomme : l'Open Payment s'adapte à tous via un service d'optimisation tarifaire à la journée, à la semaine ou au mois.

