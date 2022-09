Moneta Markets, corretora de câmbio e CFD, separa-se do grupo de marcas Vantage Group para seguir seu próprio caminho.

SYDNEY, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Moneta Markets anunciou que, após seu lançamento no setor de corretoras de CFD sob o guarda-chuva do Vantage Group, a empresa agora embarcará em sua própria jornada com uma equipe de novos investidores, tendo adquirido recentemente três novas licenças próprias para operar sob entidades independentes regulamentadas em várias jurisdições no mundo todo.

Relativamente novata no setor, a Moneta Markets expandiu amplamente seus serviços ao longo de 2022, ressaltando sua ênfase em uma abordagem "centrada no cliente" para o setor. Além de suas novas licenças sob FSCA, ASIC e SVGFSA, a corretora continua a expandir amplamente sua coleção de produtos negociáveis, que agora totaliza mais de mil, incluindo mais de 500 novos CFDs de ações, disponíveis para clientes negociarem com *comissões zero, zero swaps no comércio de ouro e uma gama de mais de 50 novos produtos ETF.

David Bily, fundador e CEO da Moneta Markets, disse "Desde o início, a intenção sempre foi transformar a Moneta Markets em uma marca que possa operar por conta própria. O apoio do Vantage Group foi vital para ajudar a alcançar nossa independência e fundamental para atrair novos investidores que queiram se envolver na próxima etapa da jornada de crescimento da Moneta. Com nossa gama cada vez maior de produtos, nosso esforço contínuo para melhorar nossa oferta e um grupo de novos investidores sedentos nos apoiando, estamos no caminho certo para colocar a Moneta Markets na posição de se tornar a corretora de FX e CFD de varejo preferida."

A recente separação da Moneta do Vantage Group acompanha o aumento substancial da empresa em aquisição de clientes, volume de negócios e depósitos mensais, estabelecendo uma base sólida à medida que entramos nos meses finais de 2022. Junto com o apoio de vários novos investidores, a corretora parece estar bem posicionada para continuar crescendo em 2023 e além.

Sobre a Moneta Markets:

A Moneta Markets é uma corretora de ativos múltiplos que oferece acesso aos produtos de negociação mais populares e líquidos, incluindo mais de mil pares de moedas, índices, commodities, CFDs de ações e ETFs para negociadores, investidores e gestores de fundos em todo o mundo. Todos os clientes da Moneta Markets podem tirar proveito de ferramentas e recursos educacionais, ideias de negociação, as poderosas plataformas MT4, MT5 e PRO Trader e sua análise de mercado diária de propriedade própria.

Para mais informações ou para abrir uma conta de negociação, acesse monetamarkets.com.

Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd: Financial Sector Conduct Authority ("FSCA") da África do Sul sob o número de licença 47490 e localizada em 1 Hood Avenue, Rosebank, Johannesburg, Gauteng 2196, África do Sul.

Moneta LLC: Grenadines Financial Services Authority ("SVGFSA") com número de registro 2052 LLC 2022.

AGC Capital Securities Pty Ltd: Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL nº 481024.

