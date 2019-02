MoneyGram anuncia una enmienda a su línea de crédito revolvente

DALLAS, 1 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- MoneyGram International, Inc. ("MoneyGram" o la "Compañía") (Nasdaq: "MGI"), proveedor internacional de innovadores servicios de pago y transferencias de dinero, anunció hoy una enmienda a su línea de crédito revolvente, que no ha sido desembolsado. Bank of America, N.A. fungió como agente administrativo. Esta enmienda no afecta el crédito a plazo de la Compañía. La enmienda, entre otras cosas:

redujo el total de compromisos en la línea de crédito revolvente, mismo que pasó de $85.5 millones a $45 millones;

millones a millones; incrementa el máximo en la cláusula de apalancamiento garantizado para el cuarto trimestre de 2018 de 3.75:1 a 4.00:1, para el primer trimestre de 2019 de 3.50:1 a 4.25:1 y para el segundo trimestre de 2019 de 3.50:1 a 4.50:1;

limita los desembolsos por renovación a fin de incrementar la situación de efectivo de la Compañía por arriba de los $140.0 millones, y

millones, y endurece ciertas cláusulas en cestas de restricción negativa solo cuando la cláusula de apalancamiento garantizado de la Compañía aumente más allá de 3.75:1.

Larry Angelilli, director de finanzas, comentó: "Nos complace enormemente la flexibilidad y el apoyo de nuestro grupo bancario, conformado por Bank of America, Wells Fargo, Barclays y Credit Agricole. Esta enmienda inyecta a la Compañía suficiente capacidad y flexibilidad para otorgar préstamos mientras llevamos a cabo nuestra estrategia a fin de mejorar la estructura de nuestro capital y recuperamos el crecimiento".

Relaciones con inversionistas de MoneyGram:

ir@moneygram.com

214-979-1400



Contacto de MoneyGram con medios:

Wendi Schlarb

Wschlarb@moneygram.com

214-999-7687

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/600838/MoneyGram_International_Logo.jpg

FUENTE MoneyGram International, Inc.

SOURCE MoneyGram International, Inc.