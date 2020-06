Mondiale distributieketen is de kracht van Suning in haar succes tijdens het 618 Middenjaars-Winkelfestival in China

Tijdens de Suning.com 618-cloudconference op 25 mei maakte vicepresident van Suning.com Gu Wei bekend dat Suning het "J-10%"-geldbesparingsplan, een plan voor bestverkopende producten in meerdere categorieën en het "1V1"-klantenserviceplan zou lanceren.

In Suning's "J-10%" geldbesparingsplan, dat zich richt op huishoudelijke apparaten, mobiele telefoons, computers, supermarkten en andere categorieën die deelnemen aan de subsidieactiviteiten zal de grondprijs ten minste 10% lager zijn dan bij andere grote e-commerceplatforms. Tijdens het 618 Middenjaars-Winkelfestival verlenen grote platforms tientallen miljarden aan subsidies, en voor consumenten is het ingewikkeld om uit te vogelen wat nu precies de voordelen zijn.

Tegelijkertijd lanceert Suning het plan voor bestverkopende producten in meerdere categorieën, waarin de eindprijs afhankelijk is van de distributieketen-prijsvoordelen en platformaanvullingen. "Tijdens deze editie van het 618 Middenjaars-Winkelfestival woedt er niet alleen een prijzenoorlog maar ook een serviceoorlog," aldus Gu Wei. Hij legde ook uit dat het "1V1"-klantenserviceplan servicekracht zal toewijzen aan de maximale waarde en exclusieve dienstverlening zal koppelen aan iedere consument.

In aanvulling op het bieden van concurrerende prijzen, ligt de focus tijdens het Festival op variété-evenementen. Suning.com Super Show heeft veel supersterren en beroemdheden uitgenodigd een livestream te maken. De show en livestream van de sterren had een sterk effect op de kaartverkoop. Na 5,5 uur was de omzet hoger dan RMB 5 miljard en oversteeg het aantal bezoekers van de platforms 120 miljoen.

Volgens de door Suning tijdens het 618 Middenjaars-Winkelfestival vrijgegeven informatie, namen Suning's omnichannel-verkopen toe met 129% en stegen de cloudverkopen voor detailhandels met 431%. Voor onder andere Apple, Midea, Gree, Haier, Huawei, Xiaomi en andere merken schoten de verkopen in net een uur boven de RMB 100 miljoen.

Een mondiale distributieketen is het fundament van concurrentievermogen. Zhang Jindong, Voorzitter van Suning Holdings Group zei, "De vaardigheden van Suning's mondiale waardeketen moeten worden geïmplementeerd door het bieden van betaalbare prijzen en hoogwaardige diensten aan gebruikers, en door het leveren van de ultieme service-ervaring." Tijdens het 618 Middenjaars-Winkelfestival, bracht Zhang Jindong het concept van "waarde-oorlog" op basis van prijzenoorlog naar voren, wat eigenlijk meer vraagt van Suning. Vertrouwend op de voordelen van de mondiale waardeketen, kan Suning zowel concurrerende prijzen als hoogwaardige dienstverlening behouden, en zo een nieuwe standaard bepalen voor brancheconcurrentie

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1193046/Suning_com_Super_Show.jpg

SOURCE Suning Holdings Group