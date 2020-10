Monetizze, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil

BELO HORIZONTE, Brasil, 6 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Monetizze, a empresa mineira, fundada em 2015 com objetivo de conectar produtores e afiliados por meio de um sistema de comissões, acaba de ficar entre as 20 melhores empresas mineiras de médio porte para se trabalhar, de acordo com o ranking da consultoria Great Place to Work (GPTW).

O GPTW é uma consultoria global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Todos os anos, a consultoria certifica e reconhece os melhores ambientes de trabalho em 90 países ao redor do mundo, segundo critérios pré-estabelecidos.

"Estamos orgulhosos e satisfeitos por este reconhecimento e esperamos melhorar ainda mais nossa posição no ranking no ano que vem", afirma Márcio Motta, sócio-fundador e CEO da Monetizze.

Em um espaço físico de 1800 m², na região da Pampulha, a empresa disponibiliza uma área de descompressão com mesa de sinuca, pingue-pongue, totó e videogame, que podem ser utilizada sempre que o funcionário precisar oxigenar as ideias e liberar a criatividade. "Costumamos dizer que, aqui, todos podem ser quem realmente são, sem se preocupar com dress code ou formalidades. Queremos proporcionar o melhor ambiente para que todos sejam produtivos", esclarece ele.

Além disso, a boa colocação no ranking se deve às iniciativas diferenciadas adotadas pela empresa no que diz respeito ao dia a dia dos funcionários. Por exemplo, o cartão de benefícios concedido é flexível e vai além do supermercado e de restaurantes. "Ele pode ser utilizado para pagar despesas com cultura, educação e entretenimento. Netflix, Spotify e outros itens se encaixam na lista de possibilidades", revela o CEO. Na Monetizze, a jornada de trabalho é flexível: o colaborador pode escolher o seu horário de trabalha, respeitando alguns pontos da CLT, e ainda pode contar com uma folga em uma sexta-feira por mês, conforme seu banco de horas. Outro diferencial interessante é o Monekids, espaço para o qual os pais podem levar seus filhos caso não tenham com quem deixar.

Atualmente, a empresa mineira tem 17 vagas em aberto nas áreas de tecnologia, atendimento, estratégico, jurídico e administrativo. Os currículos podem ser enviados pelo site: https://carreiras.monetizze.com.br/ .

