Moneda de 2 dólares de Mint que conmemora el centenario del descubrimiento de la insulina

-Moneda de 2 dólares en circulación de Royal Canadian Mint que conmemora el centenario del descubrimiento de la insulina

OTTAWA, ON, 13 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Royal Canadian Mint emite una nueva moneda de circulación de 2 dólares para celebrar el hecho de que, hace 100 años, cuatro investigadores lograron un avance médico canadiense que cambió el mundo para siempre. En 1921, la colaboración de Frederick Banting, Charles Best, James Collip y John Macleod condujo al aislamiento y la purificación de la insulina y ofreció un tratamiento que salvó la vida de personas que antes se habrían visto truncadas por la diabetes. La moneda, que celebra un descubrimiento médico hecho en Canadá que salvó vidas, comienza a circular hoy.

"El descubrimiento canadiense de la insulina en 1921, galardonado con el Premio Nobel, es uno de los descubrimientos médicos más célebres del siglo XX, que ha salvado millones de vidas en Canadá y en todo el mundo", ha declarado la Honorable Chrystia Freeland, Viceprimera Ministra y Ministra de Hacienda. "El Parlamento aprobó el mes pasado una ley para establecer un marco nacional sobre la diabetes y estamos encantados de que esta moneda conmemorativa circule de costa a costa como homenaje a uno de los mayores triunfos científicos de Canadá, y como recordatorio de la importancia crítica del próximo siglo de investigación sobre la diabetes."

"Mint tiene el privilegio único de crear recuerdos duraderos de los logros canadienses a través de las monedas y se enorgullece de que su más reciente moneda de 2 dólares de circulación celebre el centenario del descubrimiento de la insulina en Canadá", dijo Marie Lemay, presidenta y consejera delegada de Mint. "Esta moneda conmemorativa es un agradecimiento sincero y duradero a los talentosos investigadores que están detrás de un avance médico canadiense que ha salvado millones de vidas en los últimos 100 años, y que sigue haciéndolo en la actualidad."

El reverso de la moneda de 2 dólares que conmemora el centenario del descubrimiento de la insulina como tratamiento de la diabetes ha sido diseñado por el artista de Kitchener-Waterloo, Ontario, Jesse Koreck. El punto central del diseño es un monómero, componente básico de la molécula de insulina. También se muestran los instrumentos científicos utilizados en la primera formulación de la insulina (frasco, mortero y matraz Erlenmeyer) superpuestos a una hoja de arce, así como moléculas de glóbulos rojos, glucosa e insulina. En el anillo exterior de la moneda aparecen las palabras "INSULIN"/"INSULINE", así como los años "1921" y "2021", para destacar el aniversario.

Los instrumentos de laboratorio representan las "herramientas del oficio" de los cuatro investigadores que estuvieron detrás del descubrimiento y la aplicación de la insulina para uso humano. Frederick Banting desarrolló la teoría de que se podía extraer una sustancia pancreática como posible tratamiento de la diabetes y dirigió la investigación; John Macleod proporcionó un laboratorio y equipos en la Universidad de Toronto y asignó a Charles Best como ayudante de laboratorio; y el bioquímico Charles Collip purificó los extractos de insulina para su uso como tratamiento eficaz de la diabetes.

"La nueva moneda de circulación que conmemora el centenario de la insulina es un recordatorio visual del avance científico que tuvo lugar aquí en Canadá", ha declarado Laura Syron, presidenta y consejera delegada de Diabetes Canada. "Aunque la insulina supuso un cambio milagroso en la esperanza y la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo, no es una cura. Con el apoyo de los canadienses y los investigadores de Canadá, continuaremos el legado de Frederick Banting, Charles Best, James Collip y John Macleod y acabaremos con la diabetes."

En total, a partir de hoy empezarán a circular dos millones de versiones coloreadas y un millón de versiones no coloreadas de la moneda. Las monedas coloreadas mostrarán el monómero de la insulina en el mismo color azul utilizado para concienciar sobre la diabetes. El anverso muestra la efigie de Su Majestad la Reina Isabel II, diseñada por la artista canadiense Susanna Blunt en 2003.

Mint se suma a esta conmemoración con un juego de recuerdo para coleccionistas que incluye las dos versiones de la moneda conmemorativa de circulación, junto con las versiones de no circulación de nuestras monedas clásicas de 2021 (de 5 céntimos a 2 dólares). Su precio es de 24,95 dólares y su tirada está fijada en 100.000 unidades. También hay 10.000 rollos especiales de edición limitada de monedas coloreadas y no coloreadas que contienen 25 monedas de no circulación cada uno, disponibles por 79,95 dólares. Por último, una exclusiva moneda de oro puro de 200 dólares con una versión a gran escala del diseño del reverso de la moneda en circulación está disponible por 3.999,95 dólares y limitada a 450 monedas en todo el mundo.

Estas piezas de colección pueden pedirse a partir de hoy poniéndose en contacto con Mint al 1-800-267-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en los Estados Unidos, y online en http:///www.mint.ca/insulin . También están disponibles en la tienda Winnipeg de Royal Canadian Mint, así como a través de la red mundial de concesionarios y distribuidores de Mint, incluidos los puntos de venta participantes de Canada Post.

Las imágenes de la moneda de circulación y del producto de colección están disponibles aquí .

