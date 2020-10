Mondly s'associe à Oxford University Press pour présenter un module d'apprentissage amélioré de l'anglais supportant 33 langues

La collaboration entre Mondly et OUP permet l'apprentissage de la langue anglaise, l'évaluation, et les tests en 33 langues, y compris des langues moins courantes comme le danois, le perse ou l'hébreu. Le nouveau module offre un support pédagogique facile avec l'accès à plus de 3.500 questions différentes et 108 tests de compétence linguistiques en anglais pour chacune des langues incluses dans le partenariat.

Dans le cadre de ce module, Mondly aura désormais des leçons basées sur les tests Oxford Practice Grammar et l'Oxford 3000, et qui sont conformes au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour les niveaux B2, B1 et A2. Ces tests sont basés sur les lignes directrices du CECR et intégrés dans les thèmes préexistants de Mondly.

« Nous sommes très heureux de nous associer à OUP pour offrir du contenu et des tests à partir de leurs ressources d'apprentissage de l'anglais de renommée mondiale », a déclaré le PDG de Mondly, Alexandru Iliescu. « Il y a plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde qui apprennent actuellement l'anglais, dont plus de 25 % de nos utilisateurs. Mondly et OUP sont l'équipe idéale pour soutenir et faciliter leur parcours d'apprentissage ».

« Nous sommes ravis de collaborer avec Mondly, qui recherche depuis plusieurs années des solutions innovantes pour l'apprentissage des langues », a déclaré Harry Cunningham, responsable des partenariats et de l'innovation à Oxford University Press. « Améliorer l'éducation dans le monde entier, et travailler aux côtés de nos partenaires en fournissant notre contenu spécialisé de première qualité pour aider davantage d'apprenants à accéder aux ressources dont ils ont besoin, est essentiel à la réalisation de notre mission ».

À propos de Mondly

Mondly est une plateforme d'apprentissage de langues en ligne de grande envergure qui permet à plus de 60 millions de personnes de 190 pays d'apprendre 41 langues. Lancée en 2014, elle est rapidement devenue une application leader dans l'espace mobile, atteignant la première place dans le domaine de l'éducation dans la plupart des pays européens, en Amérique latine et en Asie.

Acclamée internationalement par des organismes tels que Business Insider, CNN et Forbes, c'est la première application à lancer des expériences de RV et de RA pour l'apprentissage des langues, avec des technologies innovantes de reconnaissance vocale et de chatbot. Mondly a également été élue « Application de l'année » par Facebook, « Meilleure nouvelle application » par Apple et « Choix des éditeurs » par Google Play.

À propos de Oxford University Press

Oxford University Press (OUP) est un département de l'université d'Oxford. Il favorise l'objectif d'excellence de l'université en matière de recherche, de bourses et d'éducation en publiant dans le monde entier. OUP est la plus grande presse universitaire du monde, avec la plus large présence mondiale.

Il est devenu familier à des millions de personnes grâce à un programme de publication diversifié qui comprend des travaux scientifiques dans toutes les disciplines universitaires, bibles, musique, des manuels scolaires et universitaires, des livres pour enfants, du matériel pour l'enseignement de l'anglais comme langue étrangère, des livres d'affaires, des dictionnaires et des ouvrages de référence, ainsi que des revues académiques.

