MoneyGram advierte a los consumidores a mantenerse alertas ante tres estafas comunes durante el lunes cibernético

DALLAS, 26 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras los compradores se preparan para las fiestas, los ciberdelincuentes se preparan para robar su dinero. Se prevé que los intentos de fraude en línea aumenten un 14%* durante el pico de la temporada de compras navideñas de 2018. MoneyGram (NASDAQ: MGI), una empresa líder en tecnología financiera, está advirtiendo a los consumidores para que estén alertas a algunas de las estafas en línea más comunes en esta temporada.

Compras en línea

Los estafadores crean sitios web, anuncios y publicaciones en redes sociales falsos, en los que se ofrecen artículos populares en venta con un descuento enorme. Los compradores que caen en la estafa pueden enviar su dinero sin jamás recibir el artículo. Antes de comprar, los compradores deberían revisar las reseñas y asegurarse de que el minorista es legítimo.

Organizaciones benéficas falsas

Los delincuentes se aprovechan del espíritu de generosidad de los consumidores durante la temporada navideña creando organizaciones benéficas falsas. A menudo se ponen en contacto con sus víctimas a través de correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales. El nombre de la organización benéfica falsa y su sitio web pueden parecerse a los de otras organizaciones benéficas bien conocidas. Antes de donar, los consumidores deberían confirmar que la organización benéfica es legítima en el sitio Give.org .

Formas de pago inusuales

Los delincuentes no quieren dejar un rastro en papel, por lo que a menudo piden dinero que no se puede rastrear. Los consumidores deben abandonar una compra o donación si se les pide que paguen con una transferencia bancaria, una tarjeta de débito prepagada o a través de un tercero. Estas formas de pago son análogas a pagar en efectivo y el dinero no se puede recuperar una vez que se haya perdido.

"Proteger a nuestros clientes del fraude es la principal prioridad de MoneyGram. Aumentar la concienciación sobre los trucos que utilizan los estafadores para robar su dinero ganado con esfuerzo es sólo uno de los muchos pasos que tomamos para ayudar a proteger a los consumidores de los estafadores. Nuestro programa de cumplimiento líder en la industria y nuestra tecnología de vanguardia nos permiten detectar y prevenir más de $25 millones de presuntas actividades fraudulentas todos los meses. Me enorgullece decir que hoy en día nuestros informes de fraude al consumidor están en su punto más bajo en siete años", dijo Andy Villareal, director de cumplimiento de MoneyGram.

MoneyGram es el fundador de ScamAwareness.org, una organización sin fines de lucro dedicada a educar al público sobre las estafas comunes. Los consumidores pueden conocer más visitando el sitio scamawareness.org .

