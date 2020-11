Monitores com caneta mais acessíveis - Huion Kamvas Series apresenta telas de 11,6 e 15,6 polegadas

Embora os monitores com caneta da série Kamvas desenvolvidos pela Huion venham com uma ampla variedade de opções de cores e um design de produto mais fácil de usar, o maior motivo pelo qual eles atraíram tanta atenção é seu desempenho a um preço acessível. Junto com os novos Kamvas 12 e Kamvas 16 (2021), os Kamvas 13, Kamvas 22 e Kamvas 22 Plus são todos produtos da série Kamvas que foram lançados e ganharam o elogio de artistas digitais em todo o mundo.

Ambos, Kamvas 12 e Kamvas 16 (2021) vêm em mais de uma cor. Além do preto cosmo, o Kamvas 12 também está disponível em laranja estrela do mar e o Kamvas 16 (2021) vem em azul crepuscular, o que é possível pelo plástico ABS aplicado na parte de trás do produto, e o ABS é amplamente conhecido como ecologicamente correto e resistente à riscos. Como a tela é totalmente laminada e antirreflexo graças a um filme fosco preso à superfície, o reflexo e a paralaxe na tela são minimizados e a experiência de desenho é aprimorada dando maior sensação de caneta no papel. A PW517, a caneta digital que vem com a série Kamvas, permite 8.192 níveis de pressão da caneta, que é uma taxa favorável, e também o reconhecimento de inclinação de ± 60 graus.

Com o Kamvas 12 e o Kamvas 16 (2021), a série Kamvas da Huion está agora disponível com monitores de 11,6 e 15,6 polegadas com caneta, além dos monitores de 13,3 e 21,5 polegadas lançados anteriormente. Mais tamanhos e modelos serão anunciados, já que a Huion está determinada a alimentar os sonhos de artistas digitais em todo o mundo. Para mais detalhes e perguntas sobre os produtos da série Kamvas da Huion, acesse: www.huion.com ou envie um e-mail para [email protected].

Para consultas da mídia: Carlos Lin, +86 18820178551

